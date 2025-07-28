Calendari serie C: l'Inter U.23 debutta a Novara, alla prima giornata anche Carpi-Juventus e Catania-Foggia

Sono stati diramati oggi i calendari di serie C. La prima giornata di campionato è fissata per domenica 24 agosto, dando il via a un percorso che si concluderà con la regular season domenica 26 aprile 2026. Il calendario prevede anche tre turni infrasettimanali fissati per: Mercoledì 24 settembre, Mercoledì 11 febbraio 2026; Mercoledì 4 marzo 2026.
- Il debutto dell'Inter U.23
- La prima giornata dei gironi A, B e C
- Tutte le altre giornate del girone A
- Tutte le altre giornate del girone B
- Tutte le altre giornate del girone C
Il debutto dell’Inter U.23
L’Inter Under 23, grande novità della stagione, inserita nel girone A debutterà in trasferta a Novara mentre l’Union Brescia, nata dalla fusione con la Feralpi Salò dopo il fallimento delle rondinelle di Cellino, inizierà la stagione in casa contro l’Arzignano. Nel girone B la Juve Next Gen di Brambilla partirà fuori casa, a Carpi, mentre la matricola Bra giocherà a Sambenedetto. Nel girone C infine subito big-match alla prima giornata: Catania-Foggia, Salernitana-Siracusa e Crotone-Benevento.
La prima giornata dei gironi A, B e C
Questa la prima giornata dei tre gironi (24 agosto andata, 4 gennaio 2026 ritorno)
GIRONE A
AlbinoLeffe-Dolomiti Bellunesi
Alcione Milano-Triestina
Giana Erminio-Trento
Vicenza-Lumezzane
Lecco-Ospitaletto
Novara-Inter U23
Pergolettese-Renate
Pro Patria-Pro Vercelli
Union Brescia-Arzignano Valchiampo
Virtus Verona-Cittadella
GIRONE B
Arezzo-Forlì
Ascoli-Pianese
Carpi-Juventus Next Gen
Livorno-Ternana
Perugia-Guidonia Montecelio
Pineto-Vis Pesaro
Ravenna-Campobasso
Rimini-Gubbio
Sambenedettese-Bra
Torres-Pontedera
GIRONE C
Audace Cerignola-Picerno
Casarano-Trapani
Casertana-Team Altamura
Catania-Foggia
Crotone-Benevento
Giugliano-Potenza
Latina-Atalanta U23
Monopoli-Cosenza
Salernitana-Siracusa
Sorrento-Cavese
Tutte le altre giornate del girone A
2ª Giornata
31 Ago 2025 – 11 Gen 2026
ARZIGNANO V.-VIRTUS VERONA
CITTADELLA-ALCIONE MILANO
DOLOMITI B.-NOVARA
INTER U23-PRO PATRIA
LUMEZZANE-PERGOLETTESE
OSPITALETTO F.-L.R. VICENZA
PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE
RENATE-GIANA ERMINIO
TRENTO-UNION BRESCIA
TRIESTINA-LECCO
3ª Giornata
7 Set 2025 – 18 Gen 2026
ALBINOLEFFE-RENATE
ALCIONE MILANO-LUMEZZANE
GIANA ERMINIO-PRO PATRIA
L.R. VICENZA-ARZIGNANO V.
LECCO-DOLOMITI B.
NOVARA-TRENTO
PERGOLETTESE-CITTADELLA
TRIESTINA-OSPITALETTO F.
UNION BRESCIA-PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA-INTER U23
4ª Giornata
14 Set 2025 – 25 Gen 2026
ARZIGNANO V.-GIANA ERMINIO
CITTADELLA-L.R. VICENZA
DOLOMITI B.-ALCIONE MILANO
INTER U23-LECCO
LUMEZZANE-TRIESTINA
OSPITALETTO F.-PERGOLETTESE
PRO PATRIA-NOVARA
PRO VERCELLI-VIRTUS VERONA
RENATE-UNION BRESCIA
TRENTO-ALBINOLEFFE
5ª Giornata
21 Set 2025 – 1 Feb 2026
ALBINOLEFFE-CITTADELLA
ALCIONE MILANO-RENATE
L.R. VICENZA-PRO PATRIA
LECCO-TRENTO
LUMEZZANE-OSPITALETTO F.
NOVARA-PRO VERCELLI
PERGOLETTESE-INTER U23
TRIESTINA-ARZIGNANO V.
