Mondiale per club, per la prima volta attivato il protocollo 'No razzismo'

Per la prima volta dalla introduzione delle nuove regole contro le discriminazioni, l’arbitro di Real Madrid-Pachuca ha attivato il protocollo “No razzismo” durante la partita del Mondiale per club. Rudiger, difensore dei Blancos, ha accusato il giocatore del Pachuca Antonio Cabral di averlo insultato con epiteti razzisti. A quel punto il direttore di gara ha incrociato le braccia formando una “X”. E’ il “No racism gesture”, presentato il 17 maggio 2024 al 74esimo Congresso della Fifa a Bangkok, in Thailandia. Prevede tre fasi. Dopo la prima segnalazione, l’arbitro può decidere se interrompere il match. Poi è previsto un annuncio dello speaker allo stadio. In ultima istanza la partita viene sospesa ed i calciatori sono invitati a rientrare negli spogliatoi. La fase tre prevede il definitivo stop del match. In questo caso, dopo il gesto della X, l’episodio sarà approfondito con un’indagine post partita.