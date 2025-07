Tennis, Binaghi: "Se il problema è la mia visione, lascio il posto ad altri"

“Se il problema è la visione che io ho di quello che deve essere la Federazione italiana tennis nel mondo, perché credo sia una ricchezza per il Paese avere una Federazione di uno sport cosi’ grande, universale, che è capace di competere con tutti i colossi mondiali, non solo nel settore tecnico ma anche organizzativo, se questa visione non è condivisa, ebbene, è giusto che ci provi un altro, perché io non conosco altri sistemi nell’interpretare il mandato che mi hanno dato le mie società di continuare a valorizzare quello che gestisco e vincere. Io voglio vincere, e mi chiedono di perdere o di pareggiare non sono capace, bisogna che lo faccia un altro”. A dirlo, in occasione della presentazione del Masterplan delle Atp Finals 2025, e’ stato il presidente Fitp Angelo Binaghi, interpellato sulle polemiche legate al Decreto Sport.