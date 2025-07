Calendari serie C: l'Inter U.23 debutta a Novara, alla prima giornata anche Carpi-Juventus e Catania-Foggia

L'Union Brescia, nata dalla fusione con la Feralpi Salò, inizierà la stagione in casa contro l'Arzignano, alla I giornata anche Salernitana-Siracusa

Sono stati diramati oggi i calendari di serie C. La prima giornata di campionato è fissata per domenica 24 agosto, dando il via a un percorso che si concluderà con la regular season domenica 26 aprile 2026. Il calendario prevede anche tre turni infrasettimanali fissati per: Mercoledì 24 settembre, Mercoledì 11 febbraio 2026; Mercoledì 4 marzo 2026.

Il debutto dell’Inter U.23

L’Inter Under 23, grande novità della stagione, inserita nel girone A debutterà in trasferta a Novara mentre l’Union Brescia, nata dalla fusione con la Feralpi Salò dopo il fallimento delle rondinelle di Cellino, inizierà la stagione in casa contro l’Arzignano. Nel girone B la Juve Next Gen di Brambilla partirà fuori casa, a Carpi, mentre la matricola Bra giocherà a Sambenedetto. Nel girone C infine subito big-match alla prima giornata: Catania-Foggia, Salernitana-Siracusa e Crotone-Benevento.

La prima giornata dei gironi A, B e C

Questa la prima giornata dei tre gironi (24 agosto andata, 4 gennaio 2026 ritorno)

GIRONE A

AlbinoLeffe-Dolomiti Bellunesi

Alcione Milano-Triestina

Giana Erminio-Trento

Vicenza-Lumezzane

Lecco-Ospitaletto

Novara-Inter U23

Pergolettese-Renate

Pro Patria-Pro Vercelli

Union Brescia-Arzignano Valchiampo

Virtus Verona-Cittadella

GIRONE B

Arezzo-Forlì

Ascoli-Pianese

Carpi-Juventus Next Gen

Livorno-Ternana

Perugia-Guidonia Montecelio

Pineto-Vis Pesaro

Ravenna-Campobasso

Rimini-Gubbio

Sambenedettese-Bra

Torres-Pontedera

GIRONE C

Audace Cerignola-Picerno

Casarano-Trapani

Casertana-Team Altamura

Catania-Foggia

Crotone-Benevento

Giugliano-Potenza

Latina-Atalanta U23

Monopoli-Cosenza

Salernitana-Siracusa

Sorrento-Cavese

Tutte le altre giornate del girone A

2ª Giornata

31 Ago 2025 – 11 Gen 2026

ARZIGNANO V.-VIRTUS VERONA

CITTADELLA-ALCIONE MILANO

DOLOMITI B.-NOVARA

INTER U23-PRO PATRIA

LUMEZZANE-PERGOLETTESE

OSPITALETTO F.-L.R. VICENZA

PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE

RENATE-GIANA ERMINIO

TRENTO-UNION BRESCIA

TRIESTINA-LECCO

3ª Giornata

7 Set 2025 – 18 Gen 2026

ALBINOLEFFE-RENATE

ALCIONE MILANO-LUMEZZANE

GIANA ERMINIO-PRO PATRIA

L.R. VICENZA-ARZIGNANO V.

LECCO-DOLOMITI B.

NOVARA-TRENTO

PERGOLETTESE-CITTADELLA

TRIESTINA-OSPITALETTO F.

UNION BRESCIA-PRO VERCELLI

VIRTUS VERONA-INTER U23

4ª Giornata

14 Set 2025 – 25 Gen 2026

ARZIGNANO V.-GIANA ERMINIO

CITTADELLA-L.R. VICENZA

DOLOMITI B.-ALCIONE MILANO

INTER U23-LECCO

LUMEZZANE-TRIESTINA

OSPITALETTO F.-PERGOLETTESE

PRO PATRIA-NOVARA

PRO VERCELLI-VIRTUS VERONA

RENATE-UNION BRESCIA

TRENTO-ALBINOLEFFE

5ª Giornata

21 Set 2025 – 1 Feb 2026

ALBINOLEFFE-CITTADELLA

ALCIONE MILANO-RENATE

L.R. VICENZA-PRO PATRIA

LECCO-TRENTO

LUMEZZANE-OSPITALETTO F.

