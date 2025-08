Accolto come una autentica star, Victor Osimehn si gode pubblico e contratto in Turchia. “Sono molto emozionato – ha detto Osimhen al momento del suo sbarco a Istanbul -, sono tornato nel posto che amo. Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo, basta guardare ora la folla che viene a vedere un giocatore. Dimostra quanto amore hanno per me. E sono pronto a dare tutto per raggiungere il successo con i miei compagni di squadra in questa nuova stagione. La storia continua e sono felice di continuarla con il Galatasaray”. Il club turco, dopo una lunga trattativa, ha deciso di accordare il versamento della clausola da 75 milioni al Napoli.