Infortunati, squalificati e diffidati: 31ª giornata di Serie A

Juventus: diffidati Cuadrado e Danilo. Napoli: assente Politano dopo l'infortunio rimediato in Champions

20-04-2023 15:29

In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 30ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Ederson, Maehle, Zappacosta

INFORTUNATI

:

Hateboer – Rottura del legamento crociato – Stagione finita

Lookman – Distrazione al bicipite femorale – Da valutare

Pasalic – Problema alla caviglia – Da valutare

Ruggeri – Lesione del bicipite femorale – Rientro inizio maggio

Vorlicky – Problema al ginocchio – Da valutare

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Ferguson, Kyiriakopoulos

INFORTUNATI

:

Arnautovic – Lesione muscolare dell’estensore breve delle dita – Rientro metà aprile

Cambiaso – Problema muscolare – Da valutare

Soriano – Lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro – Rientro metà maggio

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Okereke, Sernicola

INFORTUNATI

:

Chiriches – Problema muscolare – Da valutare

Ciofani – Frattura al setto nasale – Rientro fine aprile

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Fazzini, Satriano

INFORTUNATI

:

De Winter – Lesione al legamento collaterale mediale – Stagione finita

Vicario – Trauma al costato – Rientro inizio aprile

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Bonaventura, Ikone, Martinez Quarta

INFORTUNATI

:

Amrabat – Lombalgia – Da valutare

Brekalo – Trauma alla testa – Da valutare

Ikoné – Problema fisico – Da valutare

Sirigu – Lesione tendine d’Achille – Stagione finita

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Acerbi, Dumfries. Mkhitaryan

INFORTUNATI

:

Dalbert – Lesione al crociato – Rientro fine maggio

De Vrij – Problema alla caviglia – Da valutare

Skriniar – Problema alla schiena – Da valutare

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Cuadrado, Danilo

INFORTUNATI

:

Kaio Jorge – Rottura del tendine rotuleo – Da valutare

Kean – Problema muscolare – Rientro fine aprile

SQUALIFICATI

:

Cataldi – 1 giornata – Salta Torino (31ª)

DIFFIDATI

:

Cancellieri

INFORTUNATI

:

Immobile – Frattura alla costola e distorsione alla colonna vertebrale – Rientro metà maggio

Vecino – Problema al ginocchio – Da valutare

SQUALIFICATI

Nessuno

DIFFIDATI

:

Banda, Colombo, Gendrey, Strefezza

INFORTUNATI

:

Nessuno

SQUALIFICATI

:

Calabria – 1 giornata – Salta Lecce (31ª)

DIFFIDATI

:

Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Tomori

INFORTUNATI

:

Ibrahimovic – Problema alla coscia – Da valutare

Thiaw – Contrattura muscolare – Da valutare

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Machin

INFORTUNATI

:

Sensi – Problema all’adduttore – Da valutare

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Kim, Osimhen

INFORTUNATI

:

Mario Rui – Infrazione alla testa del perone – Rientro metà maggio

Politano – Distorsione di primo grado alla caviglia – Rientro fine aprile

Rrahmani – Lieve distorsione alla caviglia – Da valutare

Simeone – Distrazione del bicipite femorale – Rientro fine aprile

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Matic

INFORTUNATI

:

Karsdorp – Operato di artroscopia al ginocchio – Rientro fine maggio

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Bradaric, Gyomber, Piatek, Vilhena

INFORTUNATI

:

Crnigoj – Lesione al polpaccio – Rientro metà aprile

Fazio – Problema muscolare – Da valutare

Maggiore – Problema muscolare – Da valutare

SQUALIFICATI

:

Sabiri – 1 giornata – Salta Spezia (31ª)

DIFFIDATI

:

Leris

INFORTUNATI

:

Audero – Sublussazione alla spalla – Stagione finita

Conti – Problema al tendine rotuleo – Stagione finita

De Luca – Problema al ginocchio – Rientro metà aprile

Pussetto – Operato al ginocchio – Stagione finita

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt, Zortea

INFORTUNATI

:

Nessuno

SQUALIFICATI

:

Ampadu – 1 giornata – Salta Sampdoria (31ª)

DIFFIDATI

:

Amian, Holm

INFORTUNATI

:

Holm – Pubalgia – Stagione finita

Moutinho – Problema fisico – Rientro metà aprile

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Lazaro, Milinkovic-Savic, Sanabria

INFORTUNATI

:

Aina – Lesione al soleo – Da valutare

Ricci – Problema muscolare – Da valutare

Vieira – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà aprile

Zima – Operato al menisco – Rientro fine aprile

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

Lovric, Success, Udogie

INFORTUNATI

:

Deulofeu – Operato al ginocchio – Rientro fine maggio

Ebosse – Rottura del crociato – Stagione finita

SQUALIFICATI

:

Nessuno

DIFFIDATI

:

Faraoni, Henry

INFORTUNATI

:

Doig – Distorsione al piede sinistro – Da valutare

Henry – Rottura del legamento crociato – Stagione finita

Hrustic – Operazione alla caviglia – Stagione finita

Zeefuik – Problema fisico – Da valutare