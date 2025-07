Roma, Wesley manda in tilt Fiumicino all'alba: che delirio ma tornerà subito in Brasile

Primo assaggio di Italia per il terzino che ora però farà subito ritorno in patria per questioni burocratiche. Prende forma la squadra di Gasperini

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Primo assaggio di Italia per Wesley. Ma avrà tempo di godersela, almeno per i 5 anni di contratto che lo legheranno alla Roma. Il terzino brasiliano, fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, è arrivato a Fiumicino di prima mattina, praticamente all’alba. Ad accoglierlo un centinaio di tifosi festanti. Il giocatore sarà ora sottoposto alle visite mediche di rito prima di fare immediato rientro in Brasile per questioni burocratiche.

Il terzino voluto da Gasp: i dettagli dell’affare

Il lungo inseguimento alla fine ha prodotto il risultato sperato. Wesley è un nuovo giocatore della Roma, o meglio lo diventerà presto dopo che l’iter giornaliero di visite mediche e firme verrà completato. Il terzino brasiliano passa in giallorosso per 28 milioni di euro bonus inclusi. Alla fine le richieste del Flamengo sono state accontentate: troppo importante questo rinforzo per un Gian Piero Gasperini assai esigente in tema mercato. Il contratto, invece, è di 5 anni a 2 milioni di euro annui.

Che accoglienza per Wesley!

Il 21enne di Açailândia, un comune del Brasile nello Stato del Maranhão, è arrivato a Fiumicino stamattina alle 6. Nonostante l’orario non certamente comodo, ad accoglierlo ha trovato un centinaio di tifosi pronti a dargli il benvenuto con applausi, cori, magliette in uno show letteralmente incredibile. Anche lo stesso calciatore ne è rimasto stupito, probabilmente accrescendo ulteriormente la sua voglia di Roma e di Italia.

Il saluto al Flamengo e i prossimi step

Le prime parole di Wesley sono state però per il suo vecchio club poco prima di prendere il volo con destinazione Italia. Un segnale di rispetto nei confronti di una società che lo ha cresciuto fino a dargli modo di provare l’avventura nel Vecchio Continente. “Mi dispiace lasciare il Flamengo, prima o poi tornerò, ma tutto questo è un sogno“, ha spiegato il terzino visibilmente emozionato. A tal proposito, il club rossonero si è consolato subito con Emerson Royal.

Adesso il giocatore si sottoporrà alle visite mediche, dopodiché apporrà la propria firma sul contratto. La burocrazia quindi lo riporterà immediatamente in Brasile per avere il visto e fare quindi nuovamente rientro in Italia ma stavolta per stabilirsi definitivamente. La sua avventura con la Roma comincerà realmente da giovedì prossimo. Insomma, c’è ancora da attendere sebbene in questo caso l’attesa sia quanto mai dolce.

Il mercato della Roma non finisce qui

L’ingente investimento effettuato dai Friedkin dimostra quanto la Roma abbia creduto in questo terzino di quasi 22 anni. Dall’indicazione di Gasperini la trattativa è diventata immediatamente concreta ma d’altro canto il ruolo in giallorosso è rimasto a lungo scoperto, se non con soluzioni estemporanee che non hanno mai realmente convinto. Naturalmente, il mercato capitolino non finisce qui. Dopo Ferguson ed il discusso El Aynaoui, è in chiusura anche l’affare Ghilardi con il Verona.