Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 28 giugno 2025

Tutti gli eventi sportivi di maggior interesse in diretta su Rai, Sky e altre emittenti italiane

La giornata sportiva di oggi offre un ricco palinsesto dedicato a numerose discipline. Tra gli appuntamenti più importanti figurano le finali di tennis con i tornei WTA 250 Eastbourne, ATP 250 Eastbourne e ATP 250 Maiorca, seguiti da match di alto livello sul canale Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Interessanti anche gli appuntamenti con il motociclismo, con il GP Olanda di MotoGP in programma su diverse emittenti tra cui Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 e TV8, che faranno vivere l’adrenalina della gara sul TT Circuit Assen.

A completare l’offerta, il calcio con la finale europea under 21 tra Inghilterra e Germania trasmessa su Rai Sport e le partite valide per il Mondiale per club tra Palmeiras e Botafogo e tra Benfica e Chelsea. Non mancano inoltre eventi di atletica leggera con gli Europei a Squadre di Madrid, il rugby con il Test Match Sudafrica-Barbarians e il ciclismo con il Campionato Italiano e il Campionato Francese in programma su Rai 2 ed Eurosport. La varietà della programmazione soddisferà gli appassionati di sport più diversi, offrendo una giornata intensa di emozioni e spettacolo sulle principali reti italiane.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:50 Europei a Squadre Madrid 2025 – 3a giornata (Rai Sport)

Calcio

21:00 Europei U21 Slovacchia 2025 – Inghilterra-Germania (Rai Sport)

22:00 Mondiale per club Usa 2025 – Benfica-Chelsea (Canale 5)

Ciclismo

12:55 Campionato Francese – Gara in linea F (Eurosport)

15:15 Campionato Italiano Boario Terme 2025 – Donne Elite (Rai 2)

Motociclismo

15:00 MotoGP – GP Olanda, TT Circuit Assen, 10a tappa (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Rugby

17:10 Test Match – Sudafrica-Barbarians (Sky Sport Arena)

Tennis

13:30 WTA 500 Bad Homburg – Finale (Sky Sport Arena)

14:30 WTA 250 Eastbourne – Finale (Sky Sport Tennis)

15:00 ATP 250 Eastbourne – Finale (Sky Sport Tennis)

ATP 250 Eastbourne – Finale (Sky Sport Tennis) 15:00 ATP 250 Maiorca – Finale (Sky Sport Max)