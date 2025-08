Serie C: anticipi, posticipi, date e orari delle prime sette giornate

La Lega Pro, con un comunicato, ha reso noti gli appuntamenti delle prime sette giornate di tutti e tre i gironi: subito big-match con Catania-Foggia

Il conto alla rovescia sta per giungere al termine. La Serie C ha ufficializzato date e orari delle prime giornate di un campionato che scatterà a fine agosto e che vedrà protagoniste piazze storiche, pronte a contendersi fino a maggio le quattro promozioni verso la Serie B 2026/2027.

Dopo la pubblicazione del calendario completo, sono stati definiti anche i dettagli dei primi sette turni: il debutto, tra il 22 e il 25 agosto, offrirà subito un grande appuntamento con Catania-Foggia. Nel gruppo A sarà l’Inter Under 23 a fare il suo esordio in trasferta contro il Novara, mentre la Juve affronterà il Carpi e l’Atalanta il Latina.

Il calendario del girone A

Il girone A parte subito con sfide interessanti: l’Alcione Milano ospita la Triestina, mentre il Lecco debutta in casa contro l’Ospitaletto Franciacorta. Nel secondo turno spiccano Triestina-Lecco e il primo impegno interno dell’Inter U23 contro la Pro Patria. La terza giornata vedrà i match Pergolettese-Cittadella e Union Brescia-Pro Vercelli. A metà settembre attenzione a Pro Vercelli-Virtus Verona e alla sfida tra Inter U23 e Lecco. Più avanti, tra fine mese e inizio ottobre, ci saranno sfide come Dolomiti Bellunesi-Vicenza e Trento-Arzignano Valchiampo.

Di seguito, l’elenco completo:

Prima giornata

Sabato 23 agosto

18:00: Alcione Milano – Triestina

18:00: Giana Erminio – Trento

21:00: Albinoleffe – Dolomiti Bellunesi

21:00: Lecco – Ospitaletto Franciacorta

21:00: Union Brescia – Arzignano Valchiampo

Domenica 24 agosto

18:00: Pergolettese – Renate

18:00: Virtus Verona – Cittadella

21:00: L.R. Vicenza – Lumezzane

21:00: Pro Patria – Pro Vercelli

Lunedì 25 agosto

20:30: Novara – Inter U23 (Posticipo per concomitanza altro evento a Novara)