UNION BRESCIA-GIANA ERMINIO
VIRTUS VERONA-DOLOMITI B.
6ª Giornata
24 Set 2025 – 8 Feb 2026
ARZIGNANO V.-ALCIONE MILANO
CITTADELLA-LUMEZZANE
DOLOMITI B.-L.R. VICENZA
GIANA ERMINIO-VIRTUS VERONA
INTER U23-TRIESTINA
PRO PATRIA-ALBINOLEFFE
PRO VERCELLI-LECCO
RENATE-OSPITALETTO F.
TRENTO-PERGOLETTESE
UNION BRESCIA-NOVARA
7ª Giornata
28 Set 2025 – 11 Feb 2026
ALBINOLEFFE-NOVARA
CITTADELLA-PRO PATRIA
L.R. VICENZA-PRO VERCELLI
LECCO-GIANA ERMINIO
LUMEZZANE-INTER U23
OSPITALETTO F.-ALCIONE MILANO
PERGOLETTESE-DOLOMITI B.
TRENTO-ARZIGNANO V.
TRIESTINA-RENATE
VIRTUS VERONA-UNION BRESCIA
8ª Giornata
5 Ott 2025 – 15 Feb 2026
ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA
ARZIGNANO V.-ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO-LUMEZZANE
INTER U23-OSPITALETTO F.
NOVARA-TRIESTINA
PRO PATRIA-TRENTO
PRO VERCELLI-DOLOMITI B.
RENATE-CITTADELLA
UNION BRESCIA-PERGOLETTESE
VIRTUS VERONA-LECCO
9ª Giornata
12 Ott 2025 – 22 Feb 2026
ALBINOLEFFE-LECCO
CITTADELLA-TRIESTINA
DOLOMITI B.-LUMEZZANE
GIANA ERMINIO-NOVARA
INTER U23-RENATE
L.R. VICENZA-VIRTUS VERONA
OSPITALETTO F.-ARZIGNANO V.
PERGOLETTESE-ALCIONE MILANO
PRO PATRIA-UNION BRESCIA
TRENTO-PRO VERCELLI
10ª Giornata
19 Ott 2025 – 1 Mar 2026
ALCIONE MILANO-INTER U23
L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE
LECCO-UNION BRESCIA
LUMEZZANE-TRENTO
NOVARA-ARZIGNANO V.
OSPITALETTO F.-CITTADELLA
PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO
RENATE-DOLOMITI B.
TRIESTINA-PERGOLETTESE
VIRTUS VERONA-PRO PATRIA
11ª Giornata
26 Ott 2025 – 4 Mar 2026
ARZIGNANO V.-LUMEZZANE
DOLOMITI B.-TRIESTINA
GIANA ERMINIO-ALCIONE MILANO
INTER U23-CITTADELLA
NOVARA-VIRTUS VERONA
PRO PATRIA-OSPITALETTO F.
PRO VERCELLI-PERGOLETTESE
RENATE-LECCO
TRENTO-L.R. VICENZA
UNION BRESCIA-ALBINOLEFFE
12ª Giornata
2 Nov 2025 – 8 Mar 2026
ALBINOLEFFE-INTER U23
ALCIONE MILANO-PRO PATRIA
CITTADELLA-PRO VERCELLI
L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO
LECCO-ARZIGNANO V.
LUMEZZANE-RENATE
OSPITALETTO F.-DOLOMITI B.
PERGOLETTESE-NOVARA
TRIESTINA-UNION BRESCIA
VIRTUS VERONA-TRENTO
13ª Giornata
9 Nov 2025 – 15 Mar 2026
ARZIGNANO V.-PERGOLETTESE
DOLOMITI B.-CITTADELLA
GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE
INTER U23-L.R. VICENZA
NOVARA-LECCO
PRO PATRIA-LUMEZZANE
PRO VERCELLI-TRIESTINA
RENATE-VIRTUS VERONA
TRENTO-OSPITALETTO F.
UNION BRESCIA-ALCIONE MILANO
14ª Giornata
16 Nov 2025 – 22 Mar 2026
ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA
ALCIONE MILANO-NOVARA
CITTADELLA-ARZIGNANO V.
DOLOMITI B.-INTER U23
L.R. VICENZA-RENATE
LECCO-PRO PATRIA
LUMEZZANE-PRO VERCELLI
OSPITALETTO F.-UNION BRESCIA
PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO
TRIESTINA-TRENTO
15ª Giornata
23 Nov 2025 – 29 Mar 2026
ALBINOLEFFE-LUMEZZANE
ARZIGNANO V.-DOLOMITI B.
