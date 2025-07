Serie B, il borsino del Calciomercato: le nuove destinazioni di Bani, Cistana, Fulignati e Lapadula

Un’intensità che emerge dal livello dei nomi coinvolti in trattative che salgono, in modo esponenziale, rispetto ai primi giorni di calciomercato. Questa settimana al centro del Borsino di Virgilio Sport ci sono quattro big, Mattia Bani, Andrea Cistana, Andrea Fulignati e Gianluca Lapadula . Ecco chi li vuole

Ed è quello a cui lavorano, alacremente, presidenti, procuratori, mediatori e direttori sportivi per consegnare agli allenatori rose valide e in grado di competere in Serie B. Un lavoro incessante che con l’avvicinarsi dell’esordio in Coppa Italia e dell’inizio del Campionato si fa sempre più intenso.

“Noi lettere d’amore chiuse nelle bottiglie” cantano a squarciagola Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari in quello che è forse l’unico vero tormentone musicale dell’estate 2025. Ma le vere lettere d’amore, in realtà, sono quelle che i tifosi in queste settimane di calciomercato spediscono alle proprie squadre sperando vengano lette e poi esaudite.

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% BANI Palermo Venezia Monza CISTANA Carrarese Bari Mantova FULIGNATI Empoli Sampdoria Cesena LAPADULA Pescara Frosinone Spezia

Mattia Bani, il Palermo ai dettagli

Partiamo dal nome più caldo, anzi da quello caldissimo, un nome il cui approdo al club che lo tratta è dato quasi per fatto. Parliamo di Mattia Bani difensore di proprietà del Genoa, 31 anni, contratto in scadenza al 30 giugno 2026 e un valore nominale di mercato di 1,8 milioni di euro. Lo vuole, e tanto, Inzaghi al Palermo. In questi giorni non si è allenato. La chiusura è imminente, percentuale di realizzazione dell’affare vicina al 99%.

Andrea Cistana, è corsa a tre

Diverso il discorso per Andrea Cistana, svincolato dal fallimento del Brescia e pronto ad accasarsi a parametro zero. Lo vogliono Carrarese, Bari e Mantova. Dovrebbero spuntarla i toscani che offrono una buona soluzione tecnica, economica e la certezza della titolarità. Il Bari però può mettere sul piatto 250.000 euro di ingaggio annuo e un progetto per salire in Serie A. Occhio al Mantova che garantisce una soluzione vicina alla famiglia. È corsa a tre, assegniamo il 33% a testa di possibilità di centrare il colpo

Fulignati, l’Empoli sorpassa la Sampdoria

Sfoglia la margherita anche Andrea Fulignati che lascerebbe la Cremonese in Serie A per accettare l’offerta della squadra della città dove è nato, Empoli. L’affare sta decollando soprattutto dopo il rallentamento di passo della Sampdoria alle prese con le uscite prima di poter fare mercato. Occhio al Cesena che se dovesse veder partire Klinsmann si getterebbe a capofitto su uno degli artefici della promozione in Serie A dei Grigiorossi.

Lapadula, il Pescara beffa tutti

Chiudiamo con un nome che è una garanzia assoluta in Serie B. Il due volte capocannoniere del torneo cadetto Gianluca Lapadula (nel 2016 con il Pescara e nel 2021 con il Cagliari). Lapagol è pronto a tornare sul luogo del delitto, lo Stadio Adriatico di Pescara per chiudere la carriera dove è decollata. Affare possibile all’80% con il Frosinone e lo Spezia che tentano il colpo di Coda.