Seconda giornata

Venerdì 29 agosto

21:00: Cittadella – Alcione Milano

21:00: Pro Vercelli – Albinoleffe

Sabato 30 agosto

18:00: Renate – Giana Erminio

18:00: Triestina – Lecco

Domenica 31 agosto

15:30: Dolomiti Bellunesi – Novara

15:30: Inter U23 – Pro Patria

15:30: Lumezzane – Pergolettese

18:00: Arzignano Valchiampo – Virtus Verona

18:00: Trento – Union Brescia

21:00: Ospitaletto Franciacorta – L.R. Vicenza

Terza giornata

Sabato 6 settembre

15:00: Albinoleffe – Renate

15:00: Alcione Milano – Lumezzane

20:30: Pergolettese – Cittadella

20:30: Union Brescia – Pro Vercelli

20:30: Virtus Verona – Inter U23

Domenica 7 settembre

15:00: Lecco – Dolomiti Bellunesi

15:00: Novara – Trento

15:00: Triestina – Ospitaletto Franciacorta

17:30: Giana Erminio – Pro Patria

17:30: L.R. Vicenza – Arzignano Valchiampo

Quarta giornata

Venerdì 12 settembre

20:30: Arzignano Valchiampo – Giana Erminio

20:30: Ospitaletto Franciacorta – Pergolettese

Sabato 13 settembre

15:00: Dolomiti Bellunesi – Alcione Milano

15:00: Lumezzane – Triestina

15:00: Pro Vercelli – Virtus Verona

15:00: Renate – Union Brescia

Domenica 14 settembre

15:00: Inter U23 – Lecco

15:00: Trento – Albinoleffe

17:30: Pro Patria – Novara

Lunedì 15 settembre

20:30: Cittadella – L.R. Vicenza

Quinta giornata

Domenica 21 settembre

12:30: Alcione Milano – Renate

12:30: Pergolettese – Inter U23

15:00: L.R. Vicenza – Pro Patria

15:00: Lecco – Trento

15:00: Novara – Pro Vercelli

17:30: Lumezzane – Ospitaletto Franciacorta

17:30: Triestina – Arzignano Valchiampo

17:30: Virtus Verona – Dolomiti Bellunesi

20:30: Albinoleffe – Cittadella

20:30: Union Brescia – Giana Erminio

Sesta giornata

Giovedì 25 settembre

18:30: Arzignano Valchiampo – Alcione Milano

18:30: Cittadella – Lumezzane

18:30: Giana Erminio – Virtus Verona

18:30: Pro Patria – Albinoleffe

18:30: Renate – Ospitaletto Franciacorta

18:30: Trento – Pergolettese

20:45: Dolomiti Bellunesi – L.R. Vicenza

20:45: Inter U23 – Triestina

20:45: Pro Vercelli – Lecco

20:45: Union Brescia – Novara

Settima giornata

Domenica 28 settembre

12:30: Trento – Arzignano Valchiampo

15:00: Albinoleffe – Novara

15:00: Triestina – Renate

15:00: Virtus Verona – Union Brescia

17:30: Pergolettese – Dolomiti Bellunesi

20:30: Lecco – Giana Erminio

20:30: Lumezzane – Inter U23

Lunedì 29 settembre

20:30: Cittadella – Pro Patria

20:30: L.R. Vicenza – Pro Vercelli

20:30: Ospitaletto Franciacorta – Alcione Milano

Il calendario del girone B

Nel girone B la stagione si apre con sfide subito interessanti: Arezzo-Forlì e Livorno-Ternana animeranno la serata inaugurale, mentre il Perugia debutterà in casa contro il Guidonia Montecelio. Nel secondo turno spiccano Juventus Next Gen-Livorno e Gubbio- Sambenedettese. A inizio settembre occhi su Gubbio-Perugia e sul confronto tra Torres e Pianese. A metà mese il Perugia ospiterà l’Ascoli, mentre la Juventus Next Gen riceverà l’Arezzo. Tra fine settembre e inizio ottobre da seguire Torres-Ascoli e il derby toscano Arezzo-Carpi.

Di seguito, il calendario completo:

