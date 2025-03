Eurobasket 2025 sorteggio: Italia a Cipro con Spagna e Grecia, Pozzecco aspetta DiVincenzo e gli altri big NBA

Azzurri nel girone di Limassol completato dai padroni di casa, dalla Bosnia e dalla Georgia: passano le prime quattro. Fase finale a Riga con le gare a eliminazione diretta.

Sorteggiati a Riga i gironi dei prossimi Europei di basket, in programma dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in ben quattro paesi: Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Ventiquattro le Nazionali qualificate, tra cui l’Italia che ha vinto il suo gironcino di qualificazione. Per gli Azzurri un cammino non troppo semplice nel gruppo C, con base a Limassol sull’isola di Cipro: sulla strada di Pozzecco e dei suoi ragazzi delle squadre di grande spessore come Spagna e Grecia, le insidiose Bosnia e Georgia e infine proprio la Nazionale di casa, sulla carta la più debole del lotto. Agli ottavi ne passano quattro.

Italia, il calendario degli Europei 2025

Per gli Azzurri debutto il 28 agosto contro la Grecia, poi il 30 contro la Georgia e il 31 il match contro la Bosnia. Il 2 settembre è in programma la partita contro la Spagna di Sergio Scariolo, mentre il 4 gran finale contro Cipro. Chi passa alla fase successiva incrocia i propri destini con le squadre del girone D, che comprende Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda. Più in alto si arriva nel girone, più basse sono le possibilità di incrociare i Bleus o Doncic, pescando una Nazionale meno ostica. Gli orari delle singole partite saranno decisi e comunicati nelle prossime settimane dalla Fiba.

Pozzecco: “Vediamo che roster avremo”

Spettatore interessato del sorteggio Gianmarco Pozzecco, che agli Europei si gioca probabilmente il futuro da Ct e spera di farlo coi migliori. “Come sempre è prematuro fare pronostici molti mesi prima dell’inizio di competizioni per Nazionali”, le parole affidate al sito della Federbasket. “Tanto dipenderà dai roster che le squadre porteranno all’Europeo e questo vale anche per noi. Ciò che è certo fin da ora è che affronteremo la manifestazione con grande responsabilità e sentendo la sana pressione di rappresentare l’Italia. Il girone è impegnativo e affascinante e non solo per la presenza di Spagna e Grecia”. Traduzione: l’auspicio è avere a disposizione DiVincenzo, Fontecchio, Gallinari e forse qualche altra sorpresa.

Eurobasket 2025, i gironi e il tabellone

Questi i quattro gironi del torneo:

Gruppo A (Riga, Lettonia): Lettonia, Serbia, Rep. Ceca, Turchia, Estonia, Portogallo

Lettonia, Serbia, Rep. Ceca, Turchia, Estonia, Portogallo Gruppo B (Tampere, Finlandia) : Germania, Lituania, Montenegro, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna

: Germania, Lituania, Montenegro, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna Gruppo C (Limassol, Cipro): Spagna, Grecia, Italia, Bosnia, Georgia, Cipro

Spagna, Grecia, Italia, Bosnia, Georgia, Cipro Gruppo D (Katowice, Polonia): Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio, Islanda

La fase a eliminazione diretta, articolata in ottavi, quarti, semifinali e finali per il terzo e il primo posto è in programma a Riga dal 6 al 14 settembre.

