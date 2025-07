Tiafoe e Gauff infiammano le polemiche su Toronto e Montreal: “Una schifezza”. Darderi e Bellucci out per infortunio

I 1000 canadesi di Toronto e Montreal sempre più al centro delle polemiche, con Tiafoe che non risparmia critiche pesanti nemmeno alla programmazione e Gauff che fa capire di partecipare solo perché obbligata

Continuano le polemiche sul calendario tennistico e i Masters 1000 e WTA 1000 in programma a Toronto e Montreal, con Frances Tiafoe che non ha usato giri di parole per esprimere il suo disappunto sulla gestione di questi importanti tornei, mentre Coco Gauff ha fatto intendere di essere volata in Canada perché obbligata dalle regole. Intanto dopo i forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, a Toronto l’Italia dovrà fare a meno anche di Luciano Darderi – ritiratosi in seguito all’infortunio rimediato a Umago – e di Mattia Bellucci, costretto a lasciare il campo per crampi durante il terzo set contro Hugo Gaston.

Tiafoe senza giri di parole su Toronto: “Una schifezza”

I tanti ritiri di giocatori di primo piano hanno riacceso le polemiche sul calendario ATP e sul Masters 1000 di Toronto. A finire nel mirino è stato anche il programma del torneo canadese, le cui finali si disputeranno giovedì invece che durante il weekend, con Frances Tiafoe che durante conferenza stampa non ha usato mezze misure per criticare questa decisione: “Quello che mi piace dei Masters 1000 è che sono più brevi rispetto a Madrid e Roma. Sarà strano in Canada, perché la finale è di giovedì. È una schifezza. Vedremo come andranno le cose”.

Lo statunitense ha poi espresso la propria preferenza per i Masters 1000 più brevi, scontrandosi con la decisione dell’ATP di allungarli a 10/14 giorni: “Gestire i Masters 1000 di dieci giorni o più è complicato. Per me sarà più semplice solo perché siamo vicini agli Stati Uniti. Se le cose non vanno bene, posso prendere un volo di ritorno in poco tempo. Non è come quando sono bloccato un Europa”.

Gauff “obbligata” a giocare a Montreal

Le polemiche non sono mancate nemmeno per il WTA 1000 che si terrà a Montreal. Nonostante il torneo canadese rappresenti una chance d’oro per accorciare sulla leader della classifica Aryna Sabalenka – che come il n°1 maschile ha deciso di non partecipare -, in conferenza stampa Coco Gauff ha fatto intendere di essere a Montreal solo perché “obbligata” dalle regole della WTA, uguali a quelle dell’ATP: “È un torneo Wta 1000 e devo giocarlo (ride, ndr). Davvero, però è un torneo importante, cerco di non perdermene nessuno. Essendo americana, sono molto vicina a casa ed è un viaggio molto facile per me. Mi piace sempre stare qui, la gente è super amichevole. Mi piace anche il cambiamento che avviene ogni estate tra Toronto e Montreal. Ti fa affrontare la manifestazione con una prospettiva diversa, come se tutto fosse nuovo”.

L’Italia perde anche Darderi e Bellucci per infortunio a Toronto

Nel frattempo si riduce ancor di più il battaglione azzurro. Oltre a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l’Italia a Toronto dovrà fare a meno anche di Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Dopo i successi in serie tra Bastad e Umago, il classe 2002 è stato infatti costretto a ritirarsi dal torneo canadese per riprendersi dall’infortunio alla caviglia accusato in Croazia.

Bellucci invece in Canada ci ha messo piede ed è anche sceso in campo per il suo esordio contro Hugo Gaston. Purtroppo però l’azzurro, che si era visto rimontare dopo aver vinto il primo set, si è dovuto arrendere ai crampi, ritirandosi dopo appena due game del terzo set e permettendo così al giocatore francese di accedere al secondo gruppo.