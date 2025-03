Cesena-Salernitana da infarto, gol annullati, rigore revocato, penalty sbagliato, gol partita all'85' e dedica alla mamma

In B pari rocambolesco tra Carrarese e Cremonese, il Cittadella espugna il Menti con un successo di misura mentre il Frosinone batte 2-1 il Mantova

Solo quattro partite nel pomeriggio di B ma tutte ad alta tensione. Il Cesena soffre per 85′ poi supera la Salernitana in un match in cui è successo di tutto, pari rocambolesco tra Carrarese e Cremonese, il Cittadella espugna il Menti con un successo di misura mentre il Frosinone batte 2-1 il Mantova. Il turno si era aperto con Südtirol-Spezia (1-1), mentre i riflettori sono puntati sul big match tra Sassuolo e Pisa, sfida al vertice tra la prima e la seconda della classe. La giornata si chiuderà domani pomeriggio con il posticipo tra Bari e Sampdoria.

Carrarese-Cremonese 2-2

La partita si sblocca al 12′ quando Zanimacchia, che non segnava dalla scorsa stagione, di sinistro infila tra le gambe di Fiorillo: proteste locali per la posizione di partenza dell’assistman Nasti. Spreca il raddoppio poco dopo Vazquez dentro l’area, spedendo a lato dopo imbucata di Vandeputte ed arriva il pari con Finotto – su assist di Torregrossa – dopo una carambola in area al 27′. Al 42′ segna ancora la Carrarese con Cherubini, bravissimo a sterzare e a infilare nell’angolo con un diagonale. Secondo gol stagionale per il prospetto scuola Roma. All’87’ arriva il pari della Cremonese con un colpo di testa di Johnsen, che approfitta di un’uscita a vuoto di Fiorillo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cesena-Salernitana 2-0

L’assedio iniziale del Cesena viene interrotto solo al 22′ quando Verde su punizione colpisce in pieno il palo. Un gol arriva al 43′ ma Ghiglione era in netto fuorigioco e la rete viene annullata. Nella ripresa al 5′ per un gomito di Ferrari in area l’arbitro concede al Cesena un rigore che però il Var nega, richiamandolo all’on field review: il gomito era in posizione naturale, attaccato al corpo. Secondo gol annullato alla Salernitana al 63′: Cerri vince il duello fisico con Prestia e appoggia al centro dove Corazza insacca.

Per Cosso però, il contrasto di Cerri è falloso. I granata chiedono un rigore all’80’ per una trattenuta netta in area di Prestia a Ferrari. L’arbitro va all’on field review ed assegna alla Salernitana un rigore che Cerri si fa parare da Klinsmann che, dopo i miracoli contro la Cremonese nello scorso turno, compie un’altra prodezza. All’85’ la beffa per i granata con il gol partita di Prestia, al quarto gol stagionale, con tanto di dedica alla mamma davanti alle telecamere. Chiude i giochi Antonucci al 95′ per il 2-0 finale.

Frosinone-Mantova 2-1

Tre punti preziosi per il Frosinone. Due minuti ed è gol: destro sulla traversa di vural che rimbalza sulla schiena del portiere Festa con la palla che entra in rete per una beffarda autorete. Lo stesso Vural sfiora il raddoppio poco dopo ma all’11’ arriva il primo gol stagionale di Radaelli con un destro sul primo palo a coronamento di una bella azione corale. Potrebbe arrivare anche il sorpasso al 15′ ma Galoppini a due passi dalla porta di piatto spedisce alto. Non c’è sosta, al 18′ segna ancora il Frosinone con il tap-in di Lusualdi. Al 35′ Festa si riscatta con un

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Crolla in casa la Juve Stabia. Le vespe reclamano un rigore per un sospetto mani in area al 27′ ma l’arbitro concede solo l’angolo. Il gol arriva al 34′ ma lo realizza il Cittadella grazie ad Okwonkwo che non segnava da una vita, da 37 mesi. E che stava per fare doppietta con un pallonetto che colpisce lo spigolo della traversa.

Serie B, 28esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo e gli orari della 28esima giornata di Serie B:

Sudtirol-Spezia 1-1

Cesena-Salernitana 2-0

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Carrarese-Cremonese 2-2

Frosinone-Mantova 2-1

Sassuolo-Pisa sabato 1 marzo ore 17:15

Catanzaro-Reggiana domenica 2 marzo ore 15:00

Palermo-Brescia domenica 2 marzo ore 15:00

Modena-Cosenza domenica 2 marzo ore 15:00

Bari-Sampdoria domenica 2 marzo ore 17:15