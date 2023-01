27-01-2023 11:21

Più antico torneo del tennis, Wimbledon è attualmente il terzo appuntamento in calendario del Grande Slam e l’unico giocato su erba. Disputato, come da tradizione, a sei settimane dal primo lunedì di agosto, dall’edizione d’esordio, nel 1877, ha incoronato grandi campioni e visto sbocciare le carriere di moltissimi monumenti del tennis mondiale.

Albo d’oro di Wimbledon – Singolo maschile

1877 Spencer Gore

1878 Frank Hadow

1879 John Hartley

1880 John Hartley

1881 William Renshaw

1882 William Renshaw

1883 William Renshaw

1884 William Renshaw

1885 William Renshaw

1886 William Renshaw

1887 Herbert Lawford

1888 Ernest Renshaw

1889 William Renshaw

1890 Willoughby Hamilton

1891 Wilfred Baddeley

1892 Wilfred Baddeley

1893 Joshua Pim

1894 Joshua Pim

1895 Wilfred Baddeley

1896 Harold Mahony

1897 Reginald Doherty

1898 Reginald Doherty

1899 Reginald Doherty

1900 Reginald Doherty

1901 Arthur Gore

1902 Lawrence Doherty

1903 Lawrence Doherty

1904 Lawrence Doherty

1905 Lawrence Doherty

1906 Lawrence Doherty

1907 Norman Brookes

1908 Arthur Gore

1909 Arthur Gore

1910 Anthony Wilding

1911 Anthony Wilding

1912 Anthony Wilding

1913 Anthony Wilding

1914 Norman Brookes

1915 – 1918 Non disputato a causa della Prima guerra mondiale

1919 Gerald Patterson

1920 Bill Tilden

1921 Bill Tilden

1922 Gerald Patterson

1923 Bill Johnston

1924 Jean Borotra

1925 René Lacoste

1926 Jean Borotra

1927 Henri Cochet

1928 René Lacoste

1929 Henri Cochet

1930 Bill Tilden

1931 Sidney Wood

1932 Ellsworth Vines

1933 Jack Crawford

1934 Fred Perry

1935 Fred Perry

1936 Fred Perry

1937 Don Budge

1938 Don Budge

1939 Bobby Riggs

1940 – 1945 Non disputato a causa della Seconda guerra mondiale

1946 Yvon Petra

1947 Jack Kramer

1948 Bob Falkenburg

1949 Ted Schroeder

1950 Budge Patty

1951 Dick Savitt

1952 Frank Sedgman

1953 Vic Seixas

1954 Jaroslav Drobný

1955 Tony Trabert

1956 Lew Hoad

1957 Lew Hoad

1958 Ashley Cooper

1959 Alex Olmedo

1960 Neale Fraser

1961 Rod Laver

1962 Rod Laver

1963 Chuck McKinley

1964 Roy Emerson

1965 Roy Emerson

1966 Manolo Santana

1967 John Newcombe

1968 Rod Laver

1969 Rod Laver

1970 John Newcombe

1971 John Newcombe

1972 Stan Smith

1973 Jan Kodes

1974 Jimmy Connors

1975 Arthur Ashe

1976 Björn Borg

1977 Björn Borg

1978 Björn Borg

1979 Björn Borg

1980 Björn Borg

1981 John McEnroe

1982 Jimmy Connors

1983 John McEnroe

1984 John McEnroe

1985 Boris Becker

1986 Boris Becker

1987 Pat Cash

1988 Stefan Edberg

1989 Boris Becker

1990 Stefan Edberg

1991 Michael Stich

1992 Andre Agassi

1993 Pete Sampras

1994 Pete Sampras

1995 Pete Sampras

1996 Richard Krajicek

1997 Pete Sampras

1998 Pete Sampras

1999 Pete Sampras

2000 Pete Sampras

2001 Goran Ivanisević

2002 Lleyton Hewitt

2003 Roger Federer

2004 Roger Federer

2005 Roger Federer

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Rafael Nadal

2009 Roger Federer

2010 Rafael Nadal

2011 Novak Djoković

2012 Roger Federer

2013 Andy Murray

2014 Novak Djoković

2015 Novak Djoković

2016 Andy Murray

2017 Roger Federer

2018 Novak Djoković

2019 Novak Djoković

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Novak Djoković

2022 Novak Djoković

Plurivincitori a Wimbledon – Singolo maschile

Di seguito la lista dei tennisti capaci di trionfare più volte sull’erba di Wimbledon. Comanda Roger Federer, ma Novak Djoković (vincitore delle ultime quattro edizioni) ha la possibilità di agganciare la vetta. Il record di successi consecutivi spetta all’inglese William Renshaw, sei dal 1881 al 1886. Nel tennis moderno, invece, Roger Federer (dal 2003 al 2007) condivide il primato con Björn Borg (1976-1980) con cinque affermazioni consecutive.

8 vittore: Roger Federer

Roger Federer 7 vittorie: Novak Djokovic, Pete Sampras, William Renshaw

Novak Djokovic, Pete Sampras, William Renshaw 5 vittorie: Bjorn Borg, Lawrence Doherty

Bjorn Borg, Lawrence Doherty 4 vittorie: Rod Laver, Anthony Wilding, Reginald Doherty

Rod Laver, Anthony Wilding, Reginald Doherty 3 vittorie: Boris Becker, John Mcenroe, John Newcombe, Fred Perry, Bill Tilden, Arthur Gore, Wilfred Baddeley

Boris Becker, John Mcenroe, John Newcombe, Fred Perry, Bill Tilden, Arthur Gore, Wilfred Baddeley 2 vittorie: Andy Murray, Rafael Nadal, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Roy Emerson, Lew Hoad, Don Budge, Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra, Gerald Patterson, Norman Brookes, Joshua Pim, John Hartley

