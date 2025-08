Gp Ungheria, team radio Hamilton: "Sembra pericoloso". Leclerc: "Porca miseria" e Verstappen lancia l'asciugamano!

Incredibile quello che è successo a Verstappen in Ungheria: ha trovato e lanciato un asciugamano. Hamilton e Leclerc si lamentano nei rispettivi team radio Ferrari

Venerdì di sofferenza per gli due campioni del mondo di F1. Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno faticato e non poco nelle prove libere del Gran Premio di Ungheria. Sesto posto ma staccato dal compagno Leclerc per il pilota della Ferrari, addirittura 14° per l’olandese della Red Bull. Se da una parte l’inglese si è lamentato e non poco per l’equilibrio della sua SF-25, dall’altra SuperMax ha giudicato la sua monoposto inguidabile e soprattutto si è reso protagonista di un episodio clamoroso: ha trovato e lanciato dall’abitacolo un’asciugamano. Roba da pazzi!

Hamilton si lamenta dell’equilibrio della Ferrari

Quinto nella prima sessione, sesto nella seconda. Bene ma non benissimo Hamilton nel venerdì di prove libere del Gp di Ungheria. L’inglese ha incassato rispettivamente 6 e 7 decimi dalle McLaren e circa la metà dal suo compagno di squadra Leclerc decisamente più a suo agio sulla SF-25 come del resto spesso, praticamente sempre. Tra i vari team radio rilasciati durante le fp1 e le fp2, Lewis ha sottolineato spesso via radio a Riccardo Adami la difficoltà a trovare equilibrio e feeling con la monoposto:

“L’equilibrio della macchina sembra piuttosto pericoloso.”

“Non ho grip…”

“Il posteriore è molto ‘snappy’ scattante”

“Ho ancora sottosterzo.”

“La macchina non mi dà buone sensazioni.”

Leclerc esclama un bel “porca miseria”

E’ andata sicuramente meglio a Leclerc che ha chiuso entrambe le sessioni terzo riuscendo nelle fp2 ad avvicinare le due McLaren. Anche il monegasco ha però avuto qualcosa da ridire durante i colloqui con Bryan Bozzi. Specie quando all’ultimo giro, Charles fa un errore nel t1 e allora esclama infastidito:

«Porca miseria. Stanno tutti aprendo il varco all’ultimo minuto. È davvero fastidioso. Le gomme erano fredde per il giro. »

[…]

“Ho molta instabilità al posteriore, ma credo che sia dovuta soprattutto alle gomme”

Clamoroso Red Bull, Verstappen getta la spugna

Quello che ha avuto l’inizio di week end peggiore è sicuramente Max Verstappen. L’olandese della Red Bull non è mai stato veloce, si è lamentato continuamente con il suo ingegnere di pista, Lambiase tornato al muretto dopo due gare di assenza.

“La macchina è inguidabile”

“È come guidare sul ghiaccio”

SuperMax ha chiuso solo 14° le fp2. Ma soprattutto si è reso protagonista di un episodio che ha quasi dell’incredibile. Lui o qualcuno del suo team ha dimenticato un asciugamano all’interno dell’abitacolo. Quando Max se l’è sentito sotto il corpo tra curva 3 e 4 l’ha preso e l’ha lanciato dalla sua Red Bull. Un gesto pericoloso che è stato posto sotto indagine dai commissari di corsa con reprimenda e sicuramente multa per l’olandese.