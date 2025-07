Mondiali, Ceccon senza peli sulla lingua. Dribbla la domanda di Caporale e a Sky ammette: “Queste interviste le eliminerei”

Il nuotatore azzurro, argento nei suoi 100 dorso, dimostra ancora una volta il suo carattere “unico” che lo rendono sempre di più idolo dei social: “Non posso mai dire niente di intelligente”

Un argento che lascia un po’ di amaro in bocca ma solo un po’: Thomas Ceccon conquista la sua seconda medaglia individuale ai Mondiali di Singapore nella gara, i 100 dorso, dove un anno fa ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma come spesso capita quando si tratta di Ceccon il meglio arriva dopo la gara.

La reazione ai microfoni Rai

Subito dopo la gara Ceccon ha pochissimi secondi per riordinare le idee e commentare quello che è appena successo. Nel suo caso è la gara dei 100 dorso dove stampa un tempo super ma trova una concorrenza incredibile e un Cotzee che conquista la vittoria firmando una delle sorprese della manifestazione. L’azzurro fa subito tappa ai microfoni Rai dove l’attende Elisabetta Caporale che un po’ a bruciapelo gli domanda: “E’ una medaglia d’argento che brucia?”. L’azzurro resta circa 10 secondi senza parlare e poi dribbla la domanda con un’altra: “Posso andare?”.

L’ammissione a Sky: “Queste interviste le eliminerei”

Non va molto meglio ai microfoni Sky, anche qui l’intervista “a caldo” sembra proprio non rientrare nelle preferenze del nuotatore italiano che sembra faticare a organizzare i pensieri e dopo qualche smorfia di disappunto è costretto ad ammettere: “Io le interviste post gare le eliminerei, cosa posso dire? Ho finito di gareggiare un minuto fa, come si può pretendere di dire qualcosa di intelligente. Forse sono passato un po’ piano per giocarmela sul ritorno ma non mi aspettavo che andassero così forte”.

Il programma gare di Thomas

Le due medaglie individuali e quella conquistata con la staffetta potrebbero essere solo l’inizio per Thomas Ceccon ai Mondiali di Singapore. L’azzurro infatti domani torna in acqua per la staffetta 4×100 mista mixed insieme a Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis. Poi giovedì torna in acqua per le batterie dei 200 metri dorso insieme a Christian Bacico, poi venerdì ci saranno le batterie dei 100 metri farfalla maschile insieme a Federico Burdisso, sabato nuovo impegno in dorso sui 50 e poi ancora in staffetta con la 4×100 mista maschile.