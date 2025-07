Inter, Dumfries, la mossa che sa di addio: allarme esodo per i nerazzurri

L'olandese cambia agente e sceglie Mendes, la clausola rescissoria resta attiva fino a metà luglio, il Barcellona osserva con attenzione l’esterno

L’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club per mano della Fluminense ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter. In realtà, le dichiarazioni di Lautaro Martinez, seguite da quelle di Marotta, con la conseguente risposta da parte di Calhanoglu, lasciano pensare che i malcontenti fossero presenti già da prima.

La situazione ha inevitabilmente diviso lo spogliatoio. Le parole del capitano non sono state gradite da tutti e, tra coloro che non avrebbero apprezzato la gestione della vicenda, ci sarebbe anche Denzel Dumfries. Il clima, dunque, non è dei più sereni e la sensazione è che qualche giocatore possa lasciare in questa sessione di mercato. Tra i possibili partenti potrebbe esserci proprio l’olandese, su cui pesa una clausola rescissoria che potrebbe diventare un fattore decisivo.

Dumfries, clausola rescissoria nel contratto

Denzel Dumfries potrebbe lasciare il club nerazzurro già in questa sessione di mercato. Nel contratto dell’esterno olandese, infatti, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente per i club esteri e attiva fino alla metà di luglio. Proprio per questo motivo, non è da escludere che qualche società possa farsi avanti nelle prossime settimane per provare a strappare Dumfries all’Inter.

L’interesse del Barcellona

Di fatto, un interesse per Dumfries ci sarebbe già: si tratta del Barcellona, che segue l’esterno olandese da diversi mesi. Al momento, però, il club blaugrana non ha ancora presentato un’offerta formale né avviato contatti diretti con l’Inter. Eventualmente, la trattativa sarebbe piuttosto lineare: basterebbe convincere il giocatore e successivamente versare la clausola rescissoria in un’unica soluzione.

Dumfries cambia agente

A completare il quadro va segnalato anche il recente cambio di agente da parte di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, ha deciso di separarsi dalla Wasserman Group, agenzia che cura gli interessi di giocatori come Valverde, Stones, McKennie, Aké, Akanji e Koopmeiners. La scelta di Dumfries è ricaduta su Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti al mondo, noto per essere al fianco di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo.

Frattura Inter, tra malumori e mercato

Una situazione tutt’altro che semplice quella che sta vivendo l’Inter. Lo sfogo di capitan Lautaro nel post-partita e le successive dichiarazioni di Marotta hanno di fatto sancito una spaccatura all’interno dello spogliatoio. Un malessere che, in realtà, era già latente e che è emerso in modo evidente dopo le parole del numero 10.

La risposta di Calhanoglu ha inevitabilmente generato reazioni anche tra i compagni, con alcuni che hanno scelto di manifestare il proprio sostegno al turco, anche solo con un “like” sui social. Una dinamica che, con ogni probabilità, non è stata gradita da tutti, come nel caso di Dumfries. La clausola rescissoria dell’esterno olandese, piuttosto bassa, rappresenta un fattore di rischio per il club: lo sfogo del capitano potrebbe non solo acuire la frattura interna, ma anche portare a conseguenze tecniche ed economiche.

Una situazione delicata anche per Chivu che, dopo il botta e risposta tra dichiarazioni e post social, ha indetto un confronto interno per cercare di fare chiarezza sulla situazione e ricompattare il gruppo. Un segnale chiaro della volontà dell’allenatore di risanare la crepa, pur consapevole delle difficoltà. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti sul mercato, che potrebbe rivelarsi decisivo nelle prossime settimane.