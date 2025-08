D'Attanasio al governo: "Mi aiuti a tornare a casa"

“Spero che il governo possa organizzare un rientro adeguato alle mie condizioni di salute, nel più breve tempo possibile. Tornare con un aereo di linea per me e’ complicato. Sono già grato per tutto quello che hanno fatto, ma chiedo di darmi questo ultimo aiuto per rientrare in Italia e ricevere delle cure adeguate”. Così, raggiunto telefonicamente dall’ANSA, Carlo D’Attanasio, il velista pescarese che mercolediì è stato assolto dalla Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea ed e’ stato liberato dopo cinque anni di detenzione. Lo skipper, ora in ospedale a Port Moresby, e’ affetto da una patologia oncologica al quarto stadio. (immagini di Lorenzo Dolce)