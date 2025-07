Mondiali, clamorosa eliminazione di Ceccon nei 200 dorso: “Sono un po’ stanco”. Vola Sara Curtis nei 100 stile libero

Ceccon è il primo degli esclusi dopo una gara condotta troppo al risparmio. Curtis promette benone nei 100 stile libero: secondo tempo

È una mattinata decisamente amara quella che manda a referto Thomas Ceccon: nella batteria dei 200 dorso, incredibilmente il nuotatore veneto si ritrova escluso da una gara che sentiva potergli calzare a pennello, con 4 centesimi appena di ritardo dall’ultimo tempo utile per accedere alle semifinali. Una disfatta totale per Ceccon, che ancora una volta ha mostrato qualche limite a livello tattico, finendo per auto eliminarsi in modo decisamente inopinato.

Troppo in controllo. “Eppure a Parigi aveva funzionato…”

A estrometterlo dalla contesa, ironia della sorte, è stato quel Pieter Koetze che è anche colui che l’ha beffato nella corsa all’oro nella finale dei 100 metri. E dire che Ceccon aveva pubblicamente ammesso di aver cercato di preservare un po’ di energie proprio in vista dei 200, la gara che durante il periodo di lavoro in Australia aveva curato in modo più accurato.

“Mi sento un po’ stanco e ho nuotato sempre con l’idea di non fare troppa fatica. Forse però questo non è possibile quando affronti un 200 dorso. Mi aspettavo di nuotare un tempo più alto, alla fine è sulla falsariga di quello che ho fatto a Parigi l’anno scorso“, ha spiegato Ceccon. Che ha chiuso con 1’57”15 in una gara dove ha un personale di 1’55”71 stampato a marzo proprio in Australia.



Domani Ceccon ci riprova nei 200 farfalla (c’è anche Burdisso)

Il passaggio a 1’27”18 dopo tre vasche avrebbe dovuto garantirgli una certa tranquillità nei 50 metri finali, ma Thomas ha abbassato eccessivamente il proprio ritmo di bracciata e ha finito per pagare il calo a carissimo prezzo.



L’Italia ora spera in Christian Bacico, che un posto in semifinale se l’è guadagnato nuotando in 1”56’79, migliorando di quasi un secondo il suo primato personale.



Ceccon invece tornerà in acqua domani nelle batterie dei 200 farfalla (nella sua ci sarà anche Federico Burdisso), provando a mitigare una delusione che definire enorme non è affatto esagerato.

Curtis impressiona: secondo tempo nelle batterie dei 100 stile

Nella mattinata di Singapore ha brillato invece la giovane stella di Sara Curtis: al debutto nelle batterie dei 100, con il tempo di 53”53 la giovane atleta piemontese ha stampato il secondo miglior crono assoluto, alle spalle della sola Mollie O’Callaghan che l’ha preceduta di 13 centesimi.

“Ho nuotato bene e credo che ci siano anche margini per fare meglio e divertirsi nel pomeriggio nella semifinale. Ho controllato abbastanza in batteria. Mi sono sentita bene in acqua, sicuramente più sciolta rispetto alle staffette. Sono contenta, nonché ottimista sulle possibilità di far bene“, ha commentato l’italiana.



Nulla da fare per Emma Virginia Menicucci, la seconda delle escluse dalle semifinali (54”45 il tempo di manche).