GIANA ERMINIO-OSPITALETTO F.
LECCO-CITTADELLA
NOVARA-RENATE
PRO PATRIA-PERGOLETTESE
PRO VERCELLI-ALCIONE MILANO
TRENTO-INTER U23
UNION BRESCIA-L.R. VICENZA
VIRTUS VERONA-TRIESTINA
16ª Giornata
30 Nov 2025 – 4 Apr 2026
ALCIONE MILANO-TRENTO
CITTADELLA-UNION BRESCIA
DOLOMITI B.-GIANA ERMINIO
INTER U23-PRO VERCELLI
L.R. VICENZA-LECCO
LUMEZZANE-NOVARA
OSPITALETTO F.-VIRTUS VERONA
PERGOLETTESE-ALBINOLEFFE
RENATE-ARZIGNANO V.
TRIESTINA-PRO PATRIA
17ª Giornata
7 Dic 2025 – 12 Apr 2026
ALBINOLEFFE-OSPITALETTO F.
ARZIGNANO V.-INTER U23
GIANA ERMINIO-TRIESTINA
LECCO-ALCIONE MILANO
NOVARA-L.R. VICENZA
PRO PATRIA-DOLOMITI B.
PRO VERCELLI-RENATE
TRENTO-CITTADELLA
UNION BRESCIA-LUMEZZANE
VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE
18ª Giornata
14 Dic 2025 – 19 Apr 2026
ALCIONE MILANO-VIRTUS VERONA
ARZIGNANO V.-PRO PATRIA
CITTADELLA-NOVARA
DOLOMITI B.-UNION BRESCIA
INTER U23-GIANA ERMINIO
LUMEZZANE-LECCO
OSPITALETTO F.-PRO VERCELLI
PERGOLETTESE-L.R. VICENZA
RENATE-TRENTO
TRIESTINA-ALBINOLEFFE
19ª Giornata
21 Dic 2025 – 26 Apr 2026
ALBINOLEFFE-ALCIONE MILANO
GIANA ERMINIO-CITTADELLA
L.R. VICENZA-TRIESTINA
LECCO-PERGOLETTESE
NOVARA-OSPITALETTO F.
PRO PATRIA-RENATE
PRO VERCELLI-ARZIGNANO V.
TRENTO-DOLOMITI B.
UNION BRESCIA-INTER U23
VIRTUS VERONA-LUMEZZANE
Tutte le altre giornate del girone B
2ª Giornata
31 Ago 2025 – 11 Gen 2026
BRA-PERUGIA
CAMPOBASSO-TORRES
FORLÌ-RAVENNA
GUBBIO-SAMBENEDETTESE
GUIDONIA M.-PINETO
JUVENTUS NEXT GEN-LIVORNO
PIANESE-CARPI
PONTEDERA-AREZZO
TERNANA-ASCOLI
VIS PESARO-RIMINI
3ª Giornata
7 Set 2025 – 18 Gen 2026
AREZZO-VIS PESARO
ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN
CARPI-CAMPOBASSO
GUBBIO-PERUGIA
LIVORNO-GUIDONIA M.
PINETO-PONTEDERA
RAVENNA-BRA
RIMINI-TERNANA
SAMBENEDETTESE-FORLÌ
TORRES-PIANESE
4ª Giornata
14 Set 2025 – 25 Gen 2026
BRA-TORRES
CAMPOBASSO-PINETO
FORLÌ-GUBBIO
GUIDONIA M.-RAVENNA
JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO
PERUGIA-ASCOLI
PIANESE-SAMBENEDETTESE
PONTEDERA-RIMINI
TERNANA-CARPI
VIS PESARO-LIVORNO
5ª Giornata
21 Set 2025 – 1 Feb 2026
AREZZO-GUIDONIA M.
GUBBIO-BRA
LIVORNO-ASCOLI
PINETO-JUVENTUS NEXT GEN
PONTEDERA-CAMPOBASSO
RAVENNA-PERUGIA
RIMINI-FORLÌ
SAMBENEDETTESE-CARPI
TORRES-TERNANA
VIS PESARO-PIANESE
6ª Giornata
24 Set 2025 – 8 Feb 2026
ASCOLI-PINETO
BRA-LIVORNO
CAMPOBASSO-GUBBIO
CARPI-RAVENNA
FORLÌ-VIS PESARO
GUIDONIA M.-RIMINI
JUVENTUS NEXT GEN-TORRES
PERUGIA-SAMBENEDETTESE
PIANESE-AREZZO
TERNANA-PONTEDERA
7ª Giornata
28 Set 2025 – 11 Feb 2026
AREZZO-CARPI
BRA-GUIDONIA M.
