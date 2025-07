Luis Enrique condannato dai media francesi, la sua risposta in conferenza stampa solleva più dubbi

Il tecnico è al centro di polemiche in Francia per il suo intervento in campo, quando ormai la tensione era alle stelle

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

In Francia le polemiche non rientrano, anzi. Le immagini che hanno caratterizzato il finale di Chelsea-Psg continuano a far discutere e l’ultimo atto del Mondiale per Club, dopo il triplice fischio del direttore di gara, è stato macchiato dal gesto di Luis Enrique nei confronti di Joao Pedro, finito a terra dopo uno spintone.

Estremamente critici i media francesi nei confronti del tecnico spagnolo del Paris, che in conferenza stampa ha provato a spiegare la sua versione dei fatti e ad allentare la morsa delle critiche che hanno travolto più l’allenatore che lo stesso Gigio Donnarumma, presente al momento dell’episodio stigmatizzato dai media transalpini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma e Hakimi non hanno gradito l’atteggiamento di Joao Pedro, dopo il triplice fischio dell’arbitro, ingaggiando un confronto molto acceso con l’attaccante di Maresca e attirando l’attenzione di Luis Enrique.

L’allenatore dei parigini si è così inserito nella discussione, fino a spingere con le mani Joao Pedro, finito in campo e molto contrariato. “Gesto disgustoso” il commento di RMC Sport, mentre Luis Enrique si è difeso in conferenza spiegando come volesse solo “separare i giocatori”. Più equilibrato, invece, il commento de Le Parisien.