Milan, Kakà ammonito dai tifosi dopo lo scatto virale con la nuova moglie: “Esci con Neymar e Ronaldinho"

Kakà innamoratissimo della seconda moglie Carolina. Ma i fan non dimenticano perché è stato mollato dalla prima compagna: "Questa volta non essere perfetto"

Uno scatto postato da Kakà in compagnia della seconda moglie ha letteralmente scatenato i suoi tifosi. Già, memori del motivo per cui la prima compagna lo aveva lasciato (“era troppo perfetto”), i follower della leggenda del Milan e del Brasile – su Instagram sono più di 25 milioni – si sono sbizzarriti nel fornirgli consigli più o meno utili. C’è chi, ad esempio, gli suggerisce di non rinunciare a qualche sbronza e chi, invece, lo esorta a uscire con Neymar e Ronaldinho, due che sanno cos’è la vida loca.

Kakà, il post dell’ex Milan che ha scatenato i tifosi

Naufragato il matrimonio con la cantante brasiliana Caroline Celico, Kakà ci ha riprovato con un’altra bellezza mozzafiato: la modella Carolina Dias. L’amore tra i due procede a gonfie vele, come certificato anche dagli scatti postati sui social dall’ex attaccante del Milan.

Ma l’ultima foto della coppia ha scatenato i follower del sudamericano, oggi 43enne. Abbracciato alla sua dolce metà, ha scritto: “Il mio miglior appuntamento di sempre”, con tanto di cuoricino d’ordinanza a corredo del post. Tanto è bastato per mettere in moto i suoi innumerevoli tifosi sparsi in ogni angolo del globo. Che gli hanno consigliato di non commettere gli stessi errori del passato.

Al bando la perfezione, i tifosi: “Esci con Neymar e Ronaldinho”

Non si contano i commenti al post del brasiliano, ancora oggi amatissimo per le magie compiute sul rettangolo verde e anche per il suo stile di vita mai sopra le righe. Campione d’altri tempi, profondamente cristiano: sul suo profilo Instagram si definisce “figlio di Dio, discepolo di Gesù Cristo, marito di Carolina, padre di Luca, Isabella, Esther e Sarah, e amante del calcio”. Tutto perfetto, troppo perfetto.

E, infatti, c’è chi gli ricorda perché è stato lasciato dalla prima moglie. Su Instagram fioccano i suggerimenti. “Prendi il suo shampoo e lava il cane” scrive ‘euballerina’. “Quando si lamenta di qualcosa, chiedile quante coppe, Palloni d’Oro e Champions League ha vinto” aggiunge un altro utente. Così Daniel: “Esci con Neymar e Ronaldinho di tanto in tanto”. E, ancora, Matheus: “Un sabato al mese torna a casa ubriaco e con la macchina sporca”. Non finisce certo qui. “Non abbassare il coperchio del water” consiglia un altro fan. “Vai in bagno e non tirare lo sciacquone. Non essere così perfetto, amico” chiosa un altro sostenitore di Kakà.

Perché il suo primo matrimonio è finito

Quella con Caroline Celico sembrava una favola. Ma senza lieto fine. Nel 2015 la rottura che, come spiegato dall’ex moglie, è stata causata dalla “perfezione” di Kakà. Già, è così che la cantante sudamericana aveva motivato la fine del matrimonio. “Non mi ha mai tradito, mi ha dato una famiglia meravigliosa, eppure mi mancava qualcosa. Era troppo perfetto per me”.

L’ex calciatore di Milan e Real Madrid ha successivamente spiegato di aver fatto il possibile per evitare il divorzio, ma non c’è stata altra via. Ora è felice con Carolina, che ha 13 anni di meno. E chissà che non ascolterà i consigli dei suoi amici virtuali. Magari nei prossimi giorni dropperà una foto con Neymar e Ronaldinho.