Paltrinieri, una doppia operazione con vista su Los Angeles 2028: via le viti al gomito e ridotta la frattura al dito

La penultima giornata di gare ai mondiali in acque libere sorride ancora a Ginevra, che conquista il terzo argento. Paltrinieri quarto senza rimpianti

Nemmeno il tempo di rimettere a posto nella vetrina di casa i tre argenti conquistati nelle acque calde dell’isola di Sentosa che per Gregorio Paltrinieri è già cominciata una nuova sfida. Anche se per almeno un paio di mesi sarà decisamente meno “impegnativa” di altre: niente vasca, solo riabilitazione per il fuoriclasse del nuoto azzurro, che al rientro da Singapore si è sottoposto a un doppio intervento al gomito sinistro (è stata rimossa la vite che era stata inserita dopo l’infortunio rimediato al termine della cerimonia di chiusura di Parigi 2024) e al dito anulare della stessa mano sinistra, fratturato alla terza falange nel corso della 10 km dei mondiali di fondo della scorsa settimana.

Il ringraziamento all’equipe medica e la “solita” riabilitazione…

Dopo aver rinunciato a competere in vasca, pur facendo fino all’ultimo un pensierino a gareggiare nei 1.500 (l’aveva confortato il tempo fatto registrare a giugno al Settecolli), Paltrinieri ha preferito andarci cauto e prendersi un periodo di riposo forzato, rimettendo però a posto un po’ di cose.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il doppio intervento è stato eseguito dall’equipe ortopedica del prof. Giuseppe Porcellini e del dottor Stefano Manzieri nell’ospedale di Sassuolo (sotto l’egida del medico federale del nuoto, Tiziana Balducci) ed è perfettamente riuscito. Tanto che su Instagram proprio Greg è stato il primo a commentare quanto accaduto.

“Mi sono veramente rotto le scatole di dover trascorrere un’altra estate a tu per tu con una riabilitazione”, c’ha tenuto a dire, aggiungendo però i ringraziamenti allo staff medico che l’ha operato e raccontando che proprio in vista dell’operazione “mi ha offerto un chilo di pizza per non pensare troppo all’operazione”.

A riposo fino a fine anno, poi si ricomincia

Paltrinieri si era infortunato al gomito cadendo a terra subito dopo la cerimonia di chiusura dei giochi di Parigi, dove era stato designato portabandiera assieme alla fidanzata Rossella Fiamingo (che in questi giorni peraltro è impegnata nei mondiali di scherma, ma sin qui con risultati molto deludenti).

Il problema al dito anulare sinistro è invece eredità di un contatto di gara fortuito col francese Olivier durante le prime fasi della 10 km di Singapore, che l’ha costretto a gareggiare in condizioni molto complicate anche nelle successive tre gare (5 km, 3 km knock out e staffetta mista), pur senza negargli la gioia dei tre argenti conquistati.

La prognosi parla di almeno 6-8 settimane di stop, ma in questa fase della stagione Gregorio non ha molta fretta di dover tornare in acqua. Tornerà ad allenarsi alla fine del 2025, come aveva già fatto lo scorso anno dopo le fatiche olimpiche, proseguendo nel percorso intrapreso ormai dall’anno passato che lo porterà a concentrarsi sempre più sul nuoto in acque libere, con il target fissato in vista dei giochi di Los Angeles 2028, una sorta di ultimo ballo di una carriera di per sé inimitabile.