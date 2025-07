Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Psg-Real in chiaro, Tour e Wimbledon

Tutti gli eventi sportivi più importanti di oggi in diretta sulle tv italiane.

Oggi la programmazione sportiva televisiva offre un palinsesto ricco e variegato che mette al centro discipline di grande appeal come il calcio, il tennis, il ciclismo e il rugby. La giornata è segnata da eventi imperdibili, in particolare le partite del Mondiale per club Usa 2025, con in campo due squadre di altissimo livello come PSG e Real Madrid, visibili sia su piattaforme pay che in chiaro. Nel tennis, Wimbledon propone aggiornamenti costanti e match di rilievo, tra quarti di finale maschili e femminili, seguiti su Sky Sport e Sky Sport Tennis. Per gli appassionati di ciclismo, sono in diretta le tappe di Giro d’Italia Women e Tour de France, trasmesse principalmente su Rai 2 e Rai Sport con copertura anche su Eurosport. Il rugby mondiale Under 20 attira l’attenzione con sfide tra Georgia, Italia, Sudafrica, Scozia, Nuova Zelanda e Irlanda, visibili su Rai Sport e Sky Sport. Infine, il calcio femminile con la partita degli Europei Svizzera 2025 tra Inghilterra e Olanda.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

21:00 Mondiale per club Usa 2025, PSG-Real Madrid (Dazn – pay)

Calcio femminile

18:00 Europei Svizzera 2025, Inghilterra-Olanda (Rai Sport)

Ciclismo

14:45 Tour de France, 5a tappa Caen-Caen (Cronometro individuale) (Rai 2)

Ciclismo Femminile

14:00 Giro d’Italia Women, 4a tappa Castello Tesino-Pianezze (Valdobbiadene) (Rai 2)

Rugby

15:30 Mondiali U20, Sudafrica-Scozia (Sky Sport Max – pay)

Mondiali U20, Nuova Zelanda-Irlanda (Sky Sport Max – pay) 20:30 Mondiali U20, Georgia-Italia (Rai Sport)

Tennis

12:00 Wimbledon, 10a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

