Serie B, il borsino del Calciomercato: trattative calde per Antonucci, Doumbia, Elia e Moro

Per il borsino di questa settimana ne abbiamo individuati quattro, si tratta di Mirko Antenucci, Issa Doumbia, Salvatore Elia e Luca Moro . Vediamo i dettagli

Ma se fino ad oggi gli affari veri arrivano, soprattutto, dal versante degli svincolati e, purtroppo, dai giocatori liberati dai contratti con i club incappati in problemi amministrativi, dalla prossima settimana arriveranno da cessioni vere e proprie.

Diventa sempre più calda, e non solo a livello atmosferico, l’estate edizione 2025. A scaldare, se possibile, ancora di più l’atmosfera la frenesia da calciomercato della Serie B . Calciomercato che, a ridosso dell’avvio dei ritiri precampionato , inizia a sciorinare colpi su colpi.

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% ANTONUCCI Bari Frosinone Empoli DOUMBIA Basaksehir Istanbul Espanyol Cremonese ELIA Palermo Venezia Monza MORO Pescara Juve Stabia Spezia

Antonucci, all’inferno e ritorno

Partiamo dal romano classe 1999 rilanciato dalla bella stagione a Cesena dopo un periodo di appannamento. Il giovane attaccante è di proprietà dello Spezia che però non lo tratterrà convinto di poter monetizzare almeno 1,5 milioni di euro della cessione. Lo cerca con insistenza il Bari ma occhio alla rimonta del Frosinone che avrebbe il pregio di avvicinarlo a casa.

Doumbia, sirene estere: resisterà il Venezia

Potrebbe volare lontano da casa, o almeno dalla sua ultima casa, Venezia, Issa Doumbia, classe 2003, il cui valore dopo il recente europeo Under 21 con la maglia azzurra ha fatto lievitare la valutazione a 4-5 milioni di euro. Lo cercano i turchi del Basksehir Instabul e gli spagnoli dell’Espanyol. Il club veneto tenta di resistere per farne una colonna della stagione 2025-2026. Non sarà facile

Elia e Moro, una stagione da protagonisti

Come non sarà facile trattenere Salvatore Elia e Luca Moro nelle società proprietarie dei cartellini, Spezia e Sassuolo.

Nel primo caso la volontà del calciatore classe 1999 è chiara, tornare a Palermo. Ma la trattativa sta assumendo i contorni della telenovela. Una telenovela destinata a chiudersi solo con l’offerta giusta da parte del club rosanero, non meno di 1 milione di euro.

Nel secondo caso parliamo di un attaccante, classe 2001, che ha deciso di mettere fine ai continui prestiti e a stagioni con poco minutaggio. Ci punta il Pescara ma solo con uno sconto sulle richieste iniziali di 2,2 milioni di euro. Attenzione all’inserimento della Juve Stabia.