NOVARA-PRO VERCELLI

PERGOLETTESE-INTER U23

TRIESTINA-ARZIGNANO V.

UNION BRESCIA-GIANA ERMINIO

VIRTUS VERONA-DOLOMITI B.

6ª Giornata

24 Set 2025 – 8 Feb 2026

ARZIGNANO V.-ALCIONE MILANO

CITTADELLA-LUMEZZANE

DOLOMITI B.-L.R. VICENZA

GIANA ERMINIO-VIRTUS VERONA

INTER U23-TRIESTINA

PRO PATRIA-ALBINOLEFFE

PRO VERCELLI-LECCO

RENATE-OSPITALETTO F.

TRENTO-PERGOLETTESE

UNION BRESCIA-NOVARA

7ª Giornata

28 Set 2025 – 11 Feb 2026

ALBINOLEFFE-NOVARA

CITTADELLA-PRO PATRIA

L.R. VICENZA-PRO VERCELLI

LECCO-GIANA ERMINIO

LUMEZZANE-INTER U23

OSPITALETTO F.-ALCIONE MILANO

PERGOLETTESE-DOLOMITI B.

TRENTO-ARZIGNANO V.

TRIESTINA-RENATE

VIRTUS VERONA-UNION BRESCIA

8ª Giornata

5 Ott 2025 – 15 Feb 2026

ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA

ARZIGNANO V.-ALBINOLEFFE

GIANA ERMINIO-LUMEZZANE

INTER U23-OSPITALETTO F.

NOVARA-TRIESTINA

PRO PATRIA-TRENTO

PRO VERCELLI-DOLOMITI B.

RENATE-CITTADELLA

UNION BRESCIA-PERGOLETTESE

VIRTUS VERONA-LECCO

9ª Giornata

12 Ott 2025 – 22 Feb 2026

ALBINOLEFFE-LECCO

CITTADELLA-TRIESTINA

DOLOMITI B.-LUMEZZANE

GIANA ERMINIO-NOVARA

INTER U23-RENATE

L.R. VICENZA-VIRTUS VERONA

OSPITALETTO F.-ARZIGNANO V.

PERGOLETTESE-ALCIONE MILANO

PRO PATRIA-UNION BRESCIA

TRENTO-PRO VERCELLI

10ª Giornata

19 Ott 2025 – 1 Mar 2026

ALCIONE MILANO-INTER U23

L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE

LECCO-UNION BRESCIA

LUMEZZANE-TRENTO

NOVARA-ARZIGNANO V.

OSPITALETTO F.-CITTADELLA

PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO

RENATE-DOLOMITI B.

TRIESTINA-PERGOLETTESE

VIRTUS VERONA-PRO PATRIA

11ª Giornata

26 Ott 2025 – 4 Mar 2026

ARZIGNANO V.-LUMEZZANE

DOLOMITI B.-TRIESTINA

GIANA ERMINIO-ALCIONE MILANO

INTER U23-CITTADELLA

NOVARA-VIRTUS VERONA

PRO PATRIA-OSPITALETTO F.

PRO VERCELLI-PERGOLETTESE

RENATE-LECCO

TRENTO-L.R. VICENZA

UNION BRESCIA-ALBINOLEFFE

12ª Giornata

2 Nov 2025 – 8 Mar 2026

ALBINOLEFFE-INTER U23

ALCIONE MILANO-PRO PATRIA

CITTADELLA-PRO VERCELLI

L.R. VICENZA-GIANA ERMINIO

LECCO-ARZIGNANO V.

