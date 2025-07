Inter, Dumfries col cerino in mano: Mendes lo propone al Barcellona, ma i catalani hanno altre priorità

Il potente agente vuole accontentare l’esterno che desidera lasciare i nerazzurri, il primo obiettivo sono i blaugrana che però hanno problemi di bilancio

Denzel Dumfries ha dato il via libera a Jorge Mendes per trovargli una nuova squadra e il potente agente portoghese è andato a bussare alla porta del Barcellona: il club catalano, però, in questo momento ha altre priorità, legate al bilancio.

Inter, per Dumfries il tempo stringe

Il 31 luglio scadrà la clausola presente nel contratto di Denzel Dumfries che consente all’olandese di liberarsi dall’Inter pagando una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, una cifra davvero bassa rispetto al valore del giocatore: un anno fa lo stesso club nerazzurro aveva messo sull’esterno un cartellino da 70 milioni di euro. Dumfries, che vuole cambiare aria, sa dunque di avere ancora poco tempo per liberarsi facilmente dall’Inter.

Dumfries proposto al Barcellona da Mendes

Ecco perché, secondo il quotidiano catalano Sport, avrebbe dato mandato al potente procuratore Jorge Mendes di trovargli una nuova sistemazione: la prima scelta di Dumfries è il Barcellona, club che – secondo Sport – l’agente portoghese avrebbe già contattato, proponendo il proprio assistito. Il Barcellona sarebbe molto interessato a prendere Dumfries per soli 25 milioni di euro, tuttavia in questo momento i blaugrana hanno altre priorità.

I problemi di bilancio del Barcellona

Come ricorda la stampa catalana, il Barcellona si vede fortemente limitato in questo momento dai paletti imposti dal Fair Play finanziario: il club blaugrana è stato recentemente multato dall’Uefa di 60 milioni di euro per non aver rispettato il settlement agreement degli scorsi anni, cifra che dovrà corrispondere in 4 rate annuali da 15 milioni.

Dumfries vuole lasciare l’Inter, ma il Barcellona oggi non può affondare il colpo: l’olandese rischia dunque di restare in nerazzurro controvoglia e con un ambiente attorno che difficilmente dimenticherà la sua voglia di addio.