Fonte: ANSA

Albo d’oro Wimbledon – Singolo femminile

1884 Maud Watson

1885 Maud Watson

1886 Blanche Bingley

1887 Lottie Dod

1888 Lottie Dod

1889 Blanche Bingley Hillyard

1890 Lena Rice

1891 Lottie Dod

1892 Lottie Dod

1893 Lottie Dod

1894 Blanche Bingley Hillyard

1895 Charlotte Cooper

1896 Charlotte Cooper

1897 Blanche Bingley Hillyard

1898 Charlotte Cooper

1899 Blanche Bingley Hillyard

1900 Blanche Bingley Hillyard

1901 Charlotte Cooper Sterry

1902 Muriel Robb

1903 Dorothea Douglass

1904 Dorothea Douglass

1905 May Sutton

1906 Dorothea Douglass

1907 May Sutton

1908 Charlotte Cooper Sterry

1909 Dora Boothby

1910 Dorothea Douglass Chambers

1911 Dorothea Douglass Chambers

1912 Ethel Larcombe

1913 Dorothea Douglass Chambers

1914 Dorothea Douglass Chambers

1915 – 1918 Non disputato a causa della Prima guerra mondiale

1919 Suzanne Lenglen

1920 Suzanne Lenglen

1921 Suzanne Lenglen

1922 Suzanne Lenglen

1923 Suzanne Lenglen

1924 Kitty McKane

1925 Suzanne Lenglen

1926 Kitty McKane Godfree

1927 Helen Wills

1928 Helen Wills

1929 Helen Wills

1930 Helen Wills Moody

1931 Cilly Aussem

1932 Helen Wills Moody

1933 Helen Wills Moody

1934 Dorothy Round

1935 Helen Wills Moody

1936 Helen Hull Jacobs

1937 Dorothy Round

1938 Helen Wills Moody

1939 Alice Marble

1940 – 1945 Non disputato a causa della Seconda guerra mondiale

1946 Pauline Betz

1947 Margaret Osborne

1948 Louise Brough

1949 Louise Brough

1950 Louise Brough

1951 Doris Hart

1952 Maureen Connolly

1953 Maureen Connolly

1954 Maureen Connolly

1955 Louise Brough

1956 Shirley Fry

1957 Althea Gibson

1958 Althea Gibson

1959 Maria Bueno

1960 Maria Bueno

1961 Angela Mortimer

1962 Karen Hantze Susman

1963 Margaret Smith

1964 Maria Bueno

1965 Margaret Smith

1966 Billie Jean King

1967 Billie Jean King

1968 Billie Jean King

1969 Ann Haydon Jones

1970 Margaret Smith Court

1971 Evonne Goolagong

1972 Billie Jean King

1973 Billie Jean King

1974 Chris Evert

1975 Billie Jean King

1976 Chris Evert

1977 Virginia Wade

1978 Martina Navrátilová

1979 Martina Navrátilová

1980 Evonne Goolagong

1981 Chris Evert

1982 Martina Navrátilová

1983 Martina Navrátilová

1984 Martina Navrátilová

1985 Martina Navrátilová

1986 Martina Navrátilová

1987 Martina Navrátilová

1988 Steffi Graf

1989 Steffi Graf

1990 Martina Navrátilová

1991 Steffi Graf

1992 Steffi Graf

1993 Steffi Graf

1994 Conchita Martínez

1995 Steffi Graf

1996 Steffi Graf

1997 Martina Hingis

1998 Jana Novotná

1999 Lindsay Davenport

2000 Venus Williams

2001 Venus Williams

2002 Serena Williams

2003 Serena Williams

2004 Marija Šarapova

2005 Venus Williams

2006 Amélie Mauresmo

2007 Venus Williams

2008 Venus Williams

2009 Serena Williams

2010 Serena Williams

2011 Petra Kvitová

2012 Serena Williams

2013 Marion Bartoli

2014 Petra Kvitová

2015 Serena Williams

2016 Serena Williams

2017 Garbiñe Muguruza

2018 Angelique Kerber

2019 Simona Halep

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Ashleigh Barty

2022 Elena Rybakina

Plurivincitrici a Wimbledon – Singolo femminile

Tra le donne, la tennista ceca naturalizzata statunitense, Martina Navratilova, mette tutte in linea, con i suoi nove successi sul prato di Wimbledon, segue Helen Wills Moody a otto. Sette successi per Dorothea Douglass Chambers, Steffi Graff e Serena Williams, Venus si ferma a 5.

9 Vittorie: Martina Navratilova

Martina Navratilova 8 Vittorie: Helen Wills Moody

Helen Wills Moody 7 Vittorie: Dorothea Douglass Chambers, Steffi Graff, Serena Williams

Dorothea Douglass Chambers, Steffi Graff, Serena Williams 6 Vittorie: Blanche Bingley, Suzanne Lenglen, Billie Jean King

Blanche Bingley, Suzanne Lenglen, Billie Jean King 5 Vittorie: Lottie Lod, Charlotte Cooper Sterry, Venus Williams

Lottie Lod, Charlotte Cooper Sterry, Venus Williams 4 Vittorie: Louise Brough

Louise Brough 3 Vittorie: Maureen Connolly, Maria Bueno, Margaret Smith Court, Chris Evert

Fonte: Ansa

Albo d’oro di Wimbledon – Doppio maschile

1884 William Renshaw ed Ernest Renshaw

1885 William Renshaw ed Ernest Renshaw

1886 William Renshaw ed Ernest Renshaw

1887 Herbert Wilberforce e Patrick Bowes-Lyon

1888 William Renshaw ed Ernest Renshaw

1889 William Renshaw ed Ernest Renshaw

1890 Joshua Pim e Frank Stoker

1891 Wilfred Baddeley ed Herbert Baddeley

1892 Ernest Lewis ed Harold Barlow

1893 Joshua Pim e Frank Stoker

1894 Wilfred Baddeley ed Herbert Baddeley

1895 Wilfred Baddeley ed Herbert Baddeley

1896 Wilfred Baddeley ed Herbert Baddeley

1897 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1898 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1899 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1900 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1901 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1902 Sidney Smith e Frank Riseley

1903 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1904 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1905 Reginald Doherty e Laurie Doherty

