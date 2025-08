Psg, l'ultimo smacco di Luis Enrique a Donnarumma: ecco perché si è arenata la trattativa per il rinnovo

Dalla Francia emerge il reale motivo per cui Gigio non ha rinnovato col Psg: Luis Enrique vuole puntare su Chevalier, in arrivo dal Lille per 40 milioni

A quanto pare non sono bastate le notti magiche in Champions a convincere Luis Enrique. Dietro il mancato rinnovo di Donnarumma col Psg ci sarebbe proprio il tecnico spagnolo, orientato ad affidare la titolarità della porta della squadra campione di Francia e d’Europa a Chevalier. Per Gigio si prospettano tempi duri: ecco i possibili scenari, con il ct della Nazionale Rino Gattuso spettatore interessatissimo (e preoccupato).

Psg, caso Donnarumma: il ruolo di Luis Enrique

Il primo storico trionfo in Champions del Paris Saint-Germain sembrava aver fugato ogni dubbio di Luis Enrique sul portierone di Castellammare di Stabia. Non è così. Lo riporta RMC Sport, secondo cui il club della capitale francese avrebbe già informato Donnarumma dell’imminente acquisto di Lucas Chevalier, estremo difensore del Lille a cui l’allenatore ex Roma e Barcellona intende affidare il ruolo di portiere titolare.

Sarebbe un’autentica batosta per Gigio, che ha vissuto la sua stagione migliore da quando è approdato in Francia, risultando tra i protagonisti assoluti dell’eurocavalcata dei transalpini.

Tra portiere e allenatore un feeling mai scoccato

Lo certifica il fatto che alla fine di novembre Donnarumma ha addirittura rischiato di perdere il posto a favore del russo Matvey Safonov, acquistato nell’estate 2024 dal Krasnodar, per il solo fatto che era ritenuto più abile a giocare con i piedi rispetto al capitano dell’Italia. Giusto il tempo di una papera clamorosa in Champions col Bayern Monaco e Luis Enrique è tornato sui suoi passi restituendo la titolarità a Gigio, per cui non s’è mai speso per il Pallone d’Oro.

Già, l’azzurro ha ricevuto endorsement da più parti per le sue parate decisive nella fase a eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie, ma non dal suo tecnico, che, invece, ha sempre sponsorizzato Dembelé. Frizioni acuite dall’ultimo smacco Chevalier, in arrivo per 40 milioni. Il 23enne che in Francia considerano l‘erede di Maignan in nazionale firmerà un contratto di cinque anni, a dimostrazione di quanto il Psg creda nel suo talento.

Rinnovo in stand-by: cosa farà Gigio? Gli scenari

Donnarumma ha il contratto in scadenza tra un anno, per cui ora si aprono due scenari: in assenza di rinnovo, che a questo punto sembra sempre più lontano, o resterà a giocarsi il posto con Chevalier rischiando di finire in panchina oppure proverà a cercarsi una nuova sistemazione.

Ipotesi tutt’altro che facile, visto che sono pochissimi i club in grado di garantirgli uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro. Sullo sfondo Arabia Saudita e Galatasaray, mentre in Premier occhio alle due di Manchester e al Chelsea: si profila una corsa contro il tempo per trovargli una squadra. Lo spera pure Gattuso, terrorizzato dall’idea che il suo capitano possa trascorrere una stagione in panchina nell’annata che porta, anzi che deve portare l’Italia ai Mondiali.