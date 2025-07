Inter: per Dumfries si raffredda la pista Barcellona, ma il fattore City resta un pericolo per i nerazzurri

Per i catalani la priorità è trattenere Koundé ma i milioni del club della Premier possono cambiare le carte in tavola

L’Inter è ogni giorno più vicina a trattenere Denzel Dumfries: il Barcellona non ha mostrato ancora un interesse concreto per l’olandese, che potrebbe svincolarsi grazie alla clausola rescissoria. Ma per i nerazzurri c’è ancora il pericolo Manchester City

Inter, Mendes non registra progressi per Dumfries

In casa Inter è partito il conto alla rovescia per Denzel Dumfries: il termine della clausola rescissoria da soli 25 milioni, fissato per il 31 luglio, è ormai vicino e cresce la fiducia in casa nerazzurra sulla possibilità che nessun club si faccia avanti per l’esterno olandese. Al momento, infatti, non ha prodotto frutti l’opera di Jorge Mendes, il potente agente di Dumfries che recentemente ha sondato l’interesse del Barcellona per il suo assistito.

Le priorità del Barcellona

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, il Barcellona ha altre priorità in questo momento. In particolare, il club blaugrana si sta concentrando sul convincere Jules Koundée a rifiutare la corte del Manchester City, fortemente interessato al terzino francese. L’obiettivo del Barcellona è convincere Koundé a prolungare il suo contratto, con scadenza nel 2027.

Il pericolo City

Dumfries, dunque, non è nei pensieri del Barcellona in questo momento. Tuttavia l’Inter non può ancora ritenersi al riparo da un possibile addio dell’olandese, un’eventualità che causerebbe un danno tecnico ed economico considerevole: i 25 milioni della clausola sono pochi rispetto a quella che è la reale valutazione dell’esterno.

Il pericolo viene proprio dal City ed ha natura duplice: il club della Premier potrebbe infatti sferrare l’assalto decisivo per Koundé, inducendo poi il Barcellona a sostituire il francese con Dumfries, oppure spostare il suo interesse direttamente sull’olandese. Quelli che separano l’Inter dal 31 luglio, dunque, saranno ancora giorni di passione.