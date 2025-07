Chelsea-PSG, tifosi Inter scatenati sul web: "Allora non erano così ingiocabili". Inzaghi torna sul banco degli imputati

La clamorosa sconfitta del PSG contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club riapre la ferita di un'altra finale, quella della Champions League vinta dai parigini contro l'Inter. E i tifosi nerazzurri tirano di nuovo in ballo Inzaghi

Dicevi Paris Saint-Germain e subito arrivava l’epiteto, “ingiocabile”. Lo squadrone di Luis Enrique che è stato capace di fare tabula rasa della collezione di prestigiose figurine e rifondarsi, con molti arrembanti giovani e un tecnico che sa come valorizzarli, in questa stagione ha conquistato tutto il possibile ed immaginabile, e ovviamente non possiamo non riferirci al triplete tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Ma nell’assolato New Jersey, lì dove si è giocata stasera la finale del Mondiale per Club FIFA tanto magnificato da Infantino, il PSG è parso come il Superman rivisitato da James Gunn nell’ennesimo reboot: non imbattibile, a tratti persino fragile, e sicuramente tutto fuorché ingiocabile.

La clamorosa disfatta del PSG e il trionfo del Chelsea al Mondiale per Club

L’incornata di Maresca ai danni dei rivali parigini si compie già nel primo tempo, con le squadre che vanno negli spogliatoi con un parziale di 3-0 per i Blues: doppio Palmer e cucchiaio di Joao Pedro a firmare una sentenza provvisoria per la quale la squadra di Luis Enrique è costretta a fare ricorso nella ripresa, senza successo.

E tra la disperazione di Donnarumma, che si gioca il prossimo Pallone d’Oro con il compagno di squadra Dembelé, il PSG è parso una copia sbiadita della corazzata che ha fatto a brandelli i rivali negli ultimi mesi, e senza andare troppo lontano anche nel percorso di questo primo Mondiale per Club (vibra ancora il ricordo del 4-0 al Real Madrid).

Un upset così clamoroso ha comunque riaperto una ferita risalente alla finale di Champions League 2024/2025, quella in cui l’Inter si prese una manita in faccia dallo stesso Paris Saint-Germain. Specifichiamo una cosa: la batosta americana del PSG va contestualizzata. In maniera superficiale si potrebbe pensare che la formazione di Luis Enrique sia arrivata a questo punto di una stagione trionfale ma infinita praticamente scarica. Ma in realtà non bisogna ridimensionare i meriti del Chelsea e del tecnico Maresca, che sin dal primo tempo ha messo una tenace pressione sui rivali, non dando loro la possibilità di essere incisivi e pericolosi e sorprendendoli con ripartenze implacabili.

La lezione di tattica di Maresca e il confronto dei social con Inzaghi

Una lezione di calcio (e di tattica) da parte dell’allenatore nativo di Pontecagnano Faiano e ormai separato dalla nascita da Pep Guardiola. E questa impresa ha ovviamente scatenato una serie di commenti tra i vari social, con riferimento all’operato di Inzaghi per quella famosa finale di Champions persa malamente 5-o contro i francesi. Scrive infatti un utente su X: “Che Inzaghi prenda appunti su come si prepara tatticamente una partita, grande Maresca”.

Un altro aggiunge: “Maresca ha preparato benissimo la partita, a differenza di qualcuno che ne ha preso 5, studiando e non sottovalutando l’avversario”. Insomma, chiara la stoccata all’attuale tecnico dell’Al-Hilal. Altri mettono il carico da novanta sul piacentino, come tal François Citron su X: “‘Grande Inzaghi. Bellissimo percorso. Finale episodica. Sono ingiocabili’. Ogni illusione sta crollando. I nodi, puntualmente, vengono al pettine. Il peggior allenatore della storia”.

I social comunque pullulano di critiche e recriminazioni: “Cosa è successo al PSG? È arrivato Maresca e lo ha smontato. Capito Inzaghi? Le partite si preparano, i giocatori pure!”, “Maresca ha capito come non farli giocare. Inzaghi è limitato tatticamente”, “Tutto sommato bastava un allenatore italiano che capisse di tattica…non era così difficile!”.

Le recriminazioni per la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions

E i tifosi interisti rilanciano il risentimento per quella serata del 31 maggio 2025 all’Allianz Arena: “Giusto per dire che la si poteva giocare. Ma pare che non importava più a nessuno quella finale”, “A tutt’oggi non mi spiego per quale motivo l’Inter nella finale di Champions sia scesa in campo con quell’atteggiamento… Un PSG che si poteva battere tranquillamente, o perlomeno giocarsela”.

Infine un utente social, tal Abdou Oran Italie, propone una interessante disamina, che va al di là della contingenza dei precedenti del PSG con l’Inter: “Quando vedremo club italiani attaccare e giocare con ferocia e aggressività, senza lasciare spazio all’avversario, come Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, City e Barcellona? Perché affidarsi allo stesso noioso stile difensivo che ormai non ha più alcun valore? Ho sempre detto che gli allenatori italiani in Italia dovrebbero cambiare mentalità e stile per vincere, perché lo stile offensivo e la pressione sono diventati la ragione principale dell’incoronazione di diversi club e nazionali”.