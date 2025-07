Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Tour de France e Italia-Serbia di pallanuoto

Tutti gli eventi sportivi odierni, dal Tennis al Rugby, in diretta sulle principali emittenti TV

Oggi la programmazione sportiva televisiva propone un ricco ventaglio di discipline, offrendo agli appassionati numerosi appuntamenti da non perdere. Tra gli sport protagonisti spiccano il Tennis, con tornei ATP e WTA in corso, e la Pallanuoto Maschile, impegnata nei Mondiali Singapore 2025 con sfide importanti come Italia-Serbia e Australia-Spagna. Il Ciclismo è rappresentato dal prestigioso Tour de France con la 10a tappa, trasmessa in chiaro e a pagamento. Per gli amanti del Rugby, da segnalare gli incontri valevoli per i Mondiali Under 20, con Francia-Nuova Zelanda e Italia-Australia tra i match più attesi. La varietà delle discipline proposte dimostra la ricchezza e la presenza capillare dello sport nella programmazione odierna, con tante dirette disponibili sia su canali pay che in chiaro, come Sky Sport, Rai Sport, Eurosport e Sky Sport Mix, per garantirvi un intrattenimento sportivo di alto livello per tutta la giornata.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

13:00 Tour de France, 10a tappa. Ennezat-Mont Dore Puy de Sancy (Eurosport – in chiaro)

Tour de France, 10a tappa. Ennezat-Mont Dore Puy de Sancy (Eurosport – in chiaro) 14:00 Tour de France, 10a tappa. Ennezat-Mont Dore Puy de Sancy (Rai 2 – in chiaro)

Pallanuoto Maschile

07:45 Mondiali Singapore 2025 – Giappone-Ungheria (Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025 – Giappone-Ungheria (Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Mix – pay) 10:00 Mondiali Singapore 2025 – Australia-Spagna (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025 – Australia-Spagna (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Mix – pay) 11:35 Mondiali Singapore 2025 – Croazia-Montenegro (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025 – Croazia-Montenegro (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Mix – pay) 14:45 Mondiali Singapore 2025 – Italia-Serbia (Sky Sport 1 – pay, Rai Sport – in chiaro, Sky Sport Mix – pay)

Tennis

03:30 ATP 250 Los Cabos, 1a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

ATP 250 Los Cabos, 1a giornata (Sky Sport Tennis – pay) 04:45 ATP 250 Los Cabos, 1a giornata (Sky Sport 1 – pay)

ATP 250 Los Cabos, 1a giornata (Sky Sport 1 – pay) 10:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

Rugby

18:00 Mondiali U20 – Francia-Nuova Zelanda (Sky Sport 1 – pay, Rai Sport – in chiaro, Sky Sport Arena – pay)

Mondiali U20 – Francia-Nuova Zelanda (Sky Sport 1 – pay, Rai Sport – in chiaro, Sky Sport Arena – pay) 20:30 Mondiali U20 – Italia-Australia (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1 – pay)

Mondiali U20 – Italia-Australia (Rai Sport – in chiaro, Sky Sport 1 – pay) 20:30 Mondiali U20 – Sudafrica-Argentina (Sky Sport Arena – pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp