Chi è Simona Quadarella, l'argento e record europeo ai Mondiali di Singapore 2025 di "Veleno": il nuoto, la Roma e Totti

La nuotatrice argento a Singapore 2025 coltiva l'amore per il nuoto da sempre, riscattando anche le delusioni parziali di Parigi con questo risultato davvero incredibile

L’unica nota dissonante rispetto all’evidenza è il tifo per la Roma, la sua presenza allo Stadio Olimpico e la stima per i protagonisti di un’era che appartiene al recente passato romanista. Per il resto, quasi nulla la distrae dal nuoto. Simona Quadarella ha conquistato un argento, ai Mondiali di Singapore, equivalente a una vittoria per via della presenza dell’aliena, la statunitense Katie Ledecky, nei 1500m.

Simona ha centrato un successo eccezionale, totale se inquadriamo questo argento nel dopo Parigi appena un anno fa, quando le premesse che la avevano accompagnata inducevano a un miglior piazzamento. Oggi, insomma c’è solo da esaltare la sua determinazione, la sua qualità e lo spessore che ha dimostrato in vasca.

Chi è Simona Quadarella, argento nei 1500 ai Mondiali 2025

Simona Quadarella ha saputo regalare all’Italia un argento contro la stellare Ledecky, successo da mettere via come se fosse una vittoria e non per retorica ma per mera constatazione.

Dopo gli exploit a Parigi 2024 di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Gregorio Paltrinieri, le aspettative su di lei nella finale dei 1500 stile libero erano indubbiamente elevate ma quanto raccolse fu al di sotto delle sue stesse valutazioni. Non ha mai negato nulla, anche ai microfoni Rai subito dopo. Ha analizzato, lavorato e oggi si è guadagnata ogni merito.

Argento a Singapore 2025 più il record europeo che le consente di svettare rispetto alle concorrenti del continente e riscattarsi, in parte, dalle delusioni (1500 e 800) incassate alle Olimpiadi francesi con un quarto posto terribile, al momento.

Gli inizi e i successi

Nata a Roma il 18 dicembre 1998, Simona è arrivata al nuoto da piccolissima dimostrando talento, fin da subito. Specializzata negli 800 e 1500 stile libero, si è laureata campionessa mondiale su entrambe le distanze a Doha 2024, confermando il successo ottenuto già a Gwangju 2019 nella gara più lunga. In bacheca conta anche otto ori ai campionati europei, dove si è affermata a Glasgow 2018, a Budapest 2021 ed a Roma 2022. A livello olimpico, infine, vanta una medaglia di bronzo vinta negli 800m stile libero alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Quadarella è tesserata per la società Canottieri Aniene, è stata insignita dell’ Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Mattarella nel 2021, e del Collare d’oro al merito sportivo nel 2019.

Vita privata e il fidanzato: 5 curiosità

Sulla scheda personale di Simona Quadarella pubblicata dal sito ufficiale del Coni, la sua tenacia è lampante anche nella scheda condivisa e pubblicata: “Diventare una principessa non è mai stato il suo sogno da bambina. Sin da giovanissima, infatti, la campionessa romana aveva le idee chiare: voleva diventare una nuotatrice”, indotta anche dalla famiglia, suo padre e la sorella in particolare. Seconda curiosità, dopo questa, il suo soprannome che non è casuale, “Veleno” inventato dalla madre.

Un nomignolo che interpreta assai meglio questa attitudine coltivata attraverso la disciplina imposta dagli allenamenti, le gare e gli appuntamenti clou dalla nuotatrice, campionessa anche fuori dalla piscina.

Iscritta alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, prosegue negli studi con l’intento però di mantenere un ruolo nell’ambito sportivo, sua vera passione. Oltre al nuoto ama il calcio ed è grande tifosa della Roma e di Francesco Totti, mentre tra i suoi interessi ci sono anche il cinema e la musica, che cerca di coltivare quando non è impegnata negli allenamenti.

Simona è fidanzata da diversi anni con il ranista Alessandro Fusco, con il quale condivide di fatto pubblico, piscina e privato.