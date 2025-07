Pagelle di Chelsea-Psg 3-0: Cole Palmer e Joao Pedro tingono il mondo di Blues. Che crollo per i francesi

I top e flop del match del MetLife Stadium che ha consegnato il trofeo ai londinesi. Si decide tutto nei primi 45 minuti di gioco con un formidabile Palmer.

Non è l’esito più scontato della competizione, quanto meno alla vigilia. Ad aggiudicarsi la prima edizione del Mondiale del Club è il Chelsea che strapazza il PSG battendolo 3-0 e diventando così la miglior squadra del pianeta. L’incontro si decide già nei primi 45 minuti grazie ad un Cole Palmer in versione galattica. L’inglese fa doppietta e poi confeziona l’assist per Joao Pedro. Crollo inspiegabile per Luis Enrique e i suoi.

Le scelte di Maresca e Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain vuole concludere con un altro trofeo una stagione storica per il club. Il Chelsea vuole prendersi lo scettro internazionale al culmine di un’annata che ha comunque regalato una Conference League ai Blues. Il Mondiale per Club deve eleggere la sua prima campionessa, quanto meno in questa prima versione allargata.

I londinesi recuperano Caicedo e confermano Joao Pedro in attacco. A supportare il brasiliano c’è il trio formato Palmer, Fernandez e Neto. Luis Enrique, invece, sceglie Beraldo come partner di Marquinhos in difesa. Per il resto nessuna sorpresa in una formazione zeppa di qualità.

Gold Palmer fredda i francesi

Partenza forte del Chelsea che nei primi 10 minuti non fa toccare pallone agli avversari. Palmer spaventa il PSG facendo capire le sue intenzioni nella serata: nel primo tentativo c’è solo l’illusione del gol. Quelli veri arrivano poco dopo in un uno-due che stende i transalpini.

Le reti dell’inglese sono in fotocopia con due conclusioni di mancino dal centro dell’area di rigore. Dopo la doppietta arriva anche l’assist per lo scavino di Joao Pedro che firma il 3-0. Una solo opportunità per i rossoblù con Doué che spreca clamorosamente.

Il Chelsea regge e diventa campione del Mondo

Nella ripresa il Psg prova a rientrare in gara ma Robert Sanchez sbarra la strada a Dembelé. A proposito di portieri, anche Donnarumma si iscrive al match dopo le tre reti subite con la bella risposta sul tiro del neo entrato Delap. I parigini mancano di cinismo, di fronte ad un avversario che lotta su ogni pallone. Nel finale il colpo di grazia ai francesi arriva col rosso a Joao Neves che tira i capelli a Cucurella. Il Chelsea è campione del Mondo.

Top e flop del Chelsea

Joao Pedro 7 Che impatto sull'universo Blues. Tre reti in due partite ma è prezioso anche per il modo in cui gioca aiutando i compagni.

Malo Gusto 7 Dalla sua corsia arrivano parecchi grattacapi per i francesi. Tiene anche bene difensivamente.

Colwill 7 Uno dei meno chiacchierati tra i Pensioners ma formidabile in difesa.

Cucurella 7 Un muro insuperabile. Provoca Joao Neves e lo fa espellere.

Robert Sanchez 6,5 Parate decisive in momenti potenzialmente determinanti. Sulla larga vittoria ci sono pure i suoi guantoni.

Pedro Neto 5,5 Meno ispirato rispetto al resto della comitiva. Qualche errore di troppo, con Maresca costretto spesso a richiamarlo. Rischia il rosso per un fallo su Doué.

Top e flop del Psg