LIVORNO-CAMPOBASSO
PERUGIA-PIANESE
PINETO-RIMINI
PONTEDERA-FORLÌ
RAVENNA-TERNANA
SAMBENEDETTESE-JUVENTUS NEXT GEN
TORRES-ASCOLI
VIS PESARO-GUBBIO
8ª Giornata
5 Ott 2025 – 15 Feb 2026
ASCOLI-BRA
CAMPOBASSO-VIS PESARO
CARPI-PERUGIA
FORLÌ-GUIDONIA M.
GUBBIO-PONTEDERA
JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA
PIANESE-LIVORNO
RIMINI-AREZZO
TERNANA-PINETO
TORRES-SAMBENEDETTESE
9ª Giornata
12 Ott 2025 – 22 Feb 2026
AREZZO-GUBBIO
ASCOLI-PONTEDERA
BRA-CARPI
FORLÌ-TERNANA
GUIDONIA M.-PIANESE
JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO
PERUGIA-RIMINI
PINETO-LIVORNO
SAMBENEDETTESE-RAVENNA
VIS PESARO-TORRES
10ª Giornata
19 Ott 2025 – 1 Mar 2026
CAMPOBASSO-TERNANA
CARPI-ASCOLI
GUBBIO-GUIDONIA M.
LIVORNO-SAMBENEDETTESE
PIANESE-BRA
PINETO-PERUGIA
PONTEDERA-VIS PESARO
RAVENNA-AREZZO
RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN
TORRES-FORLÌ
11ª Giornata
26 Ott 2025 – 4 Mar 2026
ASCOLI-SAMBENEDETTESE
BRA-VIS PESARO
CAMPOBASSO-RIMINI
CARPI-GUBBIO
FORLÌ-PINETO
GUIDONIA M.-TORRES
JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA
PERUGIA-LIVORNO
PIANESE-RAVENNA
TERNANA-AREZZO
12ª Giornata
2 Nov 2025 – 8 Mar 2026
AREZZO-CAMPOBASSO
GUBBIO-TERNANA
LIVORNO-FORLÌ
PINETO-PIANESE
PONTEDERA-PERUGIA
RAVENNA-ASCOLI
RIMINI-BRA
SAMBENEDETTESE-GUIDONIA M.
TORRES-CARPI
VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN
13ª Giornata
9 Nov 2025 – 15 Mar 2026
ASCOLI-GUBBIO
BRA-PINETO
CAMPOBASSO-SAMBENEDETTESE
CARPI-LIVORNO
GUIDONIA M.-PONTEDERA
JUVENTUS NEXT GEN-FORLÌ
PERUGIA-AREZZO
PIANESE-RIMINI
RAVENNA-TORRES
TERNANA-VIS PESARO
14ª Giornata
16 Nov 2025 – 22 Mar 2026
AREZZO-BRA
FORLÌ-CAMPOBASSO
GUBBIO-JUVENTUS NEXT GEN
LIVORNO-RAVENNA
PINETO-CARPI
PONTEDERA-PIANESE
RIMINI-ASCOLI
SAMBENEDETTESE-TERNANA
TORRES-PERUGIA
VIS PESARO-GUIDONIA M.
15ª Giornata
23 Nov 2025 – 29 Mar 2026
ASCOLI-AREZZO
BRA-PONTEDERA
CARPI-RIMINI
GUIDONIA M.-CAMPOBASSO
LIVORNO-TORRES
PERUGIA-VIS PESARO
PIANESE-FORLÌ
RAVENNA-GUBBIO
SAMBENEDETTESE-PINETO
TERNANA-JUVENTUS NEXT GEN
16ª Giornata
30 Nov 2025 – 4 Apr 2026
AREZZO-SAMBENEDETTESE
CAMPOBASSO-PIANESE
FORLÌ-BRA
GUBBIO-LIVORNO
JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA
PINETO-RAVENNA
PONTEDERA-CARPI
RIMINI-TORRES
TERNANA-GUIDONIA M.
