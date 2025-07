Serie B, il borsino del Calciomercato: le nuove destinazioni di Carboni, Lucchesi, Tutino e Verre

Calciomercato allenatori, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% CARBONI Empoli Sampdoria Venezia LUCCHESI Monza Palermo Cesena TUTINO Avellino Juve Stabia Catanzaro VERRE Bari Modena Spezia

Franco Carboni, l’Empoli trova il cambio di Cacace

Partiamo dal terzino sinistro dell’Inter Franco Carboni, argentino, classe 2003, valore di mercato nominale 1 milione di euro. Lo vuole Pagliuca all’Empoli per sostituire Liberato Cacace destinato al Wrexham. L’affare è in dirittura di arrivo nonostante gli inserimenti di Sampdoria e Venezia

Lorenzo Lucchesi, il Monza sorpassa tutti

Il Monza è a un passo dal piazzare il colpo Lorenzo Lucchesi e a sistemare cosi la difesa. Il giovane della Fiorentina, classe 2003, valore di mercato 1,3 milioni di euro arriva in Brianza grazie ad una bella operazione del Direttore Sportivo Nicolas Burdisso che con un colpo di mano ha sorpassato Palermo, Bari e Cesena

Tutino, rotta verso Avellino

Abile anche il Direttore Sportivo dell’Avellino Mario Aiello che, risolti i problemi di giustizia sportiva, ha convinto Gennaro Tutino a sposare la causa biancoverde. Tutino arriva ad Avellino in prestito con diritto di riscatto. Beffate Juve Stabia e Catanzaro che avevo provato ad agganciare il calciatore in uscita dalla Sampdoria.

Verre, il Bari ci crede

Chiudiamo la carrellata con Valerio Verre, 31 anni in uscita dal Palermo e attenzionato, con forza, dal Bari che lo considera l’alternativa ideale a Liam Henderson che non è più convinto di andare in Puglia perché irretito da alcune offerte in arrivo dalla Serie A.