1906 Sidney Smith e Frank Riseley

1907 Norman Brookes e Anthony Wilding

1908 Anthony Wilding e Josiah George Ritchie

1909 Gore e Herbert Roper-Barrett

1910 Anthony Wilding e Josiah George Ritchie

1911 André Gobert e Max Décugis

1912 Herbert Roper-Barrett e Charles Dixon

1913 Herbert Roper-Barrett e Charles Dixon

1914 Norman Brookes e Anthony Wilding

1915 – 1918 Non disputato a causa della Prima guerra mondiale

1919 Ron Thomas e Pat O’Hara Wood

1920 Richard Norris Williams e Chuck Garland

1921 Randolph Lycett e Max Woosnam

1922 James Anderson e Randolph Lycett

1923 Leslie Godfree e Randolph Lycett

1924 Frank Hunter e Vincent Richards

1925 René Lacoste e Jean Borotra

1926 Henri Cochet e Jacques Brugnon

1927 Frank Hunter e Bill Tilden

1928 Jacques Brugnon ed Henri Cochet

1929 Wilmer Allison e John Van Ryn

1930 Wilmer Allison e John Van Ryn

1931 George Lott e John Van Ryn

1932 Jean Borotra e Jacques Brugnon

1933 Jean Borotra e Jacques Brugnon

1934 George Lott e Lester Stoefen

1935 Jack Crawford e Adrian Quist

1936 Pat Hughes e Raymond Tuckey

1937 Donald Budge e Gene Mako

1938 Donald Budge e Gene Mako

1939 Elwood Cooke e Bobby Riggs

1940 – 1945 Non disputato a causa della Seconda guerra mondiale

1946 Tom Brown e Jack Kramer

1947 Bob Falkenburg e Jack Kramer

1948 John Bromwich e Frank Sedgman

1949 Pancho Gonzales e Frank Parker

1950 John Bromwich e Adrian Quist

1951 Ken McGregor e Frank Sedgman

1952 Ken McGregor e Frank Sedgman

1953 Lew Hoad e Ken Rosewall

1954 Rex Hartwig e Mervyn Rose

1955 Rex Hartwig e Lew Hoad

1956 Lew Hoad e Ken Rosewall

1957 Budge Patty e Gardnar Mulloy

1958 Sven Davidson e Ulf Schmidt

1959 Roy Emerson e Neale Fraser

1960 Rafael Osuna e Dennis Ralston

1961 Roy Emerson e Neale Fraser

1962 Bob Hewitt e Fred Stolle

1963 Rafael Osuna e Antonio Palafox

1964 Bob Hewitt e Fred Stolle

1965 John Newcombe e Tony Roche

1966 Ken Fletcher e John Newcombe

1967 Bob Hewitt e Frew McMillan

1968 John Newcombe e Tony Roche

1969 John Newcombe e Tony Roche

1970 John Newcombe e Tony Roche

1971 Roy Emerson e Rod Laver

1972 Bob Hewitt e Frew McMillan

1973 Jimmy Connors e Ilie Năstase

1974 John Newcombe e Tony Roche

1975 Vitas Gerulaitis e Sandy Mayer

1976 Brian Gottfried e Raúl Ramírez

1977 Geoff Masters e Ross Case

1978 Bob Hewitt e Frew McMillan

1979 John McEnroe e Peter Fleming

1980 Peter McNamara e Paul McNamee

1981 John McEnroe e Peter Fleming

1982 Peter McNamara e Paul McNamee

1983 John McEnroe e Peter Fleming

1984 John McEnroe e Peter Fleming

1985 Heinz Günthardt e Balázs Taróczy

1986 Mats Wilander e Joakim Nyström

