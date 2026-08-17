Prossime partite e calendario completo della Roma

La Roma è attualmente impegnata in 2 competizioni: Serie A e Coppa Italia. Queste le prossime partite, definite fino ad ora, che giocherà la Roma:
- Il 24/08/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro la Fiorentina (Roma - Fiorentina)
- Il 31/08/2026 alle ore 18:30 in Serie A contro il Lecce (Lecce - Roma)
- Il 05/09/2026 alle ore 20:45 in Serie A contro l'Atalanta (Roma - Atalanta)
- Il 13/09/2026 alle ore 12:30 in Serie A contro il Torino (Torino - Roma)
- Il 19/09/2026 alle ore 18:00 in Serie A contro l'Inter (Roma - Inter)
- Il 11/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Como - Roma)
- Il 17/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Roma - Genoa)
- Il 25/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Napoli - Roma)
- Il 28/10/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Roma - Cagliari)
- Il 01/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Udinese - Roma)
- Il 08/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Roma - Sassuolo)
- Il 22/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Parma - Roma)
- Il 29/11/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Roma - Monza)
- Il 02/12/2026 alle ore 01:00 in Coppa Italia contro il TBC (Roma - TBC)
- Il 06/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Bologna - Roma)
- Il 13/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Lazio - Roma)
- Il 20/12/2026 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Roma - Juventus)
- Il 03/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Roma - Frosinone)
- Il 06/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Venezia - Roma)
- Il 10/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Roma - Milan)
- Il 17/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Atalanta (Atalanta - Roma)
- Il 24/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Udinese (Roma - Udinese)
- Il 31/01/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Monza (Monza - Roma)
- Il 07/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Torino (Roma - Torino)
- Il 14/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Parma (Roma - Parma)
- Il 21/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Sassuolo (Sassuolo - Roma)
- Il 28/02/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Venezia (Roma - Venezia)
- Il 07/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Juventus (Juventus - Roma)
- Il 14/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Genoa (Genoa - Roma)
- Il 21/03/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Lecce (Roma - Lecce)
- Il 04/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Bologna (Roma - Bologna)
- Il 11/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro l'Inter (Inter - Roma)
- Il 18/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Lazio (Roma - Lazio)
- Il 25/04/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Frosinone (Frosinone - Roma)
- Il 02/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Napoli (Roma - Napoli)
- Il 09/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro la Fiorentina (Fiorentina - Roma)
- Il 16/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Milan (Milan - Roma)
- Il 23/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Como (Roma - Como)
- Il 30/05/2027 alle ore 15:00 in Serie A contro il Cagliari (Cagliari - Roma)
Questo il calendario completo delle partite giocate fino ad ora dalla Roma: