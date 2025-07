F1, Verstappen alla Mercedes con Antonelli: la “gaffe” di Piquet jr scatena il mercato: l’addio di Horner e il dubbio di Montoya

Il futuro di Max Verstappen sembra sempre più lontano dalla Red Bull e il cognato Nelson Piquet Jr nel corso di un podcast si lascia scappare una rivelazione: “Chissà cosa succederà l’anno prossimo”

L’addio di Horner, il futuro di Verstappen: in casa Red Bull sembra essere un momento di grande cambiamento e potenzialmente di una vera e propria rivoluzione. La mossa di licenziare il direttore tecnico in maniera così repentina nel mezzo della stagione ha sorpreso tutti e rischia di avere effetti su tutto l’ambiente della F1.

La gaffe rivelatrice di Piquet

Nelson Piquet Jr è il cognato di Max Verstappen, visto che il pilota olandese è legato a Kelly dal 2021. E nel corso della partecipazione al podcast Pelas Pistas è arrivata una sorta di gaffe rivelatrice: “Quest’anno in Mercedes ci sono stati dei weekend in cui le cose non hanno funzionato. Del resto non ci puoi fare molto, anche perché hanno Antonelli che è un rookie e nell’ultimo fine settimana è stato tamponato da Hadjar. A Silverstone non hanno vissuto un grande weekend, ma chissà cosa succederà l’anno prossimo quando Max guiderà per loro”.

E una volta che la frittata era fatta Piquet ha continuato: “Il suo compagno di squadra rimarrebbe Antonelli”, anche in virtù del fatto che i rapporti tra Max e Russell non sono proprio idilliaci. Poi il brasiliano corregge il tiro: “Max continuerà sicuramente a correre nel 2026 ma la decisione sul suo futuro arriverà solo ad agosto”.

Il dubbio di Montoya

Il divorzio di Horner dalla Red Bull avvenuto in modo anche piuttosto brusco ha sollevato dubbi e domande soprattutto sul futuro di Max Verstappen. Per alcuni è stata una mossa della disperazione per provare a trattenere il pilota, per altri invece l’inizio di un nuovo ciclo proprio in virtù della partenza di Max. E anche l’ex pilota Juan Pablo Montoya si pone la stessa domanda: “Il licenziamento di Horner ha sorpreso tutti e ora credo che ci saranno grandi cambiamenti alla Red Bull perché ne hanno bisogno. La domanda da un milioni di dollari è: la Red Bull si è liberata di Horner perché Max se ne va o si è liberata di lui per evitare che se ne andasse”.

Il futuro di Horner

Se Verstappen resta in bilico tra Red Bull e un possibile passaggio alla Mercedes, chi dovrà dare un nuovo avvio alla sua carriera è senza dubbio Chris Horner. Il “sex-gate” che lo ha riguardato rischia di far crollare le sue quotazioni ma la Bild rivela che la pista Ferrari non è ancora chiusa. Tra Horner e John Elkann ci sarebbe un rapporto molto buono. Il primo passo da fare per trovare una nuova destinazione è quello di negoziare lo scioglimento di qualsiasi obbligo nei confronti della Red Bull e dovrà comunque rispettare il periodo di “gardening” prima di porter lavorare con una nuova scuderia.