1987 Ken Flach e Robert Seguso

1988 Ken Flach e Robert Seguso

1989 Anders Järryd e John Fitzgerald

1990 Rick Leach e Jim Pugh

1991 Anders Järryd e John Fitzgerald

1992 John McEnroe e Michael Stich

1993 Todd Woodbridge e Mark Woodforde

1994 Todd Woodbridge e Mark Woodforde

1995 Todd Woodbridge e Mark Woodforde

1996 Todd Woodbridge e Mark Woodforde

1997 Todd Woodbridge e Mark Woodforde

1998 Jacco Eltingh e Paul Haarhuis

1999 Mahesh Bhupathi e Leander Paes

2000 Todd Woodbridge e Mark Woodforde

2001 Donald Johnson e Jared Palmer

2002 Todd Woodbridge e Jonas Björkman

2003 Todd Woodbridge e Jonas Björkman

2004 Todd Woodbridge e Jonas Björkman

2005 Stephen Huss e Wesley Moodie

2006 Bob Bryan e Mike Bryan

2007 Arnaud Clément e Michaël Llodra

2008 Daniel Nestor e Nenad Zimonjić

2009 Daniel Nestor e Nenad Zimonjić

2010 Jürgen Melzer e Philipp Petzschner

2011 Bob Bryan e Mike Bryan

2012 Jonathan Marray e Frederik Nielsen

2013 Bob Bryan e Mike Bryan

2014 Vasek Pospisil e Jack Sock

2015 Jean-Julien Rojer e Horia Tecău

2016 Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut

2017 Łukasz Kubot e Marcelo Melo

2018 Mike Bryan e Jack Sock

2019 Juan Sebastián Cabal e Robert Farah

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Nikola Mektić e Mate Pavić

2022 Matthew Ebden e Max Purcell

Fonte: Ansa

Albo d’oro di Wimbledon – Doppio femminile

1913 Winifred McNair e Dora Boothby

1914 Elizabeth Ryan e Agnes Morton

1915 – 1918 Non disputato a causa della Prima guerra mondiale

1919 Suzanne Lenglen ed Elizabeth Ryan

1920 Suzanne Lenglen ed Elizabeth Ryan

1921 Suzanne Lenglen ed Elizabeth Ryan

1922 Suzanne Lenglen ed Elizabeth Ryan

1923 Suzanne Lenglen ed Elizabeth Ryan

1924 Hazel Wightman ed Helen Wills Moody

1925 Suzanne Lenglen ed Elizabeth Ryan

1926 Elizabeth Ryan e Mary Browne

1927 Helen Wills Moody ed Elizabeth Ryan

1928 Phoebe Watson e Peggy Saunders

1929 Phoebe Watson e Peggy Saunders

1930 Helen Wills Moody ed Elizabeth Ryan

1931 Phyllis Mudford e Dorothy Barron

1932 Doris Metaxa e Josane Sigart

1933 Simonne Mathieu ed Elizabeth Ryan

1934 Simonne Mathieu ed Elizabeth Ryan

1935 Freda James e Kay Stammers

1936 Freda James e Kay Stammers

1937 Simonne Mathieu e Billie Yorke

1938 Sarah Fabyan e Alice Marble

1939 Sarah Fabyan e Alice Marble

1940 – 1945 Non disputato a causa della Seconda guerra mondiale

1946 Louise Brough e Margaret Osborne

1947 Doris Hart e Patricia Todd

1948 Louise Brough e Margaret duPont

1949 Louise Brough e Margaret duPont

1950 Louise Brough e Margaret duPont

1951 Shirley Fry e Doris Hart

1952 Shirley Fry e Doris Hart

