Serie B, dove andranno in ritiro le venti squadre: tra preparazione e partnership strategiche

Il campionato sembra appena terminato eppure è già il tempo di preparare una nuova stagione

Sembrano passati anni dalla fine del campionato di Serie B, eppure, guardando il calendario, l’ultima giornata della regular season si è giocata appena un mese e mezzo fa, prima di dare spazio al rituale svolgimento dei play-off e dei play-out.

Se il minitorneo per decretare la terza squadra promossa in Serie A ha avuto luogo senza alcun intoppo, come noto la storia dei play-out è stata decisamente più intricata. Alla fine, a spuntarla è stata la Sampdoria nel doppio confronto con la Salernitana, non senza polemiche da parte dei campani.

Si è data vita ad una querelle che sembrava potersi protrarre all’infinito e, giusto per non discostarsi dalle vicende che hanno interessato le squadre recentemente, il punto finale è stato posto dalla giustizia sportiva.

I tafferugli dell’Arechi, avvenuti quando la Salernitana era già in svantaggio di due reti (che si dovevano sommare alle altre due reti della partita d’andata), hanno portato il giudice sportivo ad assegnare la vittoria a tavolino per 0-3 in favore della Sampdoria.

La Serie B 2025-2026 è già alle porte

Probabilmente, è stato proprio questo dilungamento eccessivo (per quanto doveroso) del capitolo finale del campionato a non permettere una cesura totale tra la stagione appena passata e quella che prenderà avvio tra qualche settimana.

Nello scenario ordinario, il campionato (compresi play-off e play-out) avrebbe dovuto vedere la fine il primo giugno, data di svolgimento della finale di ritorno dei play-off; viste però le peripezie che hanno travolto il Brescia e le altre vicissitudini degli ultimi giorni, il termine conclusivo si è via via posticipato fino ad arrivare al 22 giugno. Insomma, più di venti giorni rispetto al termine inizialmente previsto per la conclusione della stagione 2024-2025.

Nonostante la Lega B abbia ulteriormente differito il termine di iscrizione al 26 giugno per lo slittamento della partita di ritorno tra Salernitana e Sampdoria (il termine era inizialmente previsto per il 6 giugno e poi posticipato al 24 giugno).

Di fatto mancano solo pochi giorni al primo luglio, data di apertura della stagione 2025-26 e della finestra di calciomercato estivo. Non è neanche così distante la data di presentazione del calendario della prossima stagione: il tabellone delle trentotto giornate di campionato sarà annunciato nelle prossime settimane nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova.

Dove andranno in ritiro le squadre di Serie B

Come visto, il tempo a disposizione delle squadre per preparare la stagione sportiva ormai alle porte non è molto. Di conseguenza, i club hanno già fissato date e luoghi per i rituali ritiri precampionato: luoghi in cui i calciatori possono svolgere tutti i test fisici davanti ai tifosi che di solito accorrono in grande numero.

Di solito le squadre si dividono in due blocchi: c’è chi preferisce rimanere vicino al proprio centro sportivo e chi, diversamente, sceglie mete quasi all’estremo opposto.

Ecco l’elenco delle squadre e dei luoghi prescelti per svolgere la fase preliminare della stagione:

Avellino Rivisondoli (AQ) dal 13 al 25 luglio per poi spostarsi a Frosinone per affrontare la Lazio in occasione del memorial “Sandro Criscitiello”;

Rivisondoli (AQ) dal 13 al 25 luglio per poi spostarsi a Frosinone per affrontare la Lazio in occasione del memorial “Sandro Criscitiello”; Bari Roccaraso (AQ) dal 16 al 29 luglio;

Roccaraso (AQ) dal 16 al 29 luglio; Carrarese Pontremoli (MS) dal 15 al 25 luglio e Castelvecchio Caldaro (BZ) dal 28 luglio all’8 agosto;

Pontremoli (MS) dal 15 al 25 luglio e Castelvecchio Caldaro (BZ) dal 28 luglio all’8 agosto; Catanzaro Pinzolo (TN) ancora da definire;

Pinzolo (TN) ancora da definire; Cesena Bagno di Romagna (FC) date da definire;

Bagno di Romagna (FC) date da definire; Empoli da definire;

da definire; Frosinone Monte Terminillo – Rieti dal 19-20 luglio al 3-4 agosto;

Monte Terminillo – Rieti dal 19-20 luglio al 3-4 agosto; Juve Stabia Castel di Sangro (AQ) dall’8 al 20 luglio;

Castel di Sangro (AQ) dall’8 al 20 luglio; Mantova Mezzana (TN) dal 14 al 27 luglio;

Mezzana (TN) dal 14 al 27 luglio; Modena Fanano (MO) dal 19 luglio al 3 agosto;

Fanano (MO) dal 19 luglio al 3 agosto; Monza da definire;

da definire; Padova Pieve di Cadore (BL) dal 12 al 26 luglio;

Pieve di Cadore (BL) dal 12 al 26 luglio; Palermo Saint-Vincent e Châtillon (Valle d’Aosta) dal 13 luglio al 1° agosto;

Saint-Vincent e Châtillon (Valle d’Aosta) dal 13 luglio al 1° agosto; Pescara da definire;

da definire; Reggiana Toano (RE) dal 7 al 27 luglio 2025;

Toano (RE) dal 7 al 27 luglio 2025; Sampdoria da definire

da definire Spezia Santa Cristina Valgardena (BZ) dal 18 al 31 luglio;

Santa Cristina Valgardena (BZ) dal 18 al 31 luglio; Südtirol Val Ridanna (BZ) dal 13 al 26 luglio;

Val Ridanna (BZ) dal 13 al 26 luglio; Venezia Falcade (BL) dal 13 al 27 luglio;

Falcade (BL) dal 13 al 27 luglio; Virtus Entella da definire.

Partnership strategiche tra Comuni e squadre

Non è una sorpresa che molte squadre scelgano lo stesso luogo per diversi anni di fila. Non si tratta solo una questione di familiarità dell’ambiente, ma anche proprio di sinergie strategiche che vengono a crearsi nel corso degli anni: anche i comuni, infatti, beneficiano del valore portato dalle diverse squadre.

È il caso, ad esempio, del Cesena che ha sottoscritto un accordo triennale che legherà la squadra al comune di Bagno di Romagna fino al 2027. Oltre al ritiro, è prevista anche la creazione di un fan village bianconero.

Ancora, il Modena ha sottoscritto un accordo con il Comune di Fanano, località che ospiterà i canarini per il ritiro 2025.

In generale, anche le squadre che scelgono luoghi più lontani dalla propria città per il ritiro estivo siglano delle intese con i comuni ospitanti. L’opportunità per piccoli centri, per di più montani, di ospitare squadre con tifosi al seguito è sempre un’occasione per valorizzare il proprio territorio.

Dall’altro lato, le squadre possono godere di tranquillità in una fase delicata come quella di preparazione prima della stagione sportiva.