Berrettini, incubo senza fine: salterà anche Cincinnati. US Open sempre più rischio e i tifosi temono l’addio al tennis

Si prolunga l'assenza dal tour di Berrettini, che con la rinuncia a Cincinnati (dove non ci sarà nemmeno Bublik) arriva a quattro forfait consecutivi, che fanno temere anche per il suo futuro

Non si intravede proprio la luce in fondo al tunnel per Matteo Berrettini. Il tennista romano è infatti costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Cincinnati, arrivando a quattro forfait consecutivi dopo quelli a Gstaad, Kitzbuhel e Toronto, con la sua presenza agli US Open che ora appare sempre più in dubbio. Così come il suo futuro per alcuni utenti del web, che iniziano a temere il ritiro del classe 1996.

Matteo Berrettini rimanda ancora il ritorno in campo. The Hammer infatti non prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati, arrivando così a quattro forfait consecutivi visto che nelle scorse settimane aveva rinunciato anche alla possibilità di difendere i titoli vinti nel 2024 a Gstaad e Kitzbuhel e al primo Masters sul cemento nordamericano in scena a Toronto. Al torneo di Cincinnati non sarà presente nemmeno Alexander Bublik, che salterà dunque entrambi gli appuntamenti 1000 prima dello US Open.

Ora lo US Open è a rischio

La rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati fa scattare ufficialmente un campanello d’allarme in vista dello US Open. Nonostante non siano stati resi noti i motivi degli ultimi ritiri è possibile che siano dovuti sempre all’infortunio agli addominali patito tra Madrid e Roma e che lo aveva costretto a saltare tutti i tornei successivi a eccezione di Wimbledon, dove comunque non era apparso affatto al meglio. Probabile dunque che Berrettini abbia ancora bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore, senza però forzare il rientro, consapevole di come la situazione potrebbe nuovamente peggiorare, complicando il prosieguo della sua carriera.