1953 Shirley Fry e Doris Hart

1954 Louise Brough e Margaret duPont

1955 Angela Mortimer e Anne Shilcock

1956 Angela Buxton e Althea Gibson

1957 Althea Gibson e Darlene Hard

1958 Maria Bueno e Althea Gibson

1959 Jeanne Arthe e Darlene Hard

1960 Maria Bueno e Darlene Hard

1961 Billie Jean King e Karen Hantze Susman

1962 Billie Jean King e Karen Hantze Susman

1963 Maria Bueno e Darlene Hard

1964 Margaret Smith Court e Lesley Turner

1965 Maria Bueno e Billie Jean King

1966 Maria Bueno e Nancy Richey

1967 Rosie Casals e Billie Jean King

1968 Rosie Casals e Billie Jean King

1969 Margaret Smith Court e Judy Tegart Dalton

1970 Rosie Casals e Billie Jean King

1971 Rosie Casals e Billie Jean King

1972 Billie Jean King e Betty Stöve

1973 Rosie Casals e Billie Jean King

1974 Evonne Goolagong e Peggy Michel

1975 Ann Kiyomura e Kazuko Sawamatsu

1976 Chris Evert e Martina Navrátilová

1977 Helen Gourlay Cawley e JoAnne Russell

1978 Kerry Reid e Wendy Turnbull

1979 Billie Jean King e Martina Navrátilová

1980 Kathy Jordan e Anne Smith

1981 Martina Navrátilová e Pam Shriver

1982 Martina Navrátilová e Pam Shriver

1983 Martina Navrátilová e Pam Shriver

1984 Martina Navrátilová e Pam Shriver

1985 Kathy Jordan ed Elizabeth Smylie

1986 Martina Navrátilová e Pam Shriver

1987 Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková

1988 Steffi Graf e Gabriela Sabatini

1989 Jana Novotná ed Helena Suková

1990 Jana Novotná ed Helena Suková

1991 Larisa Neiland e Nataša Zvereva

1992 Gigi Fernández e Nataša Zvereva

1993 Gigi Fernández e Nataša Zvereva

1994 Gigi Fernández e Nataša Zvereva

1995 Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario

1996 Martina Hingis ed Helena Suková

1997 Gigi Fernández e Nataša Zvereva

1998 Martina Hingis e Jana Novotná

1999 Lindsay Davenport e Corina Morariu

2000 Serena Williams e Venus Williams

2001 Lisa Raymond e Rennae Stubbs

2002 Serena Williams e Venus Williams

2003 Kim Clijsters e Ai Sugiyama

2004 Cara Black e Rennae Stubbs

2005 Cara Black e Liezel Huber

2006 Yan Zi e Zheng Jie

2007 Cara Black e Liezel Huber

2008 Serena Williams e Venus Williams

2009 Serena Williams e Venus Williams

2010 Vania King e Kazakistan Jaroslava Švedova

2011 Květa Peschke e Katarina Srebotnik

2012 Venus Williams e Serena Williams

2013 Hsieh Su-wei e Peng Shuai

2014 Sara Errani e Roberta Vinci

2015 Martina Hingis e Sania Mirza

2016 Serena Williams e Venus Williams

2017 Ekaterina Makarova ed Elena Vesnina

2018 Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková

2019 Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Hsieh Su-wei ed Elise Mertens

