Milan: Allegri chiede scusa a Pioli per la griglia Champions. Leao pronto a tornare in Australia per il Como

Il tecnico rossonero fa ammenda con il collega per non aver indicato la Fiorentina tra le candidate al 4° posto. Il portoghese favorevole alla trasferta intercontinentale per il derby di febbraio

Meglio non inasprire la lotta Champions prima ancora che inizi: da Perth, alla vigilia dell’ultima amichevole della tournée del Milan, Massimiliano Allegri tende la mano a Stefano Pioli e gli chiede scusa per non aver menzionato la Fiorentina tra le avversarie dei rossoneri per i primi 4 posti. Intanto Rafa Leao si sbilancia sulla possibilità di tornare in Australia a febbraio per affrontare il Como: “Sarebbe bello”.

Milan, Allegri chiede scusa a Pioli

La lotta che attende il Milan per la qualificazione alla Champions League sarà dura perché coinvolgerà un gran numero di squadre: tra queste anche la Fiorentina, dimenticata in un primo momento da Massimiliano Allegri. Da Perth, dove domani il Milan affronterà la squadra locale nell’ultima amichevole della tournée estiva, il tecnico rossonero ha di fatto chiesto scusa al collega viola Stefano Pioli.

La griglia Champions di Max

Dopo aver indicato il Napoli come favorita per lo scudetto, Allegri ha inserito Inter, Juventus, Roma e Atalanta tra le avversarie del Milan. E poi ha citato la Viola. “Ci sarà anche la Fiorentina che l’ultima volta mi sono dimenticato. Non era perché non la volevo mettere dentro, ma è una dimenticanza. Che Stefano Pioli non me ne voglia…”, ha detto Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Perth Glory, prima di includere anche la Lazio nella lotta per i primi quattro posti.

Leao: la frecciata ai predecessori di Allegri

Alla conferenza era presente anche Rafa Leao, che ancora una volta ha sottolineato come l’atmosfera al Milan sia cambiata con l’arrivo di Allegri. “Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan”, ha detto Leao, aggiungendo poi una frecciata ai predecessori Fonseca e Conceiçao: “Rispetto al passato è cambiato tutto”, ha dichiarato l’attaccante.

Milan-Como in Australia: Rafa dice sì

Leao ha poi dichiarato di essere molto felice di giocare in Australia, dove i tifosi rossoneri stanno dimostrando un calore straordinario nei confronti del Milan. L’ambiente in Australia ha talmente colpito Leao che l’attaccante ha ammesso di non essere affatto contrario alla possibilità di tornare a Perth a febbraio per disputare il derby col Como: una possibilità per la quale la Lega e le istituzioni del calcio si sono già attivate, ma che ha anche generato parecchi malumori tra i milanisti italiani. “Non è ancora ufficiale e posso dire poco – il commento di Leao -, ma se giocassimo di nuovo qui sarebbe molto bello perché avremmo molti tifosi e sarebbe bello”.