LUMEZZANE-RENATE

OSPITALETTO F.-DOLOMITI B.

PERGOLETTESE-NOVARA

TRIESTINA-UNION BRESCIA

VIRTUS VERONA-TRENTO

13ª Giornata

9 Nov 2025 – 15 Mar 2026

ARZIGNANO V.-PERGOLETTESE

DOLOMITI B.-CITTADELLA

GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE

INTER U23-L.R. VICENZA

NOVARA-LECCO

PRO PATRIA-LUMEZZANE

PRO VERCELLI-TRIESTINA

RENATE-VIRTUS VERONA

TRENTO-OSPITALETTO F.

UNION BRESCIA-ALCIONE MILANO

14ª Giornata

16 Nov 2025 – 22 Mar 2026

ALBINOLEFFE-VIRTUS VERONA

ALCIONE MILANO-NOVARA

CITTADELLA-ARZIGNANO V.

DOLOMITI B.-INTER U23

L.R. VICENZA-RENATE

LECCO-PRO PATRIA

LUMEZZANE-PRO VERCELLI

OSPITALETTO F.-UNION BRESCIA

PERGOLETTESE-GIANA ERMINIO

TRIESTINA-TRENTO

15ª Giornata

23 Nov 2025 – 29 Mar 2026

ALBINOLEFFE-LUMEZZANE

ARZIGNANO V.-DOLOMITI B.

GIANA ERMINIO-OSPITALETTO F.

LECCO-CITTADELLA

NOVARA-RENATE

PRO PATRIA-PERGOLETTESE

PRO VERCELLI-ALCIONE MILANO

TRENTO-INTER U23

UNION BRESCIA-L.R. VICENZA

VIRTUS VERONA-TRIESTINA

16ª Giornata

30 Nov 2025 – 4 Apr 2026

ALCIONE MILANO-TRENTO

CITTADELLA-UNION BRESCIA

DOLOMITI B.-GIANA ERMINIO

INTER U23-PRO VERCELLI

L.R. VICENZA-LECCO

LUMEZZANE-NOVARA

OSPITALETTO F.-VIRTUS VERONA

PERGOLETTESE-ALBINOLEFFE

RENATE-ARZIGNANO V.

TRIESTINA-PRO PATRIA

17ª Giornata

7 Dic 2025 – 12 Apr 2026

ALBINOLEFFE-OSPITALETTO F.

ARZIGNANO V.-INTER U23

GIANA ERMINIO-TRIESTINA

LECCO-ALCIONE MILANO

NOVARA-L.R. VICENZA

PRO PATRIA-DOLOMITI B.

PRO VERCELLI-RENATE

TRENTO-CITTADELLA

UNION BRESCIA-LUMEZZANE

VIRTUS VERONA-PERGOLETTESE

18ª Giornata

14 Dic 2025 – 19 Apr 2026

ALCIONE MILANO-VIRTUS VERONA

ARZIGNANO V.-PRO PATRIA

CITTADELLA-NOVARA

DOLOMITI B.-UNION BRESCIA

INTER U23-GIANA ERMINIO

LUMEZZANE-LECCO

OSPITALETTO F.-PRO VERCELLI

PERGOLETTESE-L.R. VICENZA

RENATE-TRENTO

TRIESTINA-ALBINOLEFFE

19ª Giornata

21 Dic 2025 – 26 Apr 2026

ALBINOLEFFE-ALCIONE MILANO

GIANA ERMINIO-CITTADELLA

L.R. VICENZA-TRIESTINA

LECCO-PERGOLETTESE

NOVARA-OSPITALETTO F.

PRO PATRIA-RENATE

PRO VERCELLI-ARZIGNANO V.

TRENTO-DOLOMITI B.