2022 Barbora Krejčiková e Kateřina Siniaková

Fonte: Ansa

Albo d’oro di Wimbledon – Doppio misto

1913 Agnes Tuckey e Hope Crisp

1914 Ethel Thomson Larcombe e James Parke

1915 – 1918 Non disputato a causa della Prima guerra mondiale

1919 Elizabeth Ryan e Randolph Lycett

1920 Suzanne Lenglen e Gerald Patterson

1921 Elizabeth Ryan e Randolph Lycett

1922 Suzanne Lenglen e Pat O’Hara Wood

1923 Elizabeth Ryan e Randolph Lycett

1924 Kathleen McKane e John Gilbert

1925 Suzanne Lenglen e Jean Borotra

1926 Kathleen McKane Godfree e Leslie Godfree

1927 Elizabeth Ryan e Frank Hunter

1928 Elizabeth Ryan e Patrick Spence

1929 Helen Wills Moody e Frank Hunter

1930 Elizabeth Ryan e Jack Crawford

1931 Anna Harper e George Lott

1932 Elizabeth Ryan ed Enrique Maier

1933 Hilde Krahwinkel e Gottfried von Cramm

1934 Dorothy Round e Ryuki Miki

1935 Dorothy Round e Fred Perry

1936 Dorothy Round e Fred Perry

1937 Alice Marble e Don Budge

1938 Alice Marble e Don Budge

1939 Alice Marble e Bobby Riggs

1940 – 1945 Non disputato a causa della Seconda guerra mondiale

1946 Louise Brough e Tom Brown

1947 Louise Brough e John Bromwich

1948 Louise Brough e John Bromwich

1949 Sheila Summers ed Eric Sturgess

1950 Louise Brough ed Eric Sturgess

1951 Doris Hart e Frank Sedgman

1952 Doris Hart e Frank Sedgman

1953 Doris Hart e Vic Seixas

1954 Doris Hart e Vic Seixas

1955 Doris Hart e Vic Seixas

1956 Shirley Fry e Vic Seixas

1957 Darlene Hard e Mervyn Rose

1958 Lorraine Coghlan e Robert Howe

1959 Darlene Hard e Rod Laver

1960 Darlene Hard e Rod Laver

1961 Lesley Turner e Fred Stolle

1962 Margaret Osborne duPont e Neale Fraser

1963 Margaret Smith e Ken Fletcher

1964 Lesley Turner e Fred Stolle

1965 Margaret Smith e Ken Fletcher

1966 Margaret Smith e Ken Fletcher

1967 Billie Jean King e Owen Davidson

1968 Margaret Smith Court e Ken Fletcher

1969 Ann Haydon-Jones e Fred Stolle

1970 Rosie Casals e Ilie Năstase

1971 Billie Jean King e Owen Davidson

1972 Rosie Casals e Ilie Năstase

1973 Billie Jean King e Owen Davidson

1974 Billie Jean King e Owen Davidson

1975 Margaret Smith Court e Marty Riessen

1976 Françoise Dürr e Tony Roche

1977 Greer Stevens e Bob Hewitt

1978 Betty Stöve e Frew McMillan

1979 Greer Stevens e Bob Hewitt

1980 Tracy Austin e John Austin

1981 Betty Stöve e Frew McMillan

1982 Anne Smith e Kevin Curren

1983 Wendy Turnbull e John Lloyd

1984 Wendy Turnbull e John Lloyd

1985 Martina Navrátilová e Paul McNamee

1986 Kathy Jordan e Ken Flach

1987 Jo Durie e Jeremy Bates

1988 Zina Garrison e Sherwood Stewart

1989 Jana Novotná e Jim Pugh

