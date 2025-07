Roma con Wesley regina del mercato insieme al Napoli: all’orizzonte c’è il duello per il “Neymar di Norvegia”

Con l’acquisto del brasiliano il club giallorosso avvicina il partenopeo tra quelli che hanno speso di più in questa sessione di mercato: ora vogliono entrambi Nusa

Le potenzialità economiche del Napoli erano note, in pochi invece si aspettavano una Roma così attiva in questo mercato estivo: con l’acquisto di Wesley dal Flamengo il club giallorosso è entrata nel gruppo delle 3 società che hanno investito di più a luglio insieme ai partenopei e al Como. E all’orizzonte c’è il duello col Napoli per Nusa, il “Neymar di Norvegia”.

Wesley alla Roma, operazione da top club

Un’operazione da autentico top club: così può essere definito l’acquisto di Wesley dal Flamengo da parte della Roma. La società giallorossa ha infatti investito con decisione sul brasiliano – seguito da diverse società di prima fascia in Europa – versando complessivamente 30 milioni di euro (25 di parte fissa più 5 di bonus) al club di Rio de Janeiro e assicurando a Gian Piero Gasperini l’esterno con caratteristiche offensive da lui tanto desiderato.

Roma regina del mercato con Como e Napoli

Con questo investimento, la Roma entra nella top 3 dei club che hanno speso di più in questo mercato estivo, almeno finora. Questa speciale classifica – riferita esclusivamente all’acquisto di nuovi giocatori e non al perfezionamento di operazioni avviate la scorsa estate o a gennaio – non è guidata dal Napoli, come ci si aspetterebbe, ma dal Como, che finora ha investito ben 101 milioni.

La società di Aurelio De Laurentiis è seconda con 89 milioni, seguita proprio dalla Roma a quota 57: con i 30 milioni per Wesley, i Friedkin hanno scavalcato Inter (46 milioni), Juventus (44 milioni) e Milan (40 milioni). Prima di Wesley, infatti, la Roma aveva versato 24 milioni di euro al Lens per El Ayanoui e 3 milioni al Brighton per il prestito di Ferguson.

Il duello col Napoli per Nusa

Ma le spese della Roma non si fermano qui. Gasperini è stato chiaro, attende altri rinforzi, soprattutto in attacco. Ed è proprio sull’attaccante che la Roma potrebbe ritrovarsi a duellare con il Napoli: dopo aver visto sfumare l’obiettivo Ndoye, il club partenopeo ha messo in cima alla sua lista Antonio Nusa, il “Neymar di Norvegia”, obiettivo anche del d.s. giallorosso Frederic Massara.

Il Lipsia, che ne detiene il cartellino, ha fissato per lui un prezzo di 35 milioni di euro, ma la concorrenza tra i due club italiani potrebbe farlo salire: per Nusa si prospetta un duello tra regine del mercato.