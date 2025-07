Mondiale per club, Psg-Real Madrid: orario, formazioni, dove vederlo in tv e in streaming

Le due big europee si sfidano per un posto nella finalissima: chi vince affronterà la vincente di Chelsea-Fluminense. Tutto quello che c’è da sapere

Paris Saint-Germain e Real Madrid si affronteranno in una semifinale che sa di finale anticipata al Mondiale per Club. Due big del calcio europeo pronte a contendersi un posto nell’atto conclusivo, in una sfida che promette tanta qualità. Per i francesi, il successo rappresenterebbe la ciliegina su una stagione perfetta, che li ha visti dominare in tutte le competizioni. Dall’altra parte, il Real Madrid è chiamato a riscattare un’annata avara di trofei. La vincente troverà in finale una tra Chelsea e Fluminense.

Psg-Real Madrid, dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La semifinale tra PSG e Real Madrid si giocherà mercoledì 9 luglio, con calcio d’inizio alle 21 ora italiana. Il match si disputerà al MetLife Stadium, impianto che ospiterà anche la finale della prossima Coppa del Mondo. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile gratuitamente senza bisogno di abbonamento, ma con semplice registrazione. Inoltre, l’incontro sarà visibile in chiaro anche su Canale 5. A dirigere la sfida sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak.

La probabile formazione del PSG

Gran percorso quello del PSG in questo Mondiale per Club. I parigini hanno chiuso la fase a gironi con i successi contro Atletico Madrid e Seattle Sounders, a fronte di una sola sconfitta contro il Botafogo. Agli ottavi di finale è arrivata l’affermazione contro l’Inter Miami di Messi, mentre ai quarti il PSG ha superato il Bayern Monaco nonostante le due espulsioni nel finale, centrando la terza affermazione consecutiva nella competizione mantenendo la porta inviolata.

Queste le possibili scelte di Luis Enrique per la semifinale: in porta Donnarumma, difesa a quattro con Hakimi e Mendes terzini, mentre al centro agiranno Marquinhos e Beraldo. A centrocampo previsto il trio composto da Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. In attacco spazio a Doue, Dembele e Kvaratskhelia.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

La probabile formazione del Real Madrid

Percorso fin qui impeccabile per il Real Madrid in questo Mondiale per Club, chiuso senza sconfitte. I Blancos hanno conquistato il primo posto nel gruppo H, precedendo l’Al-Hilal di Inzaghi grazie anche al pareggio all’esordio proprio contro la squadra araba, seguito dalle vittorie contro Pachuca e Salzburg. Agli ottavi di finale è arrivato il successo contro la Juventus di Tudor, mentre ai quarti la squadra di Xabi Alonso ha superato il Borussia Dortmund.

Queste le possibili scelte di Xabi Alonso per la semifinale: in porta Courtois, difesa a tre con Rudiger, Tchouameni e Asencio. A centrocampo spazio a Alexander-Arnold e Fran Garcia sulle fasce, con Valverde e Arda Guler in mezzo. Sulla trequarti agiranno Bellingham e Vinicius Junior a supporto di Mbappé, unico riferimento offensivo.