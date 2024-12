(10) ANDRÉ HORTA (C)

(33) JOÃO MARQUES (C)

(16) RODRIGO ZALAZAR (C)

(6) VITOR CARVALHO (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(8) JOÃO MOUTINHO (C)

(20) ISMAËL GHARBI (C)

(28) ENZO LE FÉE (C)

(35) TOMMASO BALDANZI (C)

(17) MANU KONÉ (C)

(12) SAUD ABDULHAMID (C)

(59) NICOLA ZALEWSKI (C)

(61) NICCOLÒ PISILLI (C)

PREPARTITA

Roma - Sporting Braga è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Sporting Braga sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Dove vedere Roma-Sporting Braga di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Roma-Sporting Braga si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

Roma-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