UNION BRESCIA-INTER U23

VIRTUS VERONA-LUMEZZANE

Tutte le altre giornate del girone B

2ª Giornata

31 Ago 2025 – 11 Gen 2026

BRA-PERUGIA

CAMPOBASSO-TORRES

FORLÌ-RAVENNA

GUBBIO-SAMBENEDETTESE

GUIDONIA M.-PINETO

JUVENTUS NEXT GEN-LIVORNO

PIANESE-CARPI

PONTEDERA-AREZZO

TERNANA-ASCOLI

VIS PESARO-RIMINI

3ª Giornata

7 Set 2025 – 18 Gen 2026

AREZZO-VIS PESARO

ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN

CARPI-CAMPOBASSO

GUBBIO-PERUGIA

LIVORNO-GUIDONIA M.

PINETO-PONTEDERA

RAVENNA-BRA

RIMINI-TERNANA

SAMBENEDETTESE-FORLÌ

TORRES-PIANESE

4ª Giornata

14 Set 2025 – 25 Gen 2026

BRA-TORRES

CAMPOBASSO-PINETO

FORLÌ-GUBBIO

GUIDONIA M.-RAVENNA

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO

PERUGIA-ASCOLI

PIANESE-SAMBENEDETTESE

PONTEDERA-RIMINI

TERNANA-CARPI

VIS PESARO-LIVORNO

5ª Giornata

21 Set 2025 – 1 Feb 2026

AREZZO-GUIDONIA M.

GUBBIO-BRA

LIVORNO-ASCOLI

PINETO-JUVENTUS NEXT GEN

PONTEDERA-CAMPOBASSO

RAVENNA-PERUGIA

RIMINI-FORLÌ

SAMBENEDETTESE-CARPI

TORRES-TERNANA

VIS PESARO-PIANESE

6ª Giornata

24 Set 2025 – 8 Feb 2026

ASCOLI-PINETO

BRA-LIVORNO

CAMPOBASSO-GUBBIO

CARPI-RAVENNA

FORLÌ-VIS PESARO

GUIDONIA M.-RIMINI

JUVENTUS NEXT GEN-TORRES

PERUGIA-SAMBENEDETTESE

PIANESE-AREZZO

TERNANA-PONTEDERA

7ª Giornata

28 Set 2025 – 11 Feb 2026

AREZZO-CARPI

BRA-GUIDONIA M.

LIVORNO-CAMPOBASSO

PERUGIA-PIANESE

PINETO-RIMINI

PONTEDERA-FORLÌ

RAVENNA-TERNANA

SAMBENEDETTESE-JUVENTUS NEXT GEN

TORRES-ASCOLI

VIS PESARO-GUBBIO

8ª Giornata

5 Ott 2025 – 15 Feb 2026

ASCOLI-BRA

CAMPOBASSO-VIS PESARO

CARPI-PERUGIA

FORLÌ-GUIDONIA M.

GUBBIO-PONTEDERA

JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA

PIANESE-LIVORNO

RIMINI-AREZZO

TERNANA-PINETO

TORRES-SAMBENEDETTESE

9ª Giornata

12 Ott 2025 – 22 Feb 2026

AREZZO-GUBBIO

ASCOLI-PONTEDERA

BRA-CARPI

FORLÌ-TERNANA

GUIDONIA M.-PIANESE

JUVENTUS NEXT GEN-CAMPOBASSO

PERUGIA-RIMINI

PINETO-LIVORNO

SAMBENEDETTESE-RAVENNA

VIS PESARO-TORRES

10ª Giornata

19 Ott 2025 – 1 Mar 2026

CAMPOBASSO-TERNANA

CARPI-ASCOLI

GUBBIO-GUIDONIA M.

