Cesena, Klinsmann jr il para-rigori grazie al raccattapalle: il video è virale

Il figlio di Jurgen decisivo nel successo di ieri sulla Salernitana ma c'è un segreto dietro la prodezza del portiere sul penalty della Salernitana

Appartiene alla generazione di chi ha scelto la strada ma non il ruolo del padre campione: come Filip Stankovic, figlio di Dejan e portiere del Venezia e come Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi e attaccante del Pisa: Jonathan Klinsmann aveva provato a giocare attaccante come papà Jurgen ma già a 13 anni ha cambiato scegliendo la porta. E a giudicare dai risultati ha fatto bene.

Come è arrivato a Cesena Klinsmann

Klinsmann jr, 27 anni – doppio passaporto statunitense e tedesco, grande tifoso dei Lakers- è il portiere del Cesena. In Romagna ci è arrivato perchè il socio di maggioranza, il californiano Mike Melby, è un vecchio amico dell’ex bomber dell’Inter, padre del giocatore, e nelle ultime due giornate di B ha fatto il fenomeno. Prodezze in serie contro la Cremonese e ieri anche un rigore parato contro la Salernitana ma c’è un retroscena.

La dritta del raccattapalle

I consigli di papà li segue sempre («lui è sempre costruttivo: se faccio uno sbaglio, ci ricava uno spunto per migliorare. Se c’è una cosa che ho imparato è che il calcio è difficile, tutti all’interno di una partita commettono errori. E per fortuna mio padre questo lo capisce meglio di tutti») ma nella gara col Cesena la dritta decisiva gliel’ha data il raccattapalle.

Sull’account ufficiale del Cesena viene raccontata la storia del segreto per il rigore parato all’81’ al bomber dei granata Cerri. Un botta e risposta col raccattapalle 12enne Ivan: “Secondo te da che lato tirerà il rigore?”. “Secondo me calcia alla tua destra, vai Jonathan, sono sicuro che lo parerai”. “Anche secondo me tirerà lì, siamo d’accordo”.

Il regalo per il rigore parato

Ivan, appostato dietro la porta di Klinsmann, dà la sua versione. “Ero andato a fare il raccattapalle. A un certo punto hanno fischiato il rigore contro il Cesena e allora Klinsmann è venuto a chiedermi dove doveva tirare e dove si doveva tuffare, gli ho detto a destra e l’ha indovinato. E quando aveva la palla in mano si è girato verso di me e mi ha detto ‘dopo ti do la maglia’“.

Si era sullo 0-0, dopo la parata di Klinsmann però il Cesena ha trovato prima il vantaggio all’85’ con Prestia e poi la rete del definitivo 2-0 con Antenucci. E il video della “storia di Jonathan e Ivan” ha ben presto fatto il giro del web.