Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 23 luglio 2025: Italia-Usa di volley donne e il Tour

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi in diretta TV di oggi tra calcio, tennis, pallanuoto e molto altro.

Il palinsesto sportivo di oggi offre una vasta gamma di appuntamenti imperdibili per gli appassionati. Tra gli sport più seguiti spiccano calcio, tennis, pallanuoto femminile, pallavolo femminile e ciclismo. Il calcio si presenta con diverse amichevoli di alto livello e competizioni femminili, con match che vedono protagoniste squadre internazionali come Cagliari, Galatasaray, Como e Al Ahli, così come la sfida degli Europei di calcio femminile tra Germania e Spagna. Per gli amanti della pallanuoto femminile, la giornata è ricca di emozioni con i Mondiali Singapore 2025, che offrono incontri spettacolari tra squadre quali Italia, USA, Spagna, Grecia, Ungheria e Giappone, visibili sia su Sky Sport Mix sia su Rai Sport. Nel tennis, le attenzioni sono rivolte agli incontri ATP e WTA trasmessi su Sky Sport e Rai Sport, con particolare attenzione agli ottavi di finale del WTA Palermo Ladies Open. Il pallavolo femminile vive l’intensità della Nations League con due incontri da non perdere: Italia-USA e Polonia-Cina, tutti su DAZN. Infine il ciclismo propone due dirette dal Tour de France, con la 17a tappa in programma, trasmesse su Eurosport e Rai 2. Un ricco ventaglio di eventi e canali che permette a ogni appassionato di trovare il proprio sport preferito comodamente in TV.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio

19:30 Amichevole: Cagliari-Galatasaray (Dazn – pay)

Amichevole: Cagliari-Galatasaray (Dazn – pay) 20:30 Como Cup: Como-Al Ahli (Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Calcio – pay)

Como Cup: Como-Al Ahli (Sky Sport 1 – pay, Sky Sport Calcio – pay) 21:00 Europei Svizzera 2025 femminile: Germania-Spagna (Rai Sport)

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025: Germania-Spagna (Rai Sport)

Ciclismo

13:15 Tour de France 17a tappa Bollène-Valence (Eurosport)

Tour de France 17a tappa Bollène-Valence (Eurosport) 14:45 Tour de France 17a tappa Bollène-Valence (Rai 2)

Pallanuoto femminile

10:00 Mondiali Singapore 2025: Giappone-Italia (Rai Sport)

Mondiali Singapore 2025: Giappone-Italia (Rai Sport) 11:35 Mondiali Singapore 2025: USA-Spagna (Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025: USA-Spagna (Sky Sport Mix – pay) 11:35 Mondiali Singapore 2025: USA-Spagna (Rai Sport)

Mondiali Singapore 2025: USA-Spagna (Rai Sport) 15:35 Mondiali Singapore 2025: Grecia-Ungheria (Sky Sport Mix – pay)

Mondiali Singapore 2025: Grecia-Ungheria (Sky Sport Mix – pay) 15:35 Mondiali Singapore 2025: Grecia-Ungheria (Rai Sport)

Pallavolo femminile

16:30 Nations League: Italia-USA (Dazn – pay)

Nations League: Italia-USA (Dazn – pay) 20:00 Nations League: Polonia-Cina (Dazn – pay)

Tennis

00:00 ATP & WTA (Sky Sport 1 – pay)

ATP & WTA (Sky Sport 1 – pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Max – pay)

ATP & WTA (Sky Sport Max – pay) 18:40 WTA Palermo Ladies Open Ottavi di finale (Rai Sport)