LIVORNO-SAMBENEDETTESE

PIANESE-BRA

PINETO-PERUGIA

PONTEDERA-VIS PESARO

RAVENNA-AREZZO

RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN

TORRES-FORLÌ

11ª Giornata

26 Ott 2025 – 4 Mar 2026

ASCOLI-SAMBENEDETTESE

BRA-VIS PESARO

CAMPOBASSO-RIMINI

CARPI-GUBBIO

FORLÌ-PINETO

GUIDONIA M.-TORRES

JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA

PERUGIA-LIVORNO

PIANESE-RAVENNA

TERNANA-AREZZO

12ª Giornata

2 Nov 2025 – 8 Mar 2026

AREZZO-CAMPOBASSO

GUBBIO-TERNANA

LIVORNO-FORLÌ

PINETO-PIANESE

PONTEDERA-PERUGIA

RAVENNA-ASCOLI

RIMINI-BRA

SAMBENEDETTESE-GUIDONIA M.

TORRES-CARPI

VIS PESARO-JUVENTUS NEXT GEN

13ª Giornata

9 Nov 2025 – 15 Mar 2026

ASCOLI-GUBBIO

BRA-PINETO

CAMPOBASSO-SAMBENEDETTESE

CARPI-LIVORNO

GUIDONIA M.-PONTEDERA

JUVENTUS NEXT GEN-FORLÌ

PERUGIA-AREZZO

PIANESE-RIMINI

RAVENNA-TORRES

TERNANA-VIS PESARO

14ª Giornata

16 Nov 2025 – 22 Mar 2026

AREZZO-BRA

FORLÌ-CAMPOBASSO

GUBBIO-JUVENTUS NEXT GEN

LIVORNO-RAVENNA

PINETO-CARPI

PONTEDERA-PIANESE

RIMINI-ASCOLI

SAMBENEDETTESE-TERNANA

TORRES-PERUGIA

VIS PESARO-GUIDONIA M.

15ª Giornata

23 Nov 2025 – 29 Mar 2026

ASCOLI-AREZZO

BRA-PONTEDERA

CARPI-RIMINI

GUIDONIA M.-CAMPOBASSO

LIVORNO-TORRES

PERUGIA-VIS PESARO

PIANESE-FORLÌ

RAVENNA-GUBBIO

SAMBENEDETTESE-PINETO

TERNANA-JUVENTUS NEXT GEN

16ª Giornata

30 Nov 2025 – 4 Apr 2026

AREZZO-SAMBENEDETTESE

CAMPOBASSO-PIANESE

FORLÌ-BRA

GUBBIO-LIVORNO

JUVENTUS NEXT GEN-PERUGIA

PINETO-RAVENNA

PONTEDERA-CARPI

RIMINI-TORRES

TERNANA-GUIDONIA M.

VIS PESARO-ASCOLI

17ª Giornata

7 Dic 2025 – 12 Apr 2026

ASCOLI-FORLÌ

BRA-CAMPOBASSO

CARPI-VIS PESARO

GUIDONIA M.-JUVENTUS NEXT GEN

LIVORNO-AREZZO

PERUGIA-TERNANA

PIANESE-GUBBIO

RAVENNA-PONTEDERA

SAMBENEDETTESE-RIMINI

TORRES-PINETO

18ª Giornata

14 Dic 2025 – 19 Apr 2026

AREZZO-PINETO

CAMPOBASSO-PERUGIA

FORLÌ-CARPI

GUBBIO-TORRES

GUIDONIA M.-ASCOLI

JUVENTUS NEXT GEN-PIANESE

PONTEDERA-SAMBENEDETTESE

RIMINI-LIVORNO

TERNANA-BRA

VIS PESARO-RAVENNA

19ª Giornata

21 Dic 2025 – 26 Apr 2026

ASCOLI-CAMPOBASSO

BRA-JUVENTUS NEXT GEN

CARPI-GUIDONIA M.