Prima giornata

Venerdì 22 agosto

21:15: Arezzo – Forlì

21:15: Livorno – Ternana

21:15: Perugia – Guidonia Montecelio

21:15: Pineto – Vis Pesaro

21:15: Sambenedettese – Bra

Sabato 23 agosto

17:30: Torres – Pontedera

18:00: Ascoli – Pianese

18:00: Carpi – Juventus Next Gen

21:00: Ravenna – Campobasso

21:00: Rimini – Gubbio

Seconda giornata

Venerdì 29 agosto

21:00: Pontedera – Arezzo

21:00: Vis Pesaro – Rimini

Sabato 30 agosto

18:00: Bra – Perugia

18:00: Campobasso – Torres

21:00: Gubbio – Sambenedettese

21:00: Juventus Next Gen – Livorno

Domenica 31 agosto

18:00: Pianese – Carpi

21:00: Ternana – Ascoli

Lunedì 1 settembre

20:30: Forlì – Ravenna

21:00: Guidonia Montecelio – Pineto

Terza giornata

Sabato 6 settembre

15:00: Gubbio – Perugia

17:30: Arezzo – Vis Pesaro

17:30: Ascoli – Juventus Next Gen

17:30: Carpi – Campobasso

17:30: Torres – Pianese

Domenica 7 settembre

17:30: Pineto – Pontedera

17:30: Ravenna – Bra

20:30: Livorno – Guidonia Montecelio

20:30: Rimini – Ternana

20:30: Sambenedettese – Forlì

Quarta giornata

Sabato 13 settembre

15:00: Guidonia Montecelio – Ravenna

15:00: Pianese – Sambenedettese

17:30: Campobasso – Pineto

17:30: Forlì – Gubbio

17:30: Pontedera – Rimini

Domenica 14 settembre

12:30: Juventus Next Gen – Arezzo

15:00: Bra – Torres

15:00: Perugia – Ascoli

17:30: Vis Pesaro – Livorno

20:30: Ternana – Carpi

Quinta giornata

Venerdì 19 settembre

20:30: Arezzo – Guidonia Montecelio

20:30: Pontedera – Campobasso

20:30: Ravenna – Perugia

20:30: Rimini – Forlì

Sabato 20 settembre

15:00: Gubbio – Bra

15:00: Livorno – Ascoli

15:00: Pineto – Juventus Next Gen

15:00: Sambenedettese – Carpi

15:00: Torres – Ternana

15:00: Vis Pesaro – Pianese

Sesta giornata

Martedì 23 settembre

18:30: Campobasso – Gubbio

18:30: Forlì – Vis Pesaro

18:30: Guidonia Montecelio – Rimini

18:30: Juventus Next Gen – Torres

18:30: Pianese – Arezzo

18:30: Ternana – Pontedera

20:45: Ascoli – Pineto

20:45: Bra – Livorno

20:45: Carpi – Ravenna

20:45: Perugia – Sambenedettese

Settima giornata

Sabato 27 settembre

15:00: Bra – Guidonia Montecelio

15:00: Livorno – Campobasso

15:00: Ravenna – Ternana

15:00: Sambenedettese – Juventus Next Gen

15:00: Torres – Ascoli

17:30: Arezzo – Carpi

17:30: Perugia – Pianese

17:30: Pineto – Rimini

17:30: Pontedera – Forlì

17:30: Vis Pesaro – Gubbio

Il calendario del girone C

Il girone C si apre con il Catania che riceverà il Foggia, mentre il Crotone partirà subito con un test importante contro il Benevento. Nel secondo turno ci saranno sfide come Cavese-Catania e Potenza-Audace Cerignola, mentre il Trapani riceverà il Latina. A inizio settembre il Casarano troverà il Benevento e il Team Altamura sarà impegnato con la Cavese, mentre la Salernitana se la vedrà con l’Atalanta U23. Più avanti toccherà al Siracusa affrontare il Benevento e al Casarano sfidare il Trapani. Nelle ultime giornate del mese ci saranno partite come Cavese-Latina, Sorrento-Casarano e Picerno-Benevento.

Di seguito, il calendario completo:

Prima giornata

Domenica 24 agosto

18:00: Giugliano – Potenza

18:00: Latina – Atalanta U23

18:00: Sorrento – Cavese

21:00: Casarano – Trapani

21:00: Catania – Foggia

21:00: Monopoli – Cosenza

Lunedì 25 agosto

21:00: Audace Cerignola – Az Picerno

21:00: Casertana – Team Altamura

21:00: Crotone – Benevento

21:00: Salernitana – Siracusa

Seconda giornata

Venerdì 29 agosto

21:00: Atalanta U23 – Casarano

Sabato 30 agosto

18:00: Cavese – Catania

21:00: Foggia – Sorrento

21:00: Potenza – Audace Cerignola

21:00: Trapani – Latina

Domenica 31 agosto

18:00: Az Picerno – Giugliano

18:00: Team Altamura – Crotone

21:00: Benevento – Casertana

21:00: Cosenza – Salernitana

21:00: Siracusa – Monopoli

Terza giornata

Sabato 6 settembre

17:30: Giugliano – Foggia

17:30: Sorrento – Trapani

20:30: Casarano – Benevento

20:30: Casertana – Potenza

20:30: Catania – Monopoli

Domenica 7 settembre

17:30: Crotone – Cosenza

17:30: Salernitana – Atalanta U23

20:30: Audace Cerignola – Siracusa

20:30: Latina – Az Picerno

20:30: Team Altamura – Cavese

Quarta giornata

Venerdì 12 settembre

20:30: Foggia – Latina

20:30: Monopoli – Audace Cerignola

20:30: Potenza – Crotone

Sabato 13 settembre

17:30: Az Picerno – Casarano

17:30: Siracusa – Benevento

Domenica 14 settembre

15:00: Atalanta U23 – Team Altamura

15:00: Cosenza – Catania

17:30: Trapani – Casertana

20:30: Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

20:30: Cavese – Giugliano

Quinta giornata

Sabato 20 settembre

17:30: Audace Cerignola – Foggia

17:30: Casertana – Cosenza

17:30: Catania – Sorrento

17:30: Crotone – Siracusa

17:30: Latina – Monopoli

Domenica 21 settembre

15:00: Casarano – Cavese

15:00: Team Altamura – Trapani

17:00: Benevento – Atalanta U23

17:30: Giugliano – Salernitana

17:30: Potenza – Az Picerno

Sesta giornata

Mercoledì 24 settembre

18:30: Cavese – Latina

18:30: Cosenza – Giugliano

18:30: Foggia – Casertana

18:30: Salernitana – Audace Cerignola

18:30: Siracusa – Potenza

18:30: Sorrento – Casarano

20:30: Trapani – Catania

20:45: Atalanta U23 – Crotone

20:45: Az Picerno – Benevento

20:45: Monopoli – Team Altamura

Settima giornata