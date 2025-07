Cobolli, infortunio e vittoria a Toronto: ma il futuro nel torneo è a rischio. Passa anche Sonego

Il romano piega in tre set Galarneau al termine di un match segnato da una sospensione per pioggia e da un problema al ginocchio: Sonny liquida Bu con autorevolezza.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Barcolla ma non molla Flavio Cobolli, che stringe i denti e approda ai sedicesimi del Masters 1000 di Toronto. Il romano batte in tre set l’enfant du pays Alexis Galarneau al termine di una partita sofferta, segnata da problemi fisici, da una sospensione per pioggia e infine dall’urlo liberatorio per un successo che sembrava stregato. Ma i problemi al ginocchio sinistro accusati a partire dal secondo set mettono a rischio il futuro di Flavio nel torneo canadese. Riuscirà a recuperare per il prossimo match, in programma venerdì? Non ci sono dubbi, invece, sulla presenza di Lorenzo Sonego: il torinese sfiderà Andrey Rublev, dopo aver piegato con autorevolezza il cinese Bu.

Toronto, sofferenza Cobolli contro Galarneau

Più sofferta del previsto la partita di Cobolli contro Galarneau, tennista canadese entrato in tabellone grazie a una wildcard. In scioltezza l’inizio dell’azzurro, bravo a sbrigare la pratica nel primo set sul punteggio di 6-4 nonostante quattro setpoint sprecati e due palle per il controbreak annullate nell’ultimo gioco. Nel secondo l’inizio dei guai al ginocchio sinistro e – soprattutto – l’inizio dell’innervosimento di Cobolli: fatali i due doppi falli dell’azzurro nel dodicesimo gioco, costati break e set in favore del canadese. Quindi il medical timeout, il rientro in campo di Flavio zoppicante e…la pioggia, quasi provvidenziale, proprio all’inizio del terzo parziale.

Cobolli, il medical timeout, la pioggia e la rimonta

Dopo un’ora di sospensione, il ritorno in campo e l’immediato break di Cobolli. Finita? No. Reazione Galarneau, controbreak e sorpasso sul 2-3. Cobolli a un passo dal baratro e con una gamba in disordine, ma ancora con la voglia di lottare e con un cuore grande così. Il break decisivo al nono gioco, quindi il punto del 6-4 accompagnato da un’esultanza coinvolgente. Vittoria e passaggio del turno, accompagnata però dagli interrogativi sul futuro di Flavio nel torneo. Ci vorranno esami e test accurati per sciogliere i dubbi. Nel caso, per l’italiano ci sarebbe la sfida contro Auger-Aliassime (altro canadese) o contro Marozsan.

Sonego in scioltezza contro Bu: adesso Rublev

Meno tormentata l’affermazione di Lorenzo Sonego su Yunchaokete Bu, tennista cinese che incuteva un po’ di timore alla vigilia. Lucida e grintosa la prestazione del torinese, bravo a spegnere ogni velleità del suo avversario nel primo set (6-1) e a chiudere i conti sul 6-4 del secondo. Nel prossimo turno per Sonny c’è la sfida a un big, Andrey Rublev, numero 6 del seeding e reduce dalla netta vittoria sul francese Gaston: 6-2 6-3. In parità i precedenti: due vittorie per parte, l’ultima del russo a Metz nel 2024. Sulla terra rossa gli unici due successi di Sonego: sulla superficie veloce ha sempre vinto Rublev.