LIVORNO-PONTEDERA

PERUGIA-FORLÌ

PIANESE-TERNANA

PINETO-GUBBIO

RAVENNA-RIMINI

SAMBENEDETTESE-VIS PESARO

TORRES-AREZZO

Tutte le altre giornate del girone C

2ª Giornata

31 Ago 2025 – 11 Gen 2026

ATALANTA U23-CASARANO

AZ PICERNO-GIUGLIANO

BENEVENTO-CASERTANA

CAVESE-CATANIA

COSENZA-SALERNITANA

FOGGIA-SORRENTO

POTENZA-AUDACE CERIGNOLA

SIRACUSA-MONOPOLI

TEAM ALTAMURA-CROTONE

TRAPANI-LATINA

3ª Giornata

7 Set 2025 – 18 Gen 2026

AUDACE CERIGNOLA-SIRACUSA

CASARANO-BENEVENTO

CASERTANA-POTENZA

CATANIA-MONOPOLI

CROTONE-COSENZA

GIUGLIANO-FOGGIA

LATINA-AZ PICERNO

SALERNITANA-ATALANTA U23

SORRENTO-TRAPANI

TEAM ALTAMURA-CAVESE

4ª Giornata

14 Set 2025 – 25 Gen 2026

ATALANTA U23-TEAM ALTAMURA

AZ PICERNO-CASARANO

CAVESE-GIUGLIANO

COSENZA-CATANIA

FOGGIA-LATINA

MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA

POTENZA-CROTONE

SALERNITANA-SORRENTO

SIRACUSA-BENEVENTO

TRAPANI-CASERTANA

5ª Giornata

21 Set 2025 – 1 Feb 2026

AUDACE CERIGNOLA-FOGGIA

BENEVENTO-ATALANTA U23

CASARANO-CAVESE

CASERTANA-COSENZA

CATANIA-SORRENTO

CROTONE-SIRACUSA

GIUGLIANO-SALERNITANA

LATINA-MONOPOLI

POTENZA-AZ PICERNO

TEAM ALTAMURA-TRAPANI

6ª Giornata

24 Set 2025 – 8 Feb 2026

ATALANTA U23-CROTONE

AZ PICERNO-BENEVENTO

CAVESE-LATINA

COSENZA-GIUGLIANO

FOGGIA-CASERTANA

MONOPOLI-TEAM ALTAMURA

SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA

SIRACUSA-POTENZA

SORRENTO-CASARANO

TRAPANI-CATANIA

7ª Giornata

28 Set 2025 – 11 Feb 2026

AUDACE CERIGNOLA-CATANIA

AZ PICERNO-FOGGIA

BENEVENTO-TRAPANI

CASARANO-SALERNITANA

CROTONE-CASERTANA

GIUGLIANO-SORRENTO

LATINA-TEAM ALTAMURA

MONOPOLI-CAVESE

POTENZA-ATALANTA U23

SIRACUSA-COSENZA

8ª Giornata

5 Ott 2025 – 15 Feb 2026

ATALANTA U23-FOGGIA

AUDACE CERIGNOLA-COSENZA

CASERTANA-CASARANO

CATANIA-SIRACUSA

CROTONE-AZ PICERNO

LATINA-BENEVENTO

SALERNITANA-CAVESE

SORRENTO-MONOPOLI

TEAM ALTAMURA-POTENZA

TRAPANI-GIUGLIANO

9ª Giornata

12 Ott 2025 – 22 Feb 2026

AZ PICERNO-CASERTANA

BENEVENTO-TEAM ALTAMURA

CASARANO-AUDACE CERIGNOLA

CAVESE-TRAPANI

COSENZA-ATALANTA U23

FOGGIA-CROTONE

GIUGLIANO-CATANIA

MONOPOLI-SALERNITANA

POTENZA-LATINA

SIRACUSA-SORRENTO

10ª Giornata

19 Ott 2025 – 1 Mar 2026

ATALANTA U23-TRAPANI

AUDACE CERIGNOLA-CAVESE

BENEVENTO-POTENZA

CASARANO-FOGGIA

CASERTANA-SIRACUSA

CATANIA-SALERNITANA

CROTONE-MONOPOLI

