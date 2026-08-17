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CALCIO SERIE A

Prossime partite e calendario completo della Roma

Il calendario completo e tutte le prossime partite della stagione 2026/2027 della Roma aggiornato al 17-08-2026 ore 10:10

La Roma è attualmente impegnata in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Roma:

  • Il 24/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Fiorentina (Roma - Fiorentina)
  • Il 31/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Roma)
  • Il 05/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Roma - Atalanta)
  • Il 13/09/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro il Torino (Torino - Roma)
  • Il 19/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro l'Inter (Roma - Inter)
  • Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Roma)
  • Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Roma - Genoa)
  • Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Roma)
  • Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Roma - Cagliari)
  • Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Roma)
  • Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Roma - Sassuolo)
  • Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Roma)
  • Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Roma - Monza)
  • Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Roma - TBC)
  • Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Roma)
  • Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Roma)
  • Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Roma - Juventus)
  • Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Roma - Frosinone)
  • Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Roma)
  • Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Roma - Milan)
  • Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Roma)
  • Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Roma - Udinese)
  • Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Roma)
  • Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Roma - Torino)
  • Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Roma - Parma)
  • Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Roma)
  • Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Roma - Venezia)
  • Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Roma)
  • Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Roma)
  • Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Roma - Lecce)
  • Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Roma - Bologna)
  • Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Roma)
  • Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Roma - Lazio)
  • Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Roma)
  • Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Roma - Napoli)
  • Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Roma)
  • Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Roma)
  • Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Roma - Como)
  • Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Roma)

Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Roma:

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

24/09/2025 ore 21:00
  • Nizza Roma 1 - 2

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

02/10/2025 ore 18:45
  • Roma Lille 0 - 1

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

23/10/2025 ore 21:00
  • Roma Viktoria Plzen 1 - 2

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

06/11/2025 ore 21:00
  • Rangers Roma 0 - 2

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

27/11/2025 ore 18:45
  • Roma FC Midtjylland 2 - 1

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

11/12/2025 ore 21:00
  • Celtic Roma 0 - 3

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

22/01/2026 ore 21:00
  • Roma Stoccarda 2 - 0

EUROPA LEAGUE (Fase a gironi di finale)

29/01/2026 ore 21:00
  • Panathinaikos Roma 1 - 1

EUROPA LEAGUE (Ottavi)

12/03/2026 ore 18:45
  • Bologna Roma 1 - 1

EUROPA LEAGUE (Ottavi)

19/03/2026 ore 21:00
  • Roma Bologna 3 - 4

Virgilio Sport - 17-08-2026 | 10:10

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