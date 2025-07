Real Madrid, la batosta contro il PSG crea scompiglio: la lezione di Luis Enrique mette nei guai Vinicius e Mbappè

Dopo il poker del Psg contro il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club, la stampa spagnola ha elogiato Luis Enrique e attaccato Mbappé

Il Paris Saint-Germain è infermabile. Dopo il triplete, ha raggiunto anche la finale del Mondiale per Club e si giocherà l’ultimo titolo stagionale contro il Chelsea di Enzo Maresca. Un grande percorso dei parigini che hanno preso il torneo negli Stati Uniti come una seconda Champions da conquistare, con la stessa forza e intensità. Ne è la dimostrazione il 4-0 contro il Real Madrid, con la partita in cassaforte dopo poco più di 20 minuti. Una batosta che ha creato un certo scompiglio in casa Real.

La Spagna elogia Luis Enrique: “Ha trasformato Dembelé”

La stampa spagnola, dopo la brutta sconfitta della squadra di Xabi Alonso, ha in primis elogiato il lavoro di Luis Enrique fatto con il Psg: “Ousmane Dembelé è la dimostrazione della capacità di un allenatore di trasformare un giocatore”, afferma il quotidiano spagnolo Marca. “È sempre sembrato anarchico e pigro. Ora è una bestia indomabile, con e senza palla. E se la stella si comporta così, come si comporteranno gli altri? Un’orchestra perfettamente sintonizzata”. La stessa opinione è stata riportata da As, concedendo un’importante rivincita all’attaccante francese: “Il Barcellona aveva ragione, valeva i 140 milioni che lo hanno pagato. È un peccato che si sia arrivati ​​a questa conclusione otto anni dopo. L’ex giocatore del Barcellona sta vivendo la sua migliore stagione”.

Le critiche contro il Real Madrid

Ma ovviamente, nonostante sia all’inizio del percorso con il nuovo allenatore e con i nuovi acquisti che devono ancora entrare perfettamente nei giri della squadra, il Real non è stato esente da critiche. Sempre Marca osserva che “tutti i progressi compiuti in questo Mondiale per Club [dal Real Madrid, ndr] sono stati vanificati, perché il PSG è un avversario formidabile, unito e abbagliante”. Effettivamente i Blancos hanno convinto per larghi tratti nel torneo, tolto l’esordio sottotono contro l’Al Hilal di Inzaghi. Ha passato il girone da prima, nel secondo tempo ha dominato contro la Juventus per poi battere il Borussia Dortmund, anche se con il brivido finale. Ma la vittoria più grande del Mondiale per Club per il Real si chiama Gonzalo Garcia: quattro gol per il canterano che sembra essere definitivamente sbocciato, e i paragoni con Raul già si sprecano.

“Vinicius e Mbappé hanno fatto un torto al Real”

Non si può dire lo stesso di Kylian Mbappé. La stella francese ha saltato le partite dei gironi per una gastroenterite, per poi rientrare nel finale della partita contro la Juventus. Segna contro il Borussia Dortmund e parte titolare contro la sua ex squadra, il Psg, senza però incidere. Il quotidiano catalano Sport riporta a galla i vecchi problemi tra Luis Enrique e il francese: “L’allenatore ha dimostrato a Mbappé chi aveva ragione”. Tra l’altro, la semifinale del Mondiale per Club contro il diretto concorrente, Dembelé, era l’ultima occasione per Mbappé per rientrare nel dibattito per il Pallone d’Oro. As afferma: “È arrivato circondato da una curiosità morbosa, dibattiti e dubbi sul suo fisico e ha lasciato il campo senza chiarire nulla. Qualche sporadica accensione di disperazione e niente di più. Era arrivato negli Stati Uniti sperando di entrare nel dibattito sul Pallone d’Oro, ma nessuno ne parla più. Non era la sua grande serata e non ci è nemmeno andato vicino”.

L’attacco più presante dopo l’eliminazione arriva dal presentatore del noto programma spagnolo El Chiringuito Fran Garrido: “O Vinicius o Mbappé cambiano atteggiamento, o uno dei due dovrà andarsene. Hanno fatto un torto al Real Madrid“. Ora i Blancos sono tornati alla casa madre, un po’ di vacanze e poi subito testa alla prossima stagione. Il lavoro per Xabi Alonso non sarà dei più semplici, raccoglie un’eredità pesante come quella di Carlo Ancelotti, ma il tempo è dalla sua.