VIS PESARO-ASCOLI
17ª Giornata
7 Dic 2025 – 12 Apr 2026
ASCOLI-FORLÌ
BRA-CAMPOBASSO
CARPI-VIS PESARO
GUIDONIA M.-JUVENTUS NEXT GEN
LIVORNO-AREZZO
PERUGIA-TERNANA
PIANESE-GUBBIO
RAVENNA-PONTEDERA
SAMBENEDETTESE-RIMINI
TORRES-PINETO
18ª Giornata
14 Dic 2025 – 19 Apr 2026
AREZZO-PINETO
CAMPOBASSO-PERUGIA
FORLÌ-CARPI
GUBBIO-TORRES
GUIDONIA M.-ASCOLI
JUVENTUS NEXT GEN-PIANESE
PONTEDERA-SAMBENEDETTESE
RIMINI-LIVORNO
TERNANA-BRA
VIS PESARO-RAVENNA
19ª Giornata
21 Dic 2025 – 26 Apr 2026
ASCOLI-CAMPOBASSO
BRA-JUVENTUS NEXT GEN
CARPI-GUIDONIA M.
LIVORNO-PONTEDERA
PERUGIA-FORLÌ
PIANESE-TERNANA
PINETO-GUBBIO
RAVENNA-RIMINI
SAMBENEDETTESE-VIS PESARO
TORRES-AREZZO
Tutte le altre giornate del girone C
2ª Giornata
31 Ago 2025 – 11 Gen 2026
ATALANTA U23-CASARANO
AZ PICERNO-GIUGLIANO
BENEVENTO-CASERTANA
CAVESE-CATANIA
COSENZA-SALERNITANA
FOGGIA-SORRENTO
POTENZA-AUDACE CERIGNOLA
SIRACUSA-MONOPOLI
TEAM ALTAMURA-CROTONE
TRAPANI-LATINA
3ª Giornata
7 Set 2025 – 18 Gen 2026
AUDACE CERIGNOLA-SIRACUSA
CASARANO-BENEVENTO
CASERTANA-POTENZA
CATANIA-MONOPOLI
CROTONE-COSENZA
GIUGLIANO-FOGGIA
LATINA-AZ PICERNO
SALERNITANA-ATALANTA U23
SORRENTO-TRAPANI
TEAM ALTAMURA-CAVESE
4ª Giornata
14 Set 2025 – 25 Gen 2026
ATALANTA U23-TEAM ALTAMURA
AZ PICERNO-CASARANO
CAVESE-GIUGLIANO
COSENZA-CATANIA
FOGGIA-LATINA
MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA
POTENZA-CROTONE
SALERNITANA-SORRENTO
SIRACUSA-BENEVENTO
TRAPANI-CASERTANA
5ª Giornata
21 Set 2025 – 1 Feb 2026
AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA
BENEVENTO-ATALANTA U23
CASARANO-CAVESE
CASERTANA-COSENZA
CATANIA-SORRENTO
CROTONE-SIRACUSA
GIUGLIANO-SALERNITANA
LATINA-MONOPOLI
POTENZA-AZ PICERNO
TEAM ALTAMURA-TRAPANI
6ª Giornata
24 Set 2025 – 8 Feb 2026
ATALANTA U23-CROTONE
AZ PICERNO-BENEVENTO
CAVESE-LATINA
COSENZA-GIUGLIANO
FOGGIA-CASERTANA
MONOPOLI-TEAM ALTAMURA
SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA
SIRACUSA-POTENZA
SORRENTO-CASARANO
TRAPANI-CATANIA
7ª Giornata
28 Set 2025 – 11 Feb 2026
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA
AZ PICERNO-FOGGIA
BENEVENTO-TRAPANI
CASARANO-SALERNITANA
CROTONE-CASERTANA
GIUGLIANO-SORRENTO
LATINA-TEAM ALTAMURA
MONOPOLI-CAVESE
POTENZA-ATALANTA U23
SIRACUSA-COSENZA
8ª Giornata
5 Ott 2025 – 15 Feb 2026
ATALANTA U23-FOGGIA
AUDACE CERIGNOLA-COSENZA
CASERTANA-CASARANO
CATANIA-SIRACUSA
CROTONE-AZ PICERNO
LATINA-BENEVENTO
SALERNITANA-CAVESE
SORRENTO-MONOPOLI
TEAM ALTAMURA-POTENZA
TRAPANI-GIUGLIANO
9ª Giornata
12 Ott 2025 – 22 Feb 2026
AZ PICERNO-CASERTANA
BENEVENTO-TEAM ALTAMURA
CASARANO-AUDACE CERIGNOLA
CAVESE-TRAPANI
COSENZA-ATALANTA U23
