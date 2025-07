Sinner a muso duro contro un giornalista: la domanda su Alcaraz lo innervosisce. E a Silverstone punta ancora su Leclerc

Il tennista azzurro stanca dell’ennesima domanda sulle possibili conseguenze della finale persa al Roland Garros: “Siamo in un torneo nuovo”. E torna a parare di Formula 1 e Ferrari

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’ennesima domanda sulla finale del Roland Garros e sulla finale persa contro Carlos Alcaraz ha fatto innervosire, anche se solo per qualche istante, anche uno calmo e pacato come Jannik Sinner. Dopo la vittoria con Martinez, il tennista altoatesino ha dovuto rispondere alla domanda di un giornalista e stavolta ha fatto capire di non aver gradito il fatto di tornare sempre sullo stesso argomento.

La risposta sul Roland Garros

Sono passate settimane dalla finale del Roland Garros ma quella partita con Alcaraz rimane ancora al centro delle domande dei giornalisti anche nel corso di Wimbledon. Ma stavolta Sinner non ha apprezzato l’ennesimo quesito sull’impatto che quel ko può avere sul suo modo di stare in campo. In maniera sempre composta il numero 1 del mondo ha fatto capire le sue intenzione: “Questo è un altro torneo, un altro slam e su una superficie diversa. Non sono preoccupato dal livello a cui gioco in alcuni momenti. E non sono preoccupato che una sconfitta possa avere conseguenze negative a lungo termine”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le ambizioni a Wimbledon

Dopo un attimo di tensione in conferenza stampa però Sinner è tornato calmo e ha parlato delle sue ambizioni a Wimbledon dopo la bella vittoria contro Pedro Martinez: “Credo di avere un’altra opportunità qui, l’opportunità di fare qualcosa di buono. Se gioco bene, so che posso andare lontano. Magari perderò nel prossimo turno, non lo so. Ma di sicuro non sono preoccupato. Anzi se devo essere onesto sono molto felice di essere qui e di giocare su campi così speciale. Mi sono preparato bene per questo torneo e vedremo fin dove posso arrivare”.

Sinner punta ancora su Leclerc

Il giro delle interviste per Sinner continua e a Espn, il numero 1 al mondo viene anche stuzzicato anche sul Gp di Silverstone che insieme a Wimbledon rimane al centro dell’attenzione in Inghilterra: “Punti ancora su Leclerc per la vittoria? Non è riuscito a entrare nella top 5”, gli chiede la giornalista. E Jannik non si tira indietro: “La gara è sempre diversa. Non mi criticatemi. Certo sarebbe bello anche se vincesse un pilota inglese, ma essendo italiano e grande tifoso della Ferrari, conosco Charles un po’ e quindi alla fine punto sempre su di lui”.