LATINA-GIUGLIANO

SORRENTO-COSENZA

TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO

11ª Giornata

26 Ott 2025 – 4 Mar 2026

ATALANTA U23-AZ PICERNO

CATANIA-BENEVENTO

CAVESE-CROTONE

COSENZA-POTENZA

FOGGIA-TEAM ALTAMURA

MONOPOLI-GIUGLIANO

SALERNITANA-CASERTANA

SIRACUSA-CASARANO

SORRENTO-LATINA

TRAPANI-AUDACE CERIGNOLA

12ª Giornata

2 Nov 2025 – 8 Mar 2026

AUDACE CERIGNOLA-ATALANTA U23

AZ PICERNO-CAVESE

BENEVENTO-SORRENTO

CASARANO-MONOPOLI

CASERTANA-CATANIA

CROTONE-TRAPANI

GIUGLIANO-SIRACUSA

LATINA-SALERNITANA

POTENZA-FOGGIA

TEAM ALTAMURA-COSENZA

13ª Giornata

9 Nov 2025 – 15 Mar 2026

ATALANTA U23-GIUGLIANO

CATANIA-TEAM ALTAMURA

CAVESE-POTENZA

COSENZA-CASARANO

FOGGIA-BENEVENTO

MONOPOLI-CASERTANA

SALERNITANA-CROTONE

SIRACUSA-LATINA

SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA

TRAPANI-AZ PICERNO

14ª Giornata

16 Nov 2025 – 22 Mar 2026

AZ PICERNO-SIRACUSA

BENEVENTO-MONOPOLI

CASARANO-CATANIA

CASERTANA-ATALANTA U23

CROTONE-SORRENTO

FOGGIA-CAVESE

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA

LATINA-COSENZA

POTENZA-TRAPANI

TEAM ALTAMURA-SALERNITANA

15ª Giornata

23 Nov 2025 – 29 Mar 2026

AUDACE CERIGNOLA-CROTONE

CATANIA-LATINA

CAVESE-ATALANTA U23

COSENZA-BENEVENTO

GIUGLIANO-CASARANO

MONOPOLI-AZ PICERNO

SALERNITANA-POTENZA

SIRACUSA-TEAM ALTAMURA

SORRENTO-CASERTANA

TRAPANI-FOGGIA

16ª Giornata

30 Nov 2025 – 4 Apr 2026

ATALANTA U23-SIRACUSA

AZ PICERNO-CATANIA

BENEVENTO-SALERNITANA

CASERTANA-CAVESE

CROTONE-GIUGLIANO

FOGGIA-COSENZA

LATINA-AUDACE CERIGNOLA

POTENZA-CASARANO

TEAM ALTAMURA-SORRENTO

TRAPANI-MONOPOLI

17ª Giornata

7 Dic 2025 – 12 Apr 2026

AUDACE CERIGNOLA-CASERTANA

CASARANO-LATINA

CATANIA-CROTONE

CAVESE-BENEVENTO

COSENZA-AZ PICERNO

GIUGLIANO-TEAM ALTAMURA

MONOPOLI-ATALANTA U23

SALERNITANA-TRAPANI

SIRACUSA-FOGGIA

SORRENTO-POTENZA

18ª Giornata

14 Dic 2025 – 19 Apr 2026

ATALANTA U23-SORRENTO

AZ PICERNO-SALERNITANA

BENEVENTO-GIUGLIANO

CASERTANA-LATINA

CAVESE-SIRACUSA

CROTONE-CASARANO

FOGGIA-MONOPOLI

POTENZA-CATANIA

TEAM ALTAMURA-AUDACE CERIGNOLA

TRAPANI-COSENZA

19ª Giornata

21 Dic 2025 – 26 Apr 2026

AUDACE CERIGNOLA-BENEVENTO

CASARANO-TEAM ALTAMURA

CATANIA-ATALANTA U23

COSENZA-CAVESE

GIUGLIANO-CASERTANA

LATINA-CROTONE

MONOPOLI-POTENZA

SALERNITANA-FOGGIA

SIRACUSA-TRAPANI

SORRENTO-AZ PICERNO