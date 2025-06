Palermo, mercato grandi firme per Inzaghi: Klinsmann, Augello, Marcandalli e Palumbo per tornare in Serie A

Il club rosanero punta a completare la rosa per Inzaghi prima del ritiro: sfuma Audero, ora nel mirino c'è il portiere del Cesena. Il punto sul mercato

Il Palermo si conferma tra le società più operative sul fronte mercato in Serie B. L’obiettivo dichiarato è la promozione in Serie A e, in quest’ottica, la dirigenza rosanero sta lavorando per mettere a disposizione di Filippo Inzaghi un organico competitivo e in grado di affrontare al meglio la stagione. La priorità del club è consegnare al tecnico ex Pisa una rosa completa e già strutturata in vista dell’inizio del ritiro (in programma dal 13 luglio al 1 agosto in Valle d’Aosta) così da permettere al gruppo di assimilare fin da subito principi di gioco e meccanismi tattici.

Augello a un passo dal Palermo

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il primo innesto ufficiale del Palermo dovrebbe essere Tommaso Augello. L’esterno sinistro classe ’94, reduce dall’esperienza al Cagliari, sarebbe ormai a un passo dal vestire la maglia rosanero: la trattativa è ai dettagli finali, con un’intesa economica già definita. Per lui è pronto un contratto biennale, con opzione per una terza stagione in caso di promozione in Serie A. L’operazione si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro, cifra che ha consentito al Palermo di superare la concorrenza della Cremonese, che aveva tentato un inserimento negli ultimi giorni.

Palumbo verso il sì, Elia pronto a tornare

Proseguendo, l’attenzione si sposta su Palumbo, individuato dal Palermo come rinforzo ideale per alzare il livello tecnico sulla trequarti. Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’operazione sarebbe praticamente definita: al Modena andranno 1,5 milioni di euro più il cartellino di Dario Saric. Per l’ex Cesena si tratterebbe di un ritorno in Emilia, dove potrà dare solidità e qualità alla mediana dei canarini.

In parallelo, proseguono i contatti con lo Spezia per Elia, esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce. L’affare si attesterebbe sopra il milione di euro e consentirebbe al giocatore di tornare a Palermo, piazza dove aveva convinto per personalità e rendimento prima dell’infortunio.

Marcandalli idea concreta, Klinsmann nuovo nome per i pali

Il Palermo punta a rinforzare anche la linea difensiva, con la dirigenza impegnata a regalare a Inzaghi un pacchetto arretrato più solido. Tra i nomi seguiti, resta viva la pista che porta a Marcandalli del Genoa, considerato uno dei profili più concreti, anche se non l’unica opzione al vaglio del club.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, la candidatura di Audero, che nelle scorse settimane sembrava in pole, si è notevolmente raffreddata, pur non essendo stata accantonata del tutto. Il Palermo continua a sondare altre soluzioni. Se la pista Audero dovesse sfumare definitivamente, il nuovo obiettivo è Klinsmann, protagonista di un’ottima stagione con il Cesena e sotto contratto fino al 2026.

Il cartellino è valutato intorno ai 3 milioni di euro e sul giocatore si registra anche l’interesse di alcuni club di Serie A. Restano invece sullo sfondo le opzioni Vasquez del Milan, Fulignati della Cremonese e Joronen del Venezia. In parallelo, il club rosanero segue con attenzione anche la questione Desplanches, destinato a partire in prestito.