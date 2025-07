Napoli, Gutierrez la mossa a sorpresa: regalo per Conte e nuovo ruolo per Spinazzola. Raspadori piace all’Atletico

Il mancato acquisto di Ndoye e le difficoltà di arrivare a Nusa spingono gli azzurri a chiudere per l’esterno difensivo del Girona: una scelta che può cambiare le strategie del tecnico

Il Napoli è vicinissimo all’acquisto di Miguel Gutierrez, esterno difensivo mancino del Girona: una mossa a sorpresa che potrebbe essere motivata dal mancato acquisto di Dan Ndoye e dalle difficoltà di arrivare ad Antonio Nusa e che potrebbe portare a un cambio di strategia da parte di Antonio Conte riguardo a Leonardo Spinazzola. Intanto l’Atletico Madrid si fa avanti per Giacomo Raspadori.

Napoli vicino a Gutierrez

Miguel Gutierrez a un passo dal Napoli: Sky Sport e il quotidiano spagnolo Marca riportano ormai come vicinissima a chiudersi la trattativa tra il club azzurro e il Girona per la cessione del 24enne mancino, tra gli esterni difensivi più interessanti in Europa nelle ultime stagioni. Il Napoli avrebbe già l’accordo col giocatore sulla base di un contratto quinquennale, mentre la trattativa col Girona potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni di euro.

Gutierrez regalo per Conte?

Una cifra di certo notevole per un terzino sinistro, che il Napoli prenderebbe dopo aver mancato a due esterni offensivi: Dan Ndoye, ceduto dal Bologna al Nottingham, e Antonio Nusa, per cui il Lipsia ha chiesto ben 50 milioni di euro, valutazione ritenuta eccessiva dal club partenopeo. Ma come va letto l’eventuale acquisto di Gutierrez? Il laterale difensivo sinistro, infatti, non rientrava nelle priorità di Antonio Conte, che dopo i 6 acquisti già effettuati attende ora appunto un esterno offensivo, un vice Di Lorenzo e un mediano “fisico” che possa far rifiatare Frank Anguissa. Lo spagnolo è un “regalo” per il tecnico, che oggi compie 56 anni, o rappresenta una svolta nelle strategie dell’allenatore?

Gutierrez, Spinazzola e il cambio di strategia per la fascia

Non potendo arrivare agli esterni d’attacco desiderati (Ndoye e Nusa) e non trovandone altri che convincano a pieno club e allenatore, il Napoli potrebbe aver scelto di sistemare la fascia sinistra con Gutierrez, un terzino dalle spiccate qualità offensive e che in carriera ha giocato anche più alto. Lo spagnolo, dotato di buon dribbling (ama andare via dopo un tunnel) e soprattutto di un sinistro molto preciso, potrebbe infatti essere utilizzato anche nel tridente d’attacco.Oppure, in alternativa a Noa Lang e David Neres, sulla sinistra dell’attacco azzurro potrebbe tornare Leonardo Spinazzola, già utilizzato occasionalmente durante la scorsa stagione in quella posizione.

Insomma il Napoli potrebbe aver preferito investire su un terzino che piace da tempo – anche un anno fa ci fu un abboccamento col Girona – piuttosto che prendere un’ala che non lo convince a pieno, lasciando poi a Conte la possibilità di effettuare rotazioni meno rigide nella composizione del suo 4-3-3. Senza dimenticare che un sinistro come quello di Gutierrez potrebbe fare la fortuna di una squadra che vanta saltatori del calibro di Scott McTominay e Lorenzo Lucca…

Raspadori piace all’Atletico Madrid

L’altra ipotesi è che il colpo Gutierrez, che come detto non rientrava tra le priorità del Napoli, possa essere finanziato da una cessione non programmata dalla società di Aurelio De Laurentiis. In tal senso, sempre dalla Spagna arriva la notizia di un forte interessamento dell’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori: il club partenopeo valuta l’attaccante 30 milioni di euro, vedremo se i Colchoneros decideranno di affondare il colpo e se l’ex Sassuolo, uomo chiave per la conquista dei due scudetti dell’era De Laurentiis, sceglierà davvero di lasciare Napoli e la serie A.