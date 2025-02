Serie B: il Pisa batte una Juve Stabia in 10, Inzaghi vede la A. Bari corsaro a Mantova

I toscani accorciano la classifica, riportandosi a -5 dal Sassuolo di Fabio Grosso. Il Bari vince a Mantova, mentre il Modena espugna Cittadella

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Pisa di Filippo Inzaghi non sbaglia tra le mura amiche, battendo la Juve Stabia di Guido Pagliuca e approdando a quota 57. I toscani mettono così ulteriore pressione allo Spezia, mentre il Bari ha la meglio sul campo del Mantova e il Modena espugna Cittadella. Finisce in parità tra Reggiana e Carrarese. Non è mancato lo spettacolo nel sabato di calcio di Serie B.

Il Pisa di Inzaghi vince e vola a -5 dal Sassuolo: Juve Stabia battuta

Partita ricca di emozioni all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, dove il Pisa di Filippo Inzaghi supera la Juve Stabia di Guido Pagliuca e rosicchia due punti importanti al Sassuolo di Fabio Grosso, fermato ieri dalla Sampdoria nell’anticipo di questo turno.

Gara equilibrata nella prima frazione di gioco, ma inevitabilmente stravolta dall’espulsione di Candellone al minuto 36: l’attaccante delle Vespe entra in modo scomposto ed irruento su Marin, richiamando l’attenzione del Var, che spinge l’arbitro a rettificare la decisione iniziale e ad estrarre il cartellino rosso. Juve Stabia in inferiorità numerica e strada che appare spianata per i padroni di casa.

Il calcio, però, è strano e nella ripresa sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio, grazie all’autorete dello stesso Marin, croce e delizia nell’arco dei 90 minuti. Non si fa attendere la reazione dei nerazzurri, che ribaltano subito il punteggio con un uno-due micidiale: nel giro di due minuti, Tramoni e Morutan puniscono Thiam e fanno esplodere il pubblico di fede pisana.

Nel finale, c’è spazio anche per il gol di Moreo, che cala il tris che chiude la contesa, finalizzando l’assist di Piccinini e certificando il successo della formazione allenata da Inzaghi. Pisa vede la A, in attesa del match dello Spezia, ora a sette lunghezze di distanza. Vetta, invece, lontana cinque punti. Per la Juve Stabia, ko che potrebbe rivelarsi indolore, considerando che le Vespe sono ancora pienamente in corsa per un piazzamento playoff, potendo contare su 39 punti all’attivo.

Bari corsaro a Mantova, vince anche il Modena

Al Bari di Moreno Longo basta un gol di Giulio Maggiore al 70′ per uscire vittorioso dal “Martelli” di Mantova, con tre punti che possono significare moltissimo in chiave playoff. Al “Tombolato” di Cittadella, vince anche il Modena, grazie alle reti di Caso e Pedro Mendes, che regalano l’intera posta in palio ai canarini.

Gol e spettacolo a Reggio Emilia, con la Carrarese che frena la Reggiana, brava a non mollare e a trovare comunque il definitivo pareggio nell’ultimo terzo di gara. Vido consente ai granata di conquistare un punto importante per come si era messa la partita. Nei primi 60 minuti, i gol di Guarino, Girma e Zuelli.