Novak Djokovic rende omaggio a Serena Williams

30-08-2022 15:24

Poteva essere la sua ultima partita della carriera, quella disputata questa notte agli US Open, contro la montenegrina Danka Kovinic. Invece, Serena Williams ha vinto meritatamente 6-3, 6-3 in poco più di un’ora e trenta minuti, rimandando ancora il suo addio.

Addio che ormai tutti sanno, arriverà proprio al termine della sua partecipazione allo Slam newyorchese a Flushing Meadows.

Alla luce di questa decisione e ormai prossimi all’evento, Novak Djokovic non poteva esimersi dal salutare una tra le più grandi tenniste al mondo che ha fatto la storia per vent’anni di questo sport.

Tramite il proprio profilo Instagram infatti, il tennista serbo, ha reso omaggio alla statunitense, facendole arrivare oltre che il suo saluto, un messaggio di ringraziamento, stima e affetto. Ricordiamo che tra i due esiste un lungo e profondo legame di amicizia, nata attraverso la stima reciproca.

“Cara Serena, grazie per tutto quello che sei riuscita a fare in questi anni per il tennis. L’eredità che ci lasci durerà per sempre ed è già nei cuori di tutti noi. Speravo che questo momento non arrivasse mai, invece, ci siamo. Devi sentirti fiera e orgogliosa per tutto quello che hai ottenuto: il tuo è stato un viaggio fantastico che ha saputo avvicinare tanti giovani a questo sport bellissimo. Sei una delle più grandi icone di tutti i tempi e io sono davvero onorato di aver condiviso con te i meravigliosi palcoscenici in giro per il mondo. Ilmio ricordo preferito? Nel 2015 quando ballammo insieme alla cena dei campioni dopo aver vinto entrambi Wimbledon. Spero di poterti incontrare presto di persona e mi auguro che tu possa rimanere legata al mondo del tennis”.