1990 Zina Garrison e Rick Leach

1991 Elizabeth Smylie e John Fitzgerald

1992 Larisa Neiland e Cyril Suk

1993 Martina Navrátilová e Mark Woodforde

1994 Helena Suková e Todd Woodbridge

1995 Martina Navrátilová e Jonathan Stark

1996 Helena Suková e Cyril Suk

1997 Helena Suková e Cyril Suk

1998 Serena Williams e Maks Mirny

1999 Lisa Raymond e Leander Paes

2000 Kimberly Po e Donald Johnson

2001 Daniela Hantuchová e Leoš Friedl

2002 Elena Lichovceva e Mahesh Bhupathi

2003 Martina Navrátilová e Leander Paes

2004 Cara Black e Wayne Black

2005 Mary Pierce e Mahesh Bhupathi

2006 Vera Zvonarëva e Andy Ram

2007 Jelena Janković e Jamie Murray

2008 Samantha Stosur e Bob Bryan

2009 Anna-Lena Grönefeld e Mark Knowles

2010 Cara Black e Leander Paes

2011 Iveta Benešová e Jürgen Melzer

2012 Lisa Raymond e Mike Bryan

2013 Daniel Nestor e Kristina Mladenovic

2014 Nenad Zimonjić e Samantha Stosur

2015 Leander Paes e Martina Hingis

2016 Henri Kontinen e Heather Watson

2017 Jamie Murray e Martina Hingis

2018 Alexander Peya e Nicole Melichar

2019 Ivan Dodig e Latisha Chan

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Neal Skupski e Desirae Krawczyk

2022 Neal Skupski e Desirae Krawczyk

Fonte: Ansa

Premi assegnati ai vincitori di Wimbledon

Oltre a un cospicuo riconoscimento in denaro, il tennista che conquista il singolo maschile vince una elegante e iconica coppa in argento dorato ricamata in stile fine ‘800 su cui campeggia un ananas, simbolo probabilmente di opulenza e ricchezza che, in quel periodo storico potevano concedersi davvero in poco. Alta poco più di 45 centimetri e con un diametro massimo di 19 cm, è chiamata The Gentlemen’s Singles Trophy e, al centro, presenta la scritta “The All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World”. L’attuale coppa è stata introdotta nel 1887, quando andò a sostituire la cosiddetta Challenge Cup, secondo trofeo del torneo, dopo la primissima Field Cup, in palio fino al 1883.

Le donne concorrono, invece, per il The Rosewater Dish o Venus Rosewater Dish, straordinario piatto in argento Sterling e oro con un diametro di poco superiore al 47,6 cm. Sulla sua superficie sono incise scene della mitologia classica con, al centro, la rappresentazione della Temperanza, circondata da divinità e dalle sette arti liberali. Ereditato dalla tradizione, alquanto sessista, che lo aveva previsto per via della sfera di interesse (la casa) che caratterizzava le donne a fine ottocento, è diventato talmente iconico dal travalicare anche questa poco felice etichetta. Dal 2007 le tenniste ricevo il medesimo premio in denaro degli uomini.