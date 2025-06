Sessione estiva del calciomercato di Serie B: tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre del campionato della serie cadetta dopo i tormentati playout

Il calciomercato estivo per la Serie A, B e C della stagione 2025-26 inizia il 1° luglio e termina alle 20.00 del 1° settembre. Due lunghi mesi utili a ritoccare in meglio le rose, alleggerirsi di presenze e ingaggi costosi e qualche altra operazione funzionale alla salute dei club.

Alla Serie B della prossima stagione si è aggiunta l’ultima squadra con il ritorno di domenica 22 giugno: dopo il caos penalizzazione Brescia il nuovo playout è diventato Sampdoria-Salernitana con il verdetto definitivo a favore dei liguri. Con l’ultima promozione dalla C del Pescara, si è aggiunta la promossa della stagione 2025/26.

Tabellone calciomercato estate 2025: acquisti e cessioni

AVELLINO

All. Raffaele Biancolino

Acquisti : –

Cessioni : –

All. Fabio Caserta

Acquisti: –

Cessioni : Scheidler (FCV Dender EH)

All. Antonio Calabro

Acquisti: –

Cessioni: –

All. Antonio Calabro – – CATANZARO

All. Alberto Aquilani

Acquisti: Buso (Lecco); Pittarello (Cittadella); Bonini (Virtus Entella)

Cessioni: Vandeputte (Cremonese); Fulignati (Cremonese)

All. Michele Mignani

Acquisti: –

Cessioni : Shpendi (Empoli)

All. Guido Pagliuca

Acquisti: Shpendi (Cesena); Bacci (Padova)

Cessioni: Marianucci (Napoli)

All. Leandro Greco (?)

Acquisti: Gelli (Messina); Koutsoupias (Catanzaro)

Cessioni : Brescianini (Atalanta); Romagnoli (Sampdoria)

All. Ignazio Abate

Acquisti: –

Cessioni : –

All. Davide Possanzini

Acquisti: –

Cessioni: –

All. Andrea Sottil

Acquisti: –

Cessioni: –

All. Paolo Bianco

Acquisti: Sardo (Saarbrücken); Obiang (Sassuolo)

Cessioni: Di Gregorio (Juventus); Kyriakopoulos (Panathinaikos)

All. Matteo Andreoletti

Acquisti: –

Cessioni: Bacci (Empoli);

All. Filippo Inzaghi

Acquisti: –

Cessioni: Graves (Zwolle); Aurelio (Spezia); Damiani (Ternana)

All. Vincenzo Vivarini

Acquisti: Milan (Ravenna); Cangiano (Bologna); Letizia (Feralpisalò)

Cessioni: –

All. Davide Dionigi

Acquisti: Portanova (Genoa)

Cessioni: –

All. Alberico Evani

Acquisti: Tutino (Cosenza); Ioannou (Como); Bellemo (Como); Sekulov (Juventus Next Gen); Ghidotti (Como); Romagnoli (Frosinone)

Cessioni: –

All. Luca D’Angelo

Acquisti: Aurelio (Palermo); Sarr (Cremonese)

Cessioni: Beck (Esbjerg fB)

All. Fabrizio Castori

Acquisti: Adamonis (Catania)

Cessioni:

All. Giovanni Stroppa

Acquisti: Nicolussi Caviglia (Juventus); Candè (Metz); Stankovic (Inter);

Cessioni: Radu (Celta Vigo)

All.

Acquisti: Karic (Trapani);

Cessioni: Bonini (Catanzaro);