FOGGIA-CROTONE
GIUGLIANO-CATANIA
MONOPOLI-SALERNITANA
POTENZA-LATINA
SIRACUSA-SORRENTO
10ª Giornata
19 Ott 2025 – 1 Mar 2026
ATALANTA U23-TRAPANI
AUDACE CERIGNOLA-CAVESE
BENEVENTO-POTENZA
CASARANO-FOGGIA
CASERTANA-SIRACUSA
CATANIA-SALERNITANA
CROTONE-MONOPOLI
LATINA-GIUGLIANO
SORRENTO-COSENZA
TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO
11ª Giornata
26 Ott 2025 – 4 Mar 2026
ATALANTA U23-AZ PICERNO
CATANIA-BENEVENTO
CAVESE-CROTONE
COSENZA-POTENZA
FOGGIA-TEAM ALTAMURA
MONOPOLI-GIUGLIANO
SALERNITANA-CASERTANA
SIRACUSA-CASARANO
SORRENTO-LATINA
TRAPANI-AUDACE CERIGNOLA
12ª Giornata
2 Nov 2025 – 8 Mar 2026
AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23
AZ PICERNO-CAVESE
BENEVENTO-SORRENTO
CASARANO-MONOPOLI
CASERTANA-CATANIA
CROTONE-TRAPANI
GIUGLIANO-SIRACUSA
LATINA-SALERNITANA
POTENZA-FOGGIA
TEAM ALTAMURA-COSENZA
13ª Giornata
9 Nov 2025 – 15 Mar 2026
ATALANTA U23-GIUGLIANO
CATANIA-TEAM ALTAMURA
CAVESE-POTENZA
COSENZA-CASARANO
FOGGIA-BENEVENTO
MONOPOLI-CASERTANA
SALERNITANA-CROTONE
SIRACUSA-LATINA
SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA
TRAPANI-AZ PICERNO
14ª Giornata
16 Nov 2025 – 22 Mar 2026
AZ PICERNO-SIRACUSA
BENEVENTO-MONOPOLI
CASARANO-CATANIA
CASERTANA-ATALANTA U23
CROTONE-SORRENTO
FOGGIA-CAVESE
GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA
LATINA-COSENZA
POTENZA-TRAPANI
TEAM ALTAMURA-SALERNITANA
15ª Giornata
23 Nov 2025 – 29 Mar 2026
AUDACE CERIGNOLA-CROTONE
CATANIA-LATINA
CAVESE-ATALANTA U23
COSENZA-BENEVENTO
GIUGLIANO-CASARANO
MONOPOLI-AZ PICERNO
SALERNITANA-POTENZA
SIRACUSA-TEAM ALTAMURA
SORRENTO-CASERTANA
TRAPANI-FOGGIA
16ª Giornata
30 Nov 2025 – 4 Apr 2026
ATALANTA U23-SIRACUSA
AZ PICERNO-CATANIA
BENEVENTO-SALERNITANA
CASERTANA-CAVESE
CROTONE-GIUGLIANO
FOGGIA-COSENZA
LATINA-AUDACE CERIGNOLA
POTENZA-CASARANO
TEAM ALTAMURA-SORRENTO
TRAPANI-MONOPOLI
17ª Giornata
7 Dic 2025 – 12 Apr 2026
AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA
CASARANO-LATINA
CATANIA-CROTONE
CAVESE-BENEVENTO
COSENZA-AZ PICERNO
GIUGLIANO-TEAM ALTAMURA
MONOPOLI-ATALANTA U23
SALERNITANA-TRAPANI
SIRACUSA-FOGGIA
SORRENTO-POTENZA
18ª Giornata
14 Dic 2025 – 19 Apr 2026
ATALANTA U23-SORRENTO
AZ PICERNO-SALERNITANA
BENEVENTO-GIUGLIANO
CASERTANA-LATINA
CAVESE-SIRACUSA
CROTONE-CASARANO
FOGGIA-MONOPOLI
POTENZA-CATANIA
TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA
TRAPANI-COSENZA
19ª Giornata
21 Dic 2025 – 26 Apr 2026
AUDACE CERIGNOLA-BENEVENTO
CASARANO-TEAM ALTAMURA
CATANIA-ATALANTA U23
COSENZA-CAVESE
GIUGLIANO-CASERTANA
LATINA-CROTONE
MONOPOLI-POTENZA
SALERNITANA-FOGGIA
SIRACUSA-TRAPANI
SORRENTO-AZ PICERNO