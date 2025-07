Donte DiVincenzo pianta in asso la nazionale: non giocherà EuroBasket. Pozzecco e Petrucci corrono ai ripari: c'è Thompson

La corsa contro il tempo per ottenere il passaporto non è servita a nulla: Donte DiVincenzo ha comunicato alla FIP che non si unirà al gruppo di Pozzecco. a EuroBasket ci sarà Darius Thompson

Pubblicato: 30-